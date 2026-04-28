Замглавы АП: с 2025 года объём ИИ‑контента в интернете превысил человеческий

Опубликовано 28 апреля 2026, 14:351 мин.
Замглавы АП: с 2025 года объём ИИ‑контента в интернете превысил человеческийОрешкин обозначил главные тенденции цифрового пространства
По словам замглавы администрации президента России Максима Орешкина, выступившего на II Открытом диалоге «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в НЦ «Россия», к 2025 году объём контента, сгенерированного искусственным интеллектом, превысил созданный людьми, и разрыв продолжает расти. Пользователи всё чаще обращаются к чат‑ботам вместо традиционных поисковых систем.
«Всё внимание человека и весь вход в мир знаний всё больше и больше уходит в точку ИИ и моделей прямого общения с ним», — заявил эксперт.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков