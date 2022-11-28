Как установить PUBG на смартфоны HUAWEI

После открытия игры, какое-то время придется подождать, пока игра самостоятельно загрузит несколько гигабайт дополнительных данных: текстуры и прочие необходимые игре файлы. Затем вы можете войти в один из привязанных к «пабгу» аккаунтов и продолжить уничтожать врагов в битвах. А теперь о том, что необходимо сделать, чтобы синхронизировать игровой прогресс на ваших устройствах. К счастью, в этом нет ничего сложного.

Как перенести игровой процесс на HUAWEI

Шаг 1: Добавьте игру в свой аккаунт Вконтакте;

Шаг 2: Запустите PUBG на старом устройстве. Откройте настройки игры и перейдите в «Основные»;

Шаг 3: Найдите пункт «привязано», нажмите на «+» и добавьте аккаунт выбранной социальной сети;

Шаг 4: Повторите процедуру авторизации на новом устройстве.

Теперь ваш прогресс останется с вами, и на возвращение своих достижений не придется тратить сотни часов игрового времени.

Оплачивать внутриигровые покупки можно при помощи стандартного магазина приложений для устройств HUAWEI — AppGallery. При чем, делать это можно с банковских карт Visa, MasterCard и «Мир». Сегодня это единственный магазин приложений в России, где доступна такая возможность. Кроме того, в нем поддерживается оплата с мобильного счета и QIWI Кошелька, а за саму оплату внутриигровых покупок зачастую бывает положен кэшбэк от AppGallery. Такие акции щедрости проводятся в магазине, обычно, по пятницам.