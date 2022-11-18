Как установить WhatsApp на смартфоны HUAWEI
Для огромного количества людей мессенджеры стали основным каналом для общения с близкими. По данным Mediascope, в феврале 2022 года, 84 миллиона россиян пользовались мессенджером WhatsApp (больше половины страны). Ниже приводим инструкцию по установке популярного приложения на устройства от HUAWEI.
Загрузить мессенджер из Google Play не получится из-за отсутствия на мобильных устройствах HUAWEI специальных сервисов от поискового гиганта. Однако эти ограничения можно обойти в три простых шага.
Шаг 1: Откройте магазин приложений AppGallery и введите в поисковой строке «WhatsApp»;
Шаг 2: На открывшейся странице нажмите кнопку «Установить» напротив первого результата и дождитесь окончания загрузки установочного файла;
Шаг 3: После установки приложения, разрешите ему доступ к вашим контактам. Это необходимо для работы приложения.
Теперь приложение готово к работе, а вы можете продолжить общение с близкими. Но что делать, если необходим второй аккаунт для мессенджера? Один семейный, например, а другой для ведения дел? Мы бы могли посоветовать установить Parallel Space, но устройства от HUAWEI могут создать приложение-клон и без дополнительного программного обеспечения. Все силами системы. Вот что нужно сделать, чтобы добавить второй аккаунт WhatsApp.
Как войти во вторую учетную запись WhatsApp на одном телефоне
Шаг 1: Перейти в «Настройки», затем в «Приложения» и найти там пункт «Приложение-клон»;
Шаг 2: Активируйте создание клона WhatsApp на вашем устройстве.
Теперь на вашем рабочем столе появилась вторая иконка мессенджера с возможностью использовать второй аккаунт WhatsApp на одном устройстве.
Перенос данных
При помощи следующей короткой инструкции, вы сможете перенести все данные из чатов WhatsApp со старого телефона на новый смартфон или планшет от HUAWEI.