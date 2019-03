Конкурс от Ferra.ru и Acronis к Международному дню бэкапа

Почти каждый из нас прошёл через это. Например, Джон Стейнбек переписывал почти с нуля повесть «О мышах и людях», потому что черновик погрыз его пёс, а Боно, солист U2, чуть было не лишился всех текстов для альбома All That You Can’t Leave Behind, когда потерял ноутбук. Сегодня Международный день бэкапа — время вспомнить о резервном копировании и сделать копии того, что для вас действительно важно.