Женись, не выгоришь: ученые нашли полезное свойство брака

Риск профессионального выгорания снижается с повышением уровня удовлетворенности человека браком, показали исследователи из НИУ ВШЭ. Причем эта зависимость выражена сильнее у мужчин, чем у женщин. Работа ученых опубликована в журнале «Организационная психология».

Выгорание приводит к психическому истощению человека и проявляется в эмоциональном истощении, деперсонализации — состоянии, при котором человек чувствует отстранённость от своего тела, мыслей или эмоций — а также в снижении личной реализации.

Психологи из НИУ ВШЭ опросили 203 работников. Сотрудников просили оценить свой уровень удовлетворённости личными отношениями и наличие у себя симптомов выгорания на работе. Выяснилось, что чем выше уровень удовлетворенности браком, тем ниже риск возникновения выгорания. Эта зависимость была сильнее выражена для мужчин, чем для женщин. По мнению психологов, это объясняется различиями в социальных ролях и стереотипах, которые присущи мужчинам и женщинам, равно как и в ожиданиях от брака и карьеры. При этом рост успешности у мужчин также зависел от удовлетворенности личными отношениями.

У женщин большее влияние на развитие синдрома выгорания оказывает деперсонализация, то есть отчуждение от коллег и клиентов, уменьшение эмпатии и сочувствия, в то время как у мужчин наиболее значимый фактор — перегрузка запросами и неспособность справляться с ними.