Как оплачивать покупки в приложениях в AppGallery

Как оплачивать покупки в приложениях в AppGalleryИ немного о том, как работает бесконтактная оплата на устройствах HUAWEI
В марте 2022 года в России прекратили свою работу платежные системы Visa и Mastercard. Принятые меры сильно ограничили возможности российских пользователей для совершения покупок внутри приложений и оплаты самих приложений. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы все это снова заработало.
Оплачивать покупки внутри приложений можно в магазине AppGallery от HUAWEI, существующем на рынке с 2019 года и работающем в 170+ странах и на любых устройствах с Android (и прочих системах на основе гугловской операционки). Пользователю доступны более 1 миллиона игр и приложений, список их постоянно пополняется за счет прихода на платформу новых разработчиков.
Оплата покупок в приложениях
Оплата банковскими картами «Мир», MasterCard и Visa
Для тех, кто уже пользуется AppGallery
Шаг 1: Обновите HMS Core и очистите кэш. Для этого перейдите в настройки устройства (алгоритм может немного отличаться в зависимости от модели), затем выберите меню «Приложения», следом за ним — еще раз «Приложение». В выпавшем списке найдите HMS Core. На открывшемся экране нажмите «Память», после «Очистить кэш». Там же выберите «Управление местом» и нажмите «Удалить данные»;
Шаг 2: Перед привязкой карты удалите все ранее привязанные карты. Нажмите в AppGallery на иконку профиля в правом нижнем углу. Затем на «Платежи и покупки», «Банковские карты», выберите привязанную карту и нажмите на контекстное меню в правом верхнем углу. Теперь нажмите «Удалить карту». Если у вас несколько карт, повторите алгоритм;
Шаг 3: Заново привяжите банковскую карту и в дальнейшем используйте ее для оплаты. Снова зайдите в свой профиль в AppGallery, перейдите в «Платежи и покупки», затем в «Банковские карты» и нажмите «Добавить».
Инструкция для новых пользователей AppGallery
Шаг 1: Скачайте AppGallery и HMS Core на ваше устройство под управлением Android и пройдите регистрацию в сервисах HUAWEI;
Шаг 2: Привяжите банковскую карту и используйте ее при оплате. Зайдите в свой профиль в AppGallery, перейдите в «Платежи и покупки», затем в «Банковские карты» и нажмите «Добавить».
Оплата со счета QIWI Кошелька
Вместо банковской карты, к своему профилю HUAWEI можно привязать и электронный кошелек. Например, популярный в России QIWI. Вот как это сделать.
Шаг 1: Перейдите в свой профиль в AppGallery, затем в «Платежи и покупки», после - в «eWallet»;
Шаг 2: Нажмите на «+» в правом верхнем углу экрана, введите номер телефону, к которому привязан QIWI Кошелек и введите СМС-для завершения привязки;
Шаг 3: Выберите QIWI при оплате товара в приложении.
Оплата со счета мобильного телефона
Шаг 1: Зайдите в AppGallery, перейдите в профиль и свой аккаунт, затем в «Платежи и покупки». Там нажмите на «Мобильный платеж» и «Добавить». После этого введите свой номер мобильного телефона и подтвердите привязку кодом из СМС;
Шаг 2: Выберите внутриигровой товар или дополнительный контент в приложении и используйте мобильный платеж для его оплаты.
Бесконтактная оплата при помощи HUAWEI Pay
Для совершения бесконтактной оплаты в оффлайн-магазинах, пользователям смартфонов от HUAWEI сегодня доступны три способа: непосредственно сам HUAWEI Pay, Mir Pay и SBPay.
Первый сервис подключается во встроенном приложении «Кошелек HUAWEI», работает в России на всех гаджетах с технологией NFC. На данный момент, HUAWEI Pay поддерживает банковские карты Union Pay, которые выпускаются тремя банками-эмитентами, в их числе: «Газпромбанк», «Банк Солидарность» и «Россельхозбанк».
Если такой вариант с UnionPay вас пока что не устраивает, то вы можете скачать из AppGallery либо Mir Pay, либо SBPay.