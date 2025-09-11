Завершился первый этап внедрения «Безопасного города» в Курской области

Опубликовано 11 сентября 2025, 23:571 мин.
Завершился первый этап внедрения «Безопасного города» в Курской областиСистема интегрирует тысячи камер для выявления угроз
В Курской области завершен первый этап внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Проект направлен на повышение уровня защищенности жителей региона за счет оперативного выявления потенциальных угроз.
В единый интеллектуальный контур уже интегрированы несколько тысяч городских камер наблюдения, включая камеры домофонов многоквартирных домов. До конца текущего года планируется подключить еще две тысячи камер по всей области.
Система работает на основе искусственного интеллекта и использует программное обеспечение «Визирь». Комплекс способен не только фиксировать правонарушения, но и предотвращать их за счет анализа сценариев потенциальных угроз. Технология включает функции распознавания лиц, идентификации транспортных средств и обработки данных в реальном времени.
Как отметили разработчики системы, современные решения позволяют перейти от простой записи происшествий к их активной профилактике.