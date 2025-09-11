Завершился первый этап внедрения «Безопасного города» в Курской области

В единый интеллектуальный контур уже интегрированы несколько тысяч городских камер наблюдения, включая камеры домофонов многоквартирных домов. До конца текущего года планируется подключить еще две тысячи камер по всей области.

Система работает на основе искусственного интеллекта и использует программное обеспечение «Визирь». Комплекс способен не только фиксировать правонарушения, но и предотвращать их за счет анализа сценариев потенциальных угроз. Технология включает функции распознавания лиц, идентификации транспортных средств и обработки данных в реальном времени.

Как отметили разработчики системы, современные решения позволяют перейти от простой записи происшествий к их активной профилактике.