За что в интернет-переписке вас начнут заочно считать «козлом»

Если человек чересчур занят — он, скорее всего, и так не ответит. Но бывает, скажем так, “промежуточная занятость”, когда вроде бы и дела и нужно поскорее, но и время на пару слов найдётся. Ваши “приветы” и “тытуты” отнимают это драгоценное время, которое вы могли бы потратить на конструктивное общение. Ничего не мешает в одном сообщении поздороваться и тут же изложить свою проблему. Так собеседнику будет проще оценить время, сможет ли он ответить вам прямо сейчас, или нет.

4. Не забывайте блокировать экран

Мессенджеры ещё со времён древней ICQ умеют определять, когда собеседник пишет что-то в чат. Изначально это было сделано для того, чтобы исключить лишние “тытуты”, однако у этой функции есть и негативная сторона. Если вы не будете блокировать экран смартфона, то в кармане (особенно в кармане брюк, да и в дамской сумочке тоже — смотря с чем будет контактировать экран смартфона) смартфон может “подумать”, что вы всё ещё пытаетесь что-то написать. И ваш собеседник будет ждать, пока вы допишете свою “поэму”.