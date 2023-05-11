Закачаешься: в России нашли способ избавиться от углекислого газа

Исследователи из России определили на западе Сибири перспективные геологические формации для захоронения парниковых газов. Результатами исследования ученые поделились в журнале Gas Science and Engineering.

Выбросы человеком углекислого газа находятся на рекордно высоком уровне и продолжают расти, что приводит к усилению парникового эффект, вызывающий глобальное потепление. Одним из способов снизить содержание углекислого газа в атмосфере – технология улавливания и размещения углекислого газа под землей: газообразные выбросы промышленных предприятий захораниваются в проницаемых геологических пластах. Делать это можно в истощенных нефтегазовых месторождениях и в водонасыщенных пластах.

Группе ученых из МГУ им. М.В.Ломоносова, Сколковского института науки и технологий и «Газпромнефти» с помощью многовариантных расчетов и моделирования удалось дать оценки емкостей и сравнить показатели эффективности использования различных пластов Западной Сибири при различных сценариях закачки газа. Наиболее перспективным оказались пласты с барьерные условия осадконакопления.