Как установить Roblox на смартфоны HUAWEI

Как установить Roblox на смартфоны HUAWEIНебольшая инструкция
Рассказываем, как владельцам смартфонов и планшетов от HUAWEI получить доступ к одной из самых популярных игровых вселенных в мире. Ничего сложного, мы проверили.
Roblox — это не просто игра. Это буквально платформа-песочница для создания других игр с большой социальной составляющей. Сейчас количество внутренних игровых серверов перевалило за 10 миллионов. Встроенный редактор позволяет пользователям использовать как заготовки для игр, так и делать их самому при помощи скриптов и собственной смекалки.
По данным Bloomberg, особенной популярностью Roblox пользуется у детей — в Соединенных Штатах площадкой пользуются две трети детей в возрасте от 9 до 12 лет. Количество пользователей по всему миру звучит уже внушительнее — 200+ млн активных пользователей в месяц. Все пользователи игры, в общей сумме, наиграли в Roblox более 107 млрд. часов. Теперь же объясняем, как установить этот социальный таймкиллер прямиком на ваш смартфон HUAWEI.
Установка через Quick App
Quick App — это формат быстрых приложений на устройствах Huawei, которым не нужна установка и, соответственно, место на вашем устройстве. Нажали — готово.
Шаг 1: Откройте AppGallery на своем устройстве, введите в поисковой строке «Roblox»;
Шаг 2: На странице с результатами поиска нажмите на первый результат;
Шаг 3: Пройдите процедуру авторизации в приложении и наслаждайтесь игровым процессом.
Установка через APPLake
Если какое-то приложение в стандартном формате, требующем установки, не нашлось в AppGallery, магазин приложений самостоятельно найдет искомый на сторонних, но проверенных источников. Нет необходимости нигде регистрироваться и вводить коды из СМС, все работает прямо в интерфейсе AppGallery. Таким способом можно установить и полноценную .apk-версию Roblox, загрузив ее с APPLake.