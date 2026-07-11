Заболевания мозга в ближайшие годы выйдут на первое место в мире

Заболевания мозга в ближайшие годы выйдут на первое место в миреДо 45% случаев поражений мозга обратимы при ранней диагностике
По словам академика, заболевания мозга «буквально через несколько лет» выйдут на первое место среди всех других заболеваний человека. Он подчеркнул, что мировой научный интерес к этой теме колоссален: каждый десятый научный журнал сегодня публикует исследования в области нейронаук.
Особенно важно, что почти половина случаев поражений мозга обратима, если заниматься ими на ранних этапах. Это делает раннюю диагностику и профилактику ключевыми задачами для медицины будущего. Развитие нейронаук, по его Пирадова, должно стать приоритетом, чтобы справиться с надвигающимся вызовом.
«Заболевания мозга буквально через несколько лет выйдут на первое место среди всех заболеваний человека. И поэтому сейчас каждая десятая статья в мире пишется в научных журналах по поводу исследований в нейронауках. Это потрясающая, конечно, вещь», — отметил Пирадов на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».