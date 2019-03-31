Ferra
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Сегодня 18:35

Конкурс от Ferra.ru и Acronis к Международному дню бэкапа

Ждём от вас шокирующие истории о том, как важно было своевременно делать резервные копии
Теряли ли вы когда-нибудь свои данные? Из-за потери электроники, поломки, сбоя программы или вируса?

Почти каждый из нас прошёл через это. Например, Джон Стейнбек переписывал почти с нуля повесть «О мышах и людях», потому что черновик погрыз его пёс, а Боно, солист U2, чуть было не лишился всех текстов для альбома All That You Can’t Leave Behind, когда потерял ноутбук. Сегодня Международный день бэкапа — время вспомнить о резервном копировании и сделать копии того, что для вас действительно важно.

По такому случаю мы совместно с Acronis разыгрываем 5 годовых лицензий Acronis True Image Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища, чтобы у вас был способ быстро и надёжно делать резервные копии самых важных данных.

Для участия напишите в комментариях историю потери данных, которая произошла лично с вами или с вашими близкими.

15 апреля мы выберем лучшие истории и наградим авторов призами:

1 место — портативная акустика + годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища;

2 место — внешний аккумулятор (PowerBank) + годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища;

3 место — брендированная кружка Acronis + годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища;

4 место — годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища;

5 место — годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища.

Итоги конкурса мы подведём 15 апреля. С подробными правилами можно ознакомиться здесь.

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