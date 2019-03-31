Конкурс от Ferra.ru и Acronis к Международному дню бэкапа

Почти каждый из нас прошёл через это. Например, Джон Стейнбек переписывал почти с нуля повесть «О мышах и людях», потому что черновик погрыз его пёс, а Боно, солист U2, чуть было не лишился всех текстов для альбома All That You Can’t Leave Behind, когда потерял ноутбук. Сегодня Международный день бэкапа — время вспомнить о резервном копировании и сделать копии того, что для вас действительно важно.
По такому случаю мы совместно с Acronis разыгрываем 5 годовых лицензий Acronis True Image Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища, чтобы у вас был способ быстро и надёжно делать резервные копии самых важных данных.
Для участия напишите в комментариях историю потери данных, которая произошла лично с вами или с вашими близкими.
15 апреля мы выберем лучшие истории и наградим авторов призами:
1 место — портативная акустика + годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища;
2 место — внешний аккумулятор (PowerBank) + годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища;
3 место — брендированная кружка Acronis + годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища;
4 место — годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища;
5 место — годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища.
Итоги конкурса мы подведём 15 апреля. С подробными правилами можно ознакомиться здесь.