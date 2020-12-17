Вы никуда не денетесь от интернета, но можете сделать его просмотр удобнее — «тюнингом» браузера
Многие из нас были вынуждены перейти на “удаленку” и кардинально изменить свой подход к работе. Эти временные изменения в ближайшем будущем, скорее всего, станут неотъемлемой частью нашей жизни, а число работающих вне офиса будет только расти. В такой ситуации лучше не пренебрегать личным тайм-менеджментом. Да и научиться грамотно распределять свою нагрузку тоже не будет лишним. Мы расскажем сразу о десяти расширениях для более приятной и быстрой работы в Google Chrome.
Taskade — ваши проекты в одном месте
Это удобная платформа для ведения проектов, записи идей или мыслей. Вы можете в несколько кликов составить список задач на день и поделиться им с друзьями, семьей или коллегами. Из интересных особенностей можно отметить совместное редактирование в режиме реального времени, маркированные списки с неограниченным количеством уровней, синхронизация на всех устройствах, красивый и минималистичный интерфейс. Более того, в отличие от похожего приложения Notion, платформа Taskade абсолютно бесплатна и здесь можно совершать видеозвонки.
Eversign — электронная подпись документов прямо в браузере
Расширение eversign позволяет в несколько кликов оставить вашу подпись на документах в Gmail, Google Диске, Документах Google. Отныне вам не нужно пользоваться принтером, распечатывать, подписывать и затем сканировать документ снова — просто откройте файл и поместите вашу подпись в необходимое поле. По словам разработчиков, eversign обеспечивает обязательную юридическую силу подписей и соответствует мировым стандартам законности электронной подписи.
Единственное ограничение: бесплатная версия расширения позволяет подписывать до пяти документов в месяц, но снять этот лимит и получить другие плюшки можно за $9.99.
LanguageTool — корректор грамматики и орфографии
Часто делаете ошибки или просто сомневаетесь в своих знаниях? Теперь проверить свой текст на ошибки можно через приложение LanguageTool. Оно не требует дополнительной регистрации, поддерживает двадцать пять языков и работает на большинстве сайтов в интернете.
Здесь есть пользовательский словарь, в который можно добавить отсутствующие слова и фразы. Расширение учтет их в будущем при проверке грамматики и орфографии. Интересно то, что проверка правописания работает для всех вариантов одного языка и может находить различия даже между американским и британским английским.
Mate Translate — переводчик и словарь
Шеф попросил разобраться в зарубежной статье или нужно откопать зарубежные публикации многолетней давности? На помощь придет Mate Translate, который понимает 103 языка и умеет переводить даже субтитры на Netflix! Пользователь может создавать свои словари, которые будут доступны без интернета, а для изучающих язык расширение покажет транскрипцию и транслитерацию, параллельно сумев воспроизвести слова и тексты с правильным акцентом.
Lightshot — делайте скриншоты одной кнопкой
Знакомая многим программа из начала десятых давно переродилась в виде дополнения для браузера. Если вам необходимо отправить скриншот отдельной области экрана коллеге, то достаточно нажать одну кнопку и выделить нужную зону в пару кликов. При необходимости сразу же можно отредактировать полученное изображение, либо сохранить его у себя на устройстве или в облаке.
SmartPDF — преобразовываем PDF-файлы
Это расширение поможет вам в преобразовании самых популярных форматов текстовых документов и изображений. Это простой и понятный конвертер PDF, поддерживающий кучу форматов. Расширение может конвертировать Word, Excel, PPT, JPG в PDF и обратно. Помимо базового функционала, пользователю доступна загрузка напрямую с Google Диска. Разработчики гарантируют конфиденциальность и безопасность всех документов, поскольку сервер не хранит файлы у себя и удаляет их сразу после закрытия окна.
Hunter.io — поиск e-mail адреса за секунды
Нужно срочно найти много контактов при приближающемся дедлайне? Дополнение Hunter ищет почтовые адреса в отдельных компаниях. Вместе с адресом электронной почты, вы в удобном виде получите имя, должность, страницы в социальных сетях и номера телефонов. Достаточно просто ввести адрес сайта, на котором нужно найти связанные с ним адреса электропочты. Все данные берутся из общедоступных источников и детализируются в результатах поиска.
Для использования расширения требуется отдельная учетная запись, которую можно создать сразу после установки. Изначально пользователю доступно 50 бесплатных поисковых запросов каждый месяц, но их число можно увеличить после приобретения платного статуса.
Toggl Track — счетчик производительности и времени
Это самый простой онлайн-таймер. Хорошая штука, если вам нужно отслеживать свою работу, время в сети и оффлайн, или же вам иногда нужен простой секундомер. Расширение позволяет включать таймер на любой веб-странице и фиксировать производительность в реальном времени со всеми данными, хранящимися в личном профиле на сайте. Расширение поддерживает более ста проектов для работы, включая Trello, Slack, Asana, Todoist, Jira, Notion и другие.
Noisli — самое время расслабиться
С помощью дополнения Noisli вы можете создавать и слушать свой собственный расслабляющий плейлист, чтобы полностью сосредоточиться на своих задачах, уменьшить стресс или же просто отдохнуть после напряженного рабочего дня. Если устали от персонализированных плейлистов из Spotify и Youtube Music, можете попробовать включать звуки отсюда. Важное уточнение, это именно звуки, не музыка. Например, можно выбрать до трех эффектов сразу (гроза, ветер, поезд) и микшировать их громкость между собой.
Мы не претендуем на истину в последней инстанции и будем рады, если вы расскажете в комментариях, какими расширениями улучшили свои Chrome, Firefox, Opera, Яндекс.Браузер или другие браузеры. Спасибо!