Жутко круто: с какими дикими орудиями русские вступали в схватку с медведями

Спиртные напитки стали причиной неудачных встреч горе-охотников с медведями. В одном случае, в 2002 году, двое пьяных друзей, возвращаясь из деревенской дискотеки через лес, ошибочно приняли медведя за большую собаку и попытались бросить в него камень. Вместо того, чтобы напугать «собачку», они столкнулись с яростным медведем. Один из них предательски бросил своего друга, который был смят и разорван зверем. Увидев утром, что друга нет дома, первый мужчина отправился спать. А затем, проснувшись, узнал о смерти товарища.

Трое местных жителей, включая милиционера, охотника и начальника пожарной станции, решили отомстить медведю за убийство. Они решили использовать заманку, зная, что медведь вернётся к несъеденной добыче. Под покровом ночи они устроили засаду, вооружившись снайперской винтовкой Драгунова, охотничьими вариантами той же винтовки, а также прихватили 8 бутылок водки, чтобы скрасить ожидание. В результате, из-за сильного опьянения они стреляли с плохой точностью и ранили медведя только раз. Позже другие охотники убили этого медведя.

Во втором случае, произошедшем в 1998 году в Магаданской области, медведь проник в сарай рыбозаводского комплекса, привлечённый запахом еды. Начальник завода вызвал капитана и двух лейтенантов милиции с автоматами. Они решили поймать медведя, устроив засаду. Их план заключался в том, чтобы связать верёвку с бочкой у двери сарая, чтобы когда медведь дёргал за верёвку, бочка упала и создала грохот, а они могли расстрелять его.

Однако, после употребления пяти бутылок водки, они услышали грохот и увидели медведя, который откатывал бочку. Капитан открыл огонь из автомата, а бригадир забрался на крышу, испугавшись до полусмерти. После нескольких выстрелов они последовали за бригадиром. Но директор рыбозавода остался в здании, выпивая водку, и заснул от пережитого стресса. Утром их спасли сотрудники охотуправления, которые узнали, что ни один из выстрелов автоматчиков не попал в медведя.