За ИИ-картинки в Шедевруме теперь можно получить реальные деньги

После активации под публикациями автора появляется кнопка в виде монеты. Отправить денежное вознаграждение может любой пользователь сервиса, не только подписчики. Поддержать можно как за конкретную работу, так и напрямую через кнопку в профиле, указав произвольную сумму.

Техническую реализацию платежей обеспечивает сервис «Яндекс Чаевые». Аккаунт в нем автоматически создается после подключения донатов и привязывается к учетной записи в «Шедевруме». Все полученные суммы можно отслеживать в интерфейсе «Яндекс Чаевых».

За последний год на платформе разместили свои работы более шести миллионов авторов. Количество подписчиков у самых популярных из них превышает 120 тысяч. Пользователи активно формируют сообщества, делятся промптами для нейросетей и обсуждают созданный контент.