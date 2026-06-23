Заказчик СКИФа подал уведомление о завершении строительства синхротрона

По словам директора Института катализа Валерия Бухтиярова, сейчас объект на финишной прямой. Ростехнадзор должен провести инспекции и выдать заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Ожидается, что это произойдёт до конца июня. Директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев подтвердил, что документ должен быть готов в июне.

Ранее президент Владимир Путин обсуждал СКИФ с главой Минобрнауки Валерием Фальковым: было отмечено, что российский синхротрон опережает аналоги во Франции, Швейцарии, Англии и Италии. СКИФ — источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Проект развёрнут на участке в Новосибирской области и станет одним из ключевых элементов российской научной инфраструктуры.

«Когда объект завершается, Ростехнадзор должен выдать заключение о соответствии объекта капитального строительства. Для того, чтобы его выдать Ростехнадзор должен получить все необходимые документы, провести соответствующие инспекции и проверки. Оно должно быть в июне, до конца июня», — отметил Логачев.