За что в интернет-переписке вас начнут заочно считать «козлом»И как этого избежать
1. Не используйте голосовые сообщения
Да, возможно, вы не в курсе, но большинству людей не нравится получать голосовые сообщения. Во-первых, чтобы их прослушать нужны наушники — мало кто захочет делиться личной информацией с окружающими. Или вокруг может быть шумно. Или человек вообще на работе.
Во-вторых, это отвлекает — например, если ваш собеседник слушает музыку. Или он на встрече. В конце концов, голосовые сообщения часто набираются где-то на ходу, где порывы ветра накладываются на прерывистое неровное дыхание, поэтому такие сообщения слушать банально неудобно.
Хорошо, возможно, вам тоже неудобно набирать текст руками — например, вы за рулём или бежите куда-то и не можете остановиться. Но знали ли вы, что любой современный смартфон позволяет набирать текст голосом, причём, делает это очень прилично? И ему не помеха ветер и ваше прерывистое дыхание?
Просто нажмите на значок микрофона на экранной клавиатуре, и диктуйте. Да, могут быть ошибки — как, впрочем, и у любого другого метода ввода. Зато будет удобно всем: и вам, и вашему собеседнику.
2. Не пишите по одному слову на сообщение
Переписка, в которой собеседник пишет по одному слову на сообщение, раздражает, кажется, всех, кроме самого этого человека. Просто представьте, что на каждое такое слово-сообщение у адресата вибрирует или вообще пиликает телефон. И это ещё и окружающие слышат (серьёзно, как же раздражает в офисе вот это ежесекудное брр-брр-брр).
Во-первых, не стоит торопиться — это же текстовое общение, собеседник никуда от вас не убежит. Во-вторых, сформировать свою мысль полностью вам помогут заметки. Пишите текст сначала туда, а потом копируйте сразу весь в чат.
А в Telegram ещё удобнее: там есть чат “Избранное”, который видите только вы, и который является и вашими заметками, и файлохранилищем. Вы можете написать свою мысль в этот чат, а потом сделать пересылку (Forward) адресату. Не волнуйтесь — это не сделает весь ваш личный чат доступным.
3. Не надо писать “привет” и ждать ответа
Вы всё ещё пишете “привет” — и ждёте ответа? Не надо так делать. Ещё хуже, когда пишут: “Привет, ты тут?” — в этом вообще нет никакого смысла. Вы и так можете видеть, онлайн ли ваш собеседник, как и статус доставки вашего сообщения: одна галочка — сообщение доставлено, две — прочитано.
Если человек чересчур занят — он, скорее всего, и так не ответит. Но бывает, скажем так, “промежуточная занятость”, когда вроде бы и дела и нужно поскорее, но и время на пару слов найдётся. Ваши “приветы” и “тытуты” отнимают это драгоценное время, которое вы могли бы потратить на конструктивное общение. Ничего не мешает в одном сообщении поздороваться и тут же изложить свою проблему. Так собеседнику будет проще оценить время, сможет ли он ответить вам прямо сейчас, или нет.
4. Не забывайте блокировать экран
Мессенджеры ещё со времён древней ICQ умеют определять, когда собеседник пишет что-то в чат. Изначально это было сделано для того, чтобы исключить лишние “тытуты”, однако у этой функции есть и негативная сторона. Если вы не будете блокировать экран смартфона, то в кармане (особенно в кармане брюк, да и в дамской сумочке тоже — смотря с чем будет контактировать экран смартфона) смартфон может “подумать”, что вы всё ещё пытаетесь что-то написать. И ваш собеседник будет ждать, пока вы допишете свою “поэму”.
Так что, всегда блокируйте экран. Лучше даже на пароль — тем более, сегодня куча средств мгновенной разблокировки по отпечатку пальца или вообще взгляду. Зато и и данные в вашем смартфоне будут защищены, в случае, если вы его потеряете.
5. Не злоупотребляйте картинками
Не многие знают, но мессенджеры по-разному реагируют на отправку картинок и видео. Например, Telegram умеет сжимать и то, и другое, но позволяет так же отправить файл как есть. Если вы хотите поделиться с собеседником свежим мемом или пересылаете фотку бабушке, как её внуки веселятся вместе с вами в отпуске — достаточно просто отправить фотку самым привычным способом. Мессенджер сожмёт её, чтобы она занимала как можно меньше памяти, что ещё и трафик вам сэкономит (как и бабушке).
Но если вы пересылаете рабочий проект, скан, или ещё что-нибудь в этом духе — нажмите на “три точки” и выберите “отправить без сжатия”. Тогда картинка отправится как файл — в точности, как вы её у себя видите.
С видео то же самое, разве что, WhatsApp не умеет сжимать файлы.
Не забывайте, впрочем, что всё время “спамить” картинками — не лучшая идея для общения. А если вы хотите поздравить человека с каким-то праздником — чем присылать дурацкую открытку, которую вы скачали с интернета, лучше напишите словами. Пусть даже коротко. Ну, разве что, вы сами не рисуете открытки.
6. Не беспокойте людей, когда они спят
Лично я всегда ставлю телефон на беззвучный режим, когда ложусь спать, но некоторые люди по разным причинам так не делают. Ну мало ли — работа у людей такая, что надо хоть в 2 часа ночи ответить на срочное сообщение (вообще, там тоже можно настроить — от кого сообщения будут “звучать”, а от кого даже вибрации не будет, но сейчас не будем об этом).
Так вот. Если вам в 2 часа ночи пришла гениальная идея для сообщения, то чтобы не дай бог не разбудить собеседника, вы можете воспользоваться одним из двух способов. По крайней мере, в Telegram они точно работают (и в мобильной версии, и в десктопной).
Написав сообщение удерживайте кнопку отправки, и увидите всплывающее сообщение с двумя вариантами: “отправка без звука” и “отложенная отправка”. В первом случае ваще сообщение придёт без звукового уведомления. Во втором — сможете настроить время отправки сообщения. Думаю, тут пояснять особо не нужно, разве что, если ваше сообщение всё же важное — наверное, лучше выбирать второй способ. Потому что в первом случае человек ваше сообщение может вообще так и не увидеть (если только у него нет привычки регулярно проверять все непрочитанные). Тем более, у отложенной отправки есть две опции — отправить в конкретное время, и отправить, когда собеседник будет онлайн.
Ну и, кстати, отложенные сообщения тоже можно делать беззвучными.