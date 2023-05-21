Жутко круто: с какими дикими орудиями русские вступали в схватку с медведями

Жутко круто: с какими дикими орудиями русские вступали в схватку с медведямиИстории встреч с медведями редко заканчиваются хорошо, но в этих есть особый стиль
Подборка историй о противостоянии человека и медведя, но загвоздка в том, с каким оружием люди сражались с «хозяином леса» из книги «Мохнатый бог», кандидата биологических наук и охотника-специалиста по медведям Михаила Арсеньевича Кречмара
Начнем с лёгкого инструмента: охотничьего ружья, которое считается одним из самых надежных способов победить мощного хозяина леса. Используя это оружие, опытный охотник может справиться с любым соперником. Приведем пару историй, чтобы проиллюстрировать это. В одной из них главным героем был Михаил Арсеньевич. Он занимался научной работой в селе Марково рядом с Анадырским нагорьем. В то время ихтиологи, которые оказались поблизости, устроили пьянку и мешали Михаилу спать. Внезапно раздался ужасный крик — оказалось, что медведь пришел к помойке рядом с домом ихтиологов. Собрав всё доступное оружие, эти люди начали стрелять, в итоге поразив канистру с водой пулями, разбив точильный круг в мастерской и поджог кусты с помощью осветительной ракетницы. Медведь, увидев эту безумную сцену, отошел немного в сторону, но вскоре вернулся.
Один из ихтиологов взял ведро и пошел потушить горящий куст. Михаил последовал за ним, держа в руках дробовик. За кустом он заметил медведя, который пристально смотрел на людей сквозь пламя. Зверь бросился на ихтиолога через огонь. К счастью, рядом находился охотник, который своими выстрелами убил медведя.
Второй случай произошел в Забайкалье в поселке Коболдо с 12 по 15 октября 1962 года. Эту историю можно назвать "нападением медведя-маньяка". В первый день медведь проник в курятник одного жителя, где уничтожил и съел половину кур. Затем он проник на кухню через разбитое окно, убил оставшихся кур и съел их. Но медведю этого не хватило, и он залез в окно к соседям, где напал на женщину и утащил ее в лес. Люди, на тракторе преследовавшие медведя, обнаружили только ее мертвое тело.
Поздно вечером медведь проник в другой дом и попытался утащить еще одну женщину, которая сидела на табуретке с телефонной трубкой в руке. Но местные охотники смогли спасти ее, отбив жертву у медведя. Маньяк-медведь был пойман в засаде, организованной милицией и охотниками. В процессе его поимки были убиты два поросенка, которых медведь убил в сарае. Охотники выстрелили в медведя, после чего он умер.
Спиртные напитки стали причиной неудачных встреч горе-охотников с медведями. В одном случае, в 2002 году, двое пьяных друзей, возвращаясь из деревенской дискотеки через лес, ошибочно приняли медведя за большую собаку и попытались бросить в него камень. Вместо того, чтобы напугать «собачку», они столкнулись с яростным медведем. Один из них предательски бросил своего друга, который был смят и разорван зверем. Увидев утром, что друга нет дома, первый мужчина отправился спать. А затем, проснувшись, узнал о смерти товарища.
Трое местных жителей, включая милиционера, охотника и начальника пожарной станции, решили отомстить медведю за убийство. Они решили использовать заманку, зная, что медведь вернётся к несъеденной добыче. Под покровом ночи они устроили засаду, вооружившись снайперской винтовкой Драгунова, охотничьими вариантами той же винтовки, а также прихватили 8 бутылок водки, чтобы скрасить ожидание. В результате, из-за сильного опьянения они стреляли с плохой точностью и ранили медведя только раз. Позже другие охотники убили этого медведя.
Во втором случае, произошедшем в 1998 году в Магаданской области, медведь проник в сарай рыбозаводского комплекса, привлечённый запахом еды. Начальник завода вызвал капитана и двух лейтенантов милиции с автоматами. Они решили поймать медведя, устроив засаду. Их план заключался в том, чтобы связать верёвку с бочкой у двери сарая, чтобы когда медведь дёргал за верёвку, бочка упала и создала грохот, а они могли расстрелять его.
Однако, после употребления пяти бутылок водки, они услышали грохот и увидели медведя, который откатывал бочку. Капитан открыл огонь из автомата, а бригадир забрался на крышу, испугавшись до полусмерти. После нескольких выстрелов они последовали за бригадиром. Но директор рыбозавода остался в здании, выпивая водку, и заснул от пережитого стресса. Утром их спасли сотрудники охотуправления, которые узнали, что ни один из выстрелов автоматчиков не попал в медведя.
Медведи, хозяева леса, подвергались нападениям со стрелковым оружием, ножами и револьверами. Но были и случаи, которые можно назвать абсурдными.
Однажды, в 90-х годах, на севере Якутии кто-то решил охотиться на медведя с помощью вертолёта. Пилот решил запугать зверя, опуская вертолёт ниже. Он надеялся испугать медведя шумом винта. Однако медведь не испугался и прыгнул вверх, зацепившись лапами за шасси и чуть не посадив вертолёт Ми-4. После короткой борьбы пилоту удалось восстановить управление и набрать высоту, а медведь с гордостью скрылся в кустах.
Другая абсурдная ситуация произошла в 1970-х годах на реке Таловке на Камчатке. Экипаж баржи, перевозящей алкоголь, заметил медведя, который плыл через реку, и решил столкнуть его судном. Но все пошло не по плану. Медведь зацепился когтями за детали на задней части судна и прыгнул на палубу. Боцман, попытавшийся атаковать его с багром, был сразу сбит и упал с переломанным оружием.
Вся команда решила не рисковать и покинула судно, высадившись прямо в середине реки. Баржа потеряла контроль и врезалась в берег. Тогда и медведь сбежал с неё и стал настоящим «морским волком», атаковавшим судно.