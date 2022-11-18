Как установить WhatsApp на смартфоны HUAWEI

Теперь приложение готово к работе, а вы можете продолжить общение с близкими. Но что делать, если необходим второй аккаунт для мессенджера? Один семейный, например, а другой для ведения дел? Мы бы могли посоветовать установить Parallel Space, но устройства от HUAWEI могут создать приложение-клон и без дополнительного программного обеспечения. Все силами системы. Вот что нужно сделать, чтобы добавить второй аккаунт WhatsApp.

Как войти во вторую учетную запись WhatsApp на одном телефоне

Шаг 1: Перейти в «Настройки», затем в «Приложения» и найти там пункт «Приложение-клон»;