Как оплачивать покупки в приложениях в AppGallery

Оплачивать покупки внутри приложений можно в магазине AppGallery от HUAWEI, существующем на рынке с 2019 года и работающем в 170+ странах и на любых устройствах с Android (и прочих системах на основе гугловской операционки). Пользователю доступны более 1 миллиона игр и приложений, список их постоянно пополняется за счет прихода на платформу новых разработчиков.

Оплата покупок в приложениях

Оплата банковскими картами «Мир», MasterCard и Visa