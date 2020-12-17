Вы никуда не денетесь от интернета, но можете сделать его просмотр удобнее — «тюнингом» браузера

Расширение eversign позволяет в несколько кликов оставить вашу подпись на документах в Gmail, Google Диске, Документах Google. Отныне вам не нужно пользоваться принтером, распечатывать, подписывать и затем сканировать документ снова — просто откройте файл и поместите вашу подпись в необходимое поле. По словам разработчиков, eversign обеспечивает обязательную юридическую силу подписей и соответствует мировым стандартам законности электронной подписи.

Единственное ограничение: бесплатная версия расширения позволяет подписывать до пяти документов в месяц, но снять этот лимит и получить другие плюшки можно за $9.99.

LanguageTool — корректор грамматики и орфографии