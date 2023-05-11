Закачаешься: в России нашли способ избавиться от углекислого газа

Закачаешься: в России нашли способ избавиться от углекислого газаПарниковый газ захоронят в истощенных месторождениях нефти
Исследование российских ученых помогло определить наиболее перспективные для захоронения углекислого газа геологические формации Западной Сибири.
Исследователи из России определили на западе Сибири перспективные геологические формации для захоронения парниковых газов. Результатами исследования ученые поделились в журнале Gas Science and Engineering.
Выбросы человеком углекислого газа находятся на рекордно высоком уровне и продолжают расти, что приводит к усилению парникового эффект, вызывающий глобальное потепление. Одним из способов снизить содержание углекислого газа в атмосфере – технология улавливания и размещения углекислого газа под землей: газообразные выбросы промышленных предприятий захораниваются в проницаемых геологических пластах. Делать это можно в истощенных нефтегазовых месторождениях и в водонасыщенных пластах.
Группе ученых из МГУ им. М.В.Ломоносова, Сколковского института науки и технологий и «Газпромнефти» с помощью многовариантных расчетов и моделирования удалось дать оценки емкостей и сравнить показатели эффективности использования различных пластов Западной Сибири при различных сценариях закачки газа. Наиболее перспективным оказались пласты с барьерные условия осадконакопления.