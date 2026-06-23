«Западная диета» с жирами и сахаром ведёт к психическим расстройствам

«Западная диета», богатая насыщенными жирами, холестерином и сахарами, вызывает системное воспаление и сбои в работе организма, ведущие к ожирению, диабету и другим обменным нарушениям. Учёные обнаружили, что такая диета нарушает работу серотонинового транспортера (SERT), который отвечает за обратный захват серотонина — вещества, регулирующего настроение, эмоции и сон. При депрессии обратный захват происходит слишком быстро, и уровень серотонина падает; лекарства блокируют этот процесс, улучшая состояние.

В эксперименте увеличение веса и высококалорийное питание ухудшали психическое состояние стареющих мышей. По словам заведующего лабораторией генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии Белгородского государственного национального исследовательского университета Алексея Дейкина, нарушения работы SERT под действием такой диеты могут объяснять рост депрессивных и тревожных расстройств в популяции. Авторы подчёркивают, что полученные данные требуют дальнейшей проверки на людях, но уже сейчас указывают на прямую связь между рационом и психическим здоровьем.

«"Западная диета" вызывает системное воспаление и сбои в работе организма. Они приводят к ожирению, диабету и другим обменным, гормональным нарушениям, повышающим риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти», — рассказал учёный.