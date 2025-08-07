Женщины доверяют ИИ меньше, но учатся активнее

Исследование показало, что 47% мужчин используют ИИ ежедневно, тогда как среди женщин таких 35%. В то же время 44% женщин и 40% мужчин взаимодействуют с ИИ несколько раз в неделю. Почти не пользуются технологиями 21% женщин и 13% мужчин.

Мужчины чаще применяют ИИ в профессиональной сфере — 58% используют его для автоматизации задач, анализа данных и планирования. Женщины, напротив, чаще выбирают ИИ-сервисы для заботы о здоровье, образования и бытовых нужд. Более половины респонденток отметили, что используют технологии для мониторинга сна и психологического состояния.

Также женщины в 2,5 раза чаще обращаются к ИИ за юридической и социальной поддержкой. При этом в развлекательной сфере мужчины опережают женщин: 43% используют ИИ для генерации контента и рекомендаций, среди женщин таких 33%.

Что касается доверия, мужчины в целом относятся к ИИ спокойнее — 55% доверяют ему на уровне других цифровых решений. Среди женщин этот показатель — 40%, при этом они чаще высказывают опасения по поводу возможного влияния ИИ на рынок труда и подчеркивают важность участия человека в контроле за результатами работы систем.

Несмотря на разницу в отношении, 76% опрошенных заинтересованы в обучении технологиям ИИ. Женщины проявляют инициативу активнее — 41% готовы пройти обучение против 35% среди мужчин.