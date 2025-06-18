Запуск серийных спутников связи «Рассвет» начнется в декабре

Опубликовано 18 июня 2025, 23:241 мин.
Запуск серийных спутников связи «Рассвет» начнется в декабреГруппировка обеспечит интернетом всю Россию
Роскосмос объявил о планах начать развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» уже в декабре 2024 года. Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов на на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), первые 350 аппаратов выведут на орбиту до конца года, а к 2035 году их количество превысит 900.
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Спутники, разработанные компанией «Бюро 1440», обеспечат широкополосный доступ в интернет в любой точке России и мира. Технология позволит пользоваться стабильным соединением даже на борту самолетов и поездов.
Коммерческий сервис планируется запустить в 2027 году, когда на орбите будет работать более 250 аппаратов. Полное развертывание системы завершится к 2035 году, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.