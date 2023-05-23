Закрывайте форточки: эксперт рассказал об особенностях управления российским дроном «Упырь»

Управляющий российским ударным дроном «Упырь» находится как будто в нем самом, заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Достигается подобный эффект за счет использования очков виртуальной реальности и соответствующих сенсоров, которые как перчатки надеваются на руку. Таким образом, оператор дрона видит все, что видел бы, если бы находился в этом дроне.

Подобная система управления позволяет дрону быть очень маневренным — он может влететь даже в форточку, отмечает полковник в отставке. За счет этого применяемый в зоне СВО беспилотник может уничтожать объекты и поражать цели там, где их не может достать артиллерия. Сбить же его ПВО противника крайне сложно.

В то же время у «Упыря» небольшой радиус действия: не более трех-пяти километров. Эксперт объясняет это тем, что в беспилотнике используется очень мощный канал телевизионной связи с высоким разрешением, забирающий много энергии.