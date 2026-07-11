В России
Опубликовано 11 июля 2026, 22:00
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Заболевания мозга в ближайшие годы выйдут на первое место в мире

До 45% случаев поражений мозга обратимы при ранней диагностике
Вице-президент РАН, директор «Российского центра неврологии и нейронаук» Михаил Пирадов заявил, что через несколько лет болезни мозга станут самыми распространёнными среди всех заболеваний человека. Уже сейчас каждая десятая научная статья в мире посвящена нейронаукам. При этом до 45% случаев поражений мозга можно обратить, если выявить их на ранних стадиях.
Заболевания мозга в ближайшие годы выйдут на первое место в мире
© Shawn Day / Unsplash

По словам академика, заболевания мозга «буквально через несколько лет» выйдут на первое место среди всех других заболеваний человека. Он подчеркнул, что мировой научный интерес к этой теме колоссален: каждый десятый научный журнал сегодня публикует исследования в области нейронаук.

Особенно важно, что почти половина случаев поражений мозга обратима, если заниматься ими на ранних этапах. Это делает раннюю диагностику и профилактику ключевыми задачами для медицины будущего. Развитие нейронаук, по его Пирадова, должно стать приоритетом, чтобы справиться с надвигающимся вызовом.

«Заболевания мозга буквально через несколько лет выйдут на первое место среди всех заболеваний человека. И поэтому сейчас каждая десятая статья в мире пишется в научных журналах по поводу исследований в нейронауках. Это потрясающая, конечно, вещь», — отметил Пирадов на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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