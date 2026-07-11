Заболевания мозга в ближайшие годы выйдут на первое место в мире

По словам академика, заболевания мозга «буквально через несколько лет» выйдут на первое место среди всех других заболеваний человека. Он подчеркнул, что мировой научный интерес к этой теме колоссален: каждый десятый научный журнал сегодня публикует исследования в области нейронаук.

Особенно важно, что почти половина случаев поражений мозга обратима, если заниматься ими на ранних этапах. Это делает раннюю диагностику и профилактику ключевыми задачами для медицины будущего. Развитие нейронаук, по его Пирадова, должно стать приоритетом, чтобы справиться с надвигающимся вызовом.

«Заболевания мозга буквально через несколько лет выйдут на первое место среди всех заболеваний человека. И поэтому сейчас каждая десятая статья в мире пишется в научных журналах по поводу исследований в нейронауках. Это потрясающая, конечно, вещь», — отметил Пирадов на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».