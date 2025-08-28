На обновлённой главной странице теперь собраны ключевые разделы: недавно прослушанные композиции, новинки и персонализированная подборка «Сила Звука». Эта функция была значительно доработана. В неё добавили комбинации — наборы фильтров, которые подстраиваются под настроение пользователя. Примеры таких комбинаций — «веселое редкое» или «спокойное иностранное». Их можно включить одним нажатием.

Также у пользователей появилась возможность создавать собственные комбинации фильтров. Достаточно один раз настроить параметры, например, выбрать «энергичные веселые треки без слов», и сохранить их для быстрого доступа.

Лента рекомендаций также была улучшена. Теперь она обновляется чаще, адаптируясь к текущей активности и настроению слушателя. Алгоритмы стали точнее и способны реагировать на краткосрочные изменения вкусов. Если пользователь начал слушать русский инди, сервис предложит ему похожие композиции. Однако если интерес к этому жанру пропадёт, лента плавно вернётся к привычным рекомендациям.