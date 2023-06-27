Заработала «российская» Википедия

Сайт «РУВИКИ» стал доступен для читателей в бета-версии.

Сейчас в российском аналоге «Википедии» почти два миллиона статей на русском языке. Редактировать их пользователи смогут в скором времени, уверяют разработчики.

«РУВИКИ» ― уже третий аналог «Википедии» в России. В августе 2022 года бывшие ее русскоязычные редакторы заявили о создании онлайн-энциклопедии «Руниверсалис». В декабре о создании призванного заменить «Википедию» портала «Знание» заявили в Минцифры.

Проект «РУВИКИ» «тайно» создали сотрудники поддерживающей российскую версию некоммерческого партнерства «Викимедиа.Ru», в том числе ее директор, Владимир Медейко. После того, как о проекте стало известно, он покинул свой пост.