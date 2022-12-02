Как установить Roblox на смартфоны HUAWEI

Roblox — это не просто игра. Это буквально платформа-песочница для создания других игр с большой социальной составляющей. Сейчас количество внутренних игровых серверов перевалило за 10 миллионов. Встроенный редактор позволяет пользователям использовать как заготовки для игр, так и делать их самому при помощи скриптов и собственной смекалки.

По данным Bloomberg, особенной популярностью Roblox пользуется у детей — в Соединенных Штатах площадкой пользуются две трети детей в возрасте от 9 до 12 лет. Количество пользователей по всему миру звучит уже внушительнее — 200+ млн активных пользователей в месяц. Все пользователи игры, в общей сумме, наиграли в Roblox более 107 млрд. часов. Теперь же объясняем, как установить этот социальный таймкиллер прямиком на ваш смартфон HUAWEI.

Установка через Quick App

Quick App — это формат быстрых приложений на устройствах Huawei, которым не нужна установка и, соответственно, место на вашем устройстве. Нажали — готово.

Шаг 1: Откройте AppGallery на своем устройстве, введите в поисковой строке «Roblox»;