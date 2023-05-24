Жара, жара: ученые выявили самые «горячие точки» российских городов

С помощью разработанного ими алгоритма исследователи из Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) проанализировали температуру поверхности крупных городов России в августе 2022 года. С тепловыми картами самых крупных мегаполисов можно ознакомиться на сайте вуза.

Явление, когда температура в городе выше загородной, учёные называют городским островом тепла. Внутри него сильнее всего раскаляются промышленные предприятия, торговые центры, районы плотной городской застройки и асфальтированные площади. Летом у жителей таких зон учащаются случаи гипертонических кризов, инсультов, инфарктов и сердечных приступов.

Российские ученые разработали алгоритм анализа данных дистанционного зондирования Земли в дальнем инфракрасном спектре. Используя данные термального спектрального канала, каждый пиксель спутникового снимка переводится в точные значения температуры поверхности городов. В итоге ученые визуализируют тепловые спектров с учетом перепадов температуры, рассказал один из исследователей заведующий научно-исследовательской лабораторией городских технологий и пространственного развития МИИГАиК Алексей Курлов.

По мнению специалистов, на основании данных исследования, можно противодействовать перегреву той или иной местности — озеленять улицы, дома и их крыши, использовать светлые поверхности, создавать водоёмы. В планах исследователей — создать прогностическую модель климатических изменений в городах.