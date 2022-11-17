Как установить YouTube на смартфоны и планшеты HUAWEI

Иконку YouTube можно вынести на рабочий стол. Для этого необходимо нажать на четыре точки в правом верхнем углу и нажать на кнопку «добавить на рабочий экран». Чтобы войти в свой аккаунт Google в QuickApp, нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, затем на “Войти». После прохождения авторизации вы сможете пользоваться своей персонализированной лентой контента.

Если вы читаете это с мобильного устройства HUAWEI, пройдите по ссылке для установки QuickApp.

Gspace

Gspace (Google Space) позволяет установкой одного приложения добавить все отсутствующие программы от Google. Приложения от поискового гиганта, установленные обычным образом, на устройствах HUAWEI будут жаловаться на отсутствие необходимых сервисов. Gspace же обходит эти ограничения и, в довесок, позволяет дублировать приложения и, соответственно, аккаунты в них. YouTube таким образом тоже можно установить. Вот что необходимо для этого сделать.

Шаг 1: Откройте AppGallery, затем, в строке поиска, введите «Gspace». Установите первое приложение из поисковой выдачи;