Конкурс от Ferra.ru и Acronis к Международному дню бэкапа

По такому случаю мы совместно с Acronis разыгрываем 5 годовых лицензий Acronis True Image Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища, чтобы у вас был способ быстро и надёжно делать резервные копии самых важных данных.

Для участия напишите в комментариях историю потери данных, которая произошла лично с вами или с вашими близкими.

15 апреля мы выберем лучшие истории и наградим авторов призами:

1 место — портативная акустика + годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища;

2 место — внешний аккумулятор (PowerBank) + годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища;

3 место — брендированная кружка Acronis + годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища;

4 место — годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища;

5 место — годовая лицензия Acronis True Image 2019 Cyber Protection с 1 Тб облачного хранилища.

Итоги конкурса мы подведём 15 апреля. С подробными правилами можно ознакомиться здесь.