Запуск серийных спутников связи «Рассвет» начнется в декабре

Спутники, разработанные компанией «Бюро 1440», обеспечат широкополосный доступ в интернет в любой точке России и мира. Технология позволит пользоваться стабильным соединением даже на борту самолетов и поездов.

Коммерческий сервис планируется запустить в 2027 году, когда на орбите будет работать более 250 аппаратов. Полное развертывание системы завершится к 2035 году, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.