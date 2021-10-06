One2Done: Будущее маркетинга и революция в цифровых кампаниях

Сервис был создан для демократизации маркетинговых технологий, предоставляя интегрированные инструменты работы для профессионалов в области маркетинга по всему миру и переизобретения рекламного рынка на технологической основе.

Основные возможности сервиса:

Маркетинг-процессы One2Done: модульная платформа управления маркетинговыми ресурсами и процессами помогает командам планировать маркетинговые активности, запускать кампании, сотрудничать в командах, управлять бюджетами, документами и данными в облачном хранилище, а также анализировать результаты и превращать их в лучшие практики.

Автопилот One2Done: Этот модуль автоматизации маркетинга позволяет маркетинговым лидерам убирать рутину из своей работы и запускать цифровые кампании в автопилотном режиме. Маркетолог создает подробное техническое задание кампании на платформе, а автопилот выполняет оставшуюся работу.

Моделирование и маркетинговое микс-моделирование One2Done: С помощью искусственного интеллекта платформа помогает определить возвраты от маркетинговых инвестиций, делая ставку на наиболее эффективные медиа и маркетинговые активности. Этот раздел помогает собирать данные из различных бизнес-каналов для создания прогнозов на основе AI.

One2Done SML: Искусственный интеллект помогает выделять возвраты от маркетинга на определенные медиа и активности. Большие данные в социальных сетях позволяют понять текущую ситуацию и потребности клиентов.

Блиц-интервью с Натальей Чукаевой, директором по продукту One2Done

— Наталья, расскажите, откуда появилась идея создания One2Done?

— Когда я работала в маркетинге, я заметила потребность в интегрированной платформе, которая бы объединяла все аспекты маркетинговой деятельности. Мне хотелось создать инструмент, который помог бы маркетологам легко планировать, выполнять и анализировать кампании, и так родилась идея One2Done.

— Какие основные проблемы решает ваша платформа для маркетологов?

— One2Done призван упростить и автоматизировать многие рутинные процессы в маркетинге. Мы предлагаем инструменты для планирования, управления бюджетом, коллаборации в команде и, что самое главное, автоматизации цифровых кампаний. Наш модуль "Автопилот", например, позволяет маркетологам запускать кампании в интернете всего за несколько минут.

— Как вы используете AI внутри платформы?

— Наши модели на основе AI помогают маркетологам делать более обоснованные решения. Например, с помощью моделирования маркетингового микса мы можем собирать данные из различных источников и создавать прогнозы для оптимальных маркетинговых инвестиций.

— В чем, по вашему мнению, главная ценность One2Done для крупных компаний?

— Для крупных компаний главная ценность One2Done заключается в централизации и оптимизации. Мы предоставляем платформу, на которой команды могут сотрудничать, делиться данными и результатами в реальном времени, ускоряя процесс принятия решений и улучшая ROI.

— Как вы видите будущее One2Done? Есть ли планы на расширение или добавление новых функций?

— Мы постоянно работаем над улучшением One2Done, слушая отзывы наших пользователей. В планах множество новых интеграций и функций, основанных на передовых технологиях. Наша цель - сделать One2Done еще более мощным инструментом для маркетологов по всему миру.