Где переписываться, чтобы вас не прослушивали: последние мессенджеры с надёжным шифрованием

После европейских терактов в начале ноября, Совет Министров Европейского Союза принял решение, которое обязывает операторов мобильных сервисов WhatsApp, Signal и других создавать мастер-ключи для мониторинга чатов и сообщений с форматом шифрования E2E. Об этом говорится во внутреннем документе, датированном 6 ноября президентом Германии и направленном делегациям стран-членов в Совете, копию которого удалось получить австрийскому новостному изданию ORF.at.

Политики заговорили о запрете на безопасное шифрование этих мессенджеров под предлогом борьбы против «дальнейших шагов терроризма». Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил это с канцлером Австрии, а само решение уже согласовано настолько, что его можно будет принять в видеоконференции министров внутренних дел и юстиции в начале декабря без дальнейшего обсуждения.

Впрочем, речь в этом документе идёт далеко не о полном запрете сквозного шифрования, как заявляли журналисты и пользователи социальных сетей, а только о доступе к сообщениям в отдельных случаях, но эти случаи описаны не очень точно. Предельно ясно, что утекший в сеть черновой вариант предложения пока что не имеет никакой юридической силы. Несмотря на это, в нем в первую очередь излагается политическая позиция стран-членов Европейского Союза.

Вообще, запросы на появление различных лазеек для правоохранительных органов нередки. Spiegel пишет, что в начале октября этого года министры внутренних дел пяти стран - Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады уже обращались к крупнейшим интернет-компаниям с просьбами предоставить доступ к перепискам пользователей.

Неудивительно, что ряд экспертов и простых пользователей социальных сетей высказали свое недовольство в отношение предлагаемых изменениях. По словам представителя федерального министерства внутренних дел Германии, «в текущем проекте нет предлагаемых решений или требований по ослаблению систем шифрования». Проект скорее предназначен для того, чтобы стать первым шагом к повышению уровня доверия, более широкому обсуждению этой проблемы и тесному сотрудничеству между политиками, бизнесом и наукой. В некотором плане это вопрос достижения баланса между защитой секретов компании и личных данных и потребностями органов безопасности.

Запретят ли шифрование формата E2EE, и знает ли Евросоюз, что он делает?

Казалось бы, вроде все предельно понятно: пообещать неприкосновенность переписок, а потом разрешить силовикам читать их и запретить “несогласные” мессенджеры на территории Европейского Союза. Но что же говорят независимые эксперты? Европейский исследователь Лукаш Олейник, занимающийся кибербезопасностью, считает, что предлагаемый проект начинается с утверждения полной поддержки ЕС «разработки, внедрения и использования надежного шифрования» — что было бы очень странно, если бы речь шла о полном запрете E2EE.

Кроме того, в проекте обсуждаются «проблемы» общественной безопасности, которые могут исходить от преступников, имеющих легкий доступ к тем же технологиям, которые используются обеспечения безопасности инфраструктуры операторов. Предполагается, что преступники не могут использовать формат шифрования E2EE, чтобы получить доступ к данным пользователей. Даже при наличии дыр в системе это должно быть чрезвычайно сложным или практически невозможным. Интересно то, что в резолюции содержится призыв к обсуждению того, как обеспечить сохранение полномочий компетентных органов безопасности и уголовного правосудия — при обеспечении полного уважения надлежащей правовой процедуры и прав и свобод ЕС (в частности, право на уважение частной жизни и коммуникации, а также право на защиту личных данных).

Получается, что гипотетический закон ждет широкое публичное обсуждение и множество дискуссий среди политиков, активистов, правозащитных активистов и экспертов из области информационной безопасности.

А в каком защищенном мессенджере общаться сейчас?

Думаю, большая часть из читателей уже давно перешла из крупных социальных сетей в Telegram, оставив ВКонтакте для переписок с бывшими одноклассниками или просмотра мемов, а WhatsApp используется для общения с родственниками и получения открыток на праздники, о которых вы даже не знали. Но помимо привычной нам “Телеги” есть еще несколько неплохих, а, главное, безопасных мессенджеров, которыми можно и нужно пользоваться.

Для начала повторим основные требования к “безопасному” мессенджеру:

Анонимность. Возможность зарегистрировать анонимный аккаунт и использовать его без ограничений

Возможность зарегистрировать анонимный аккаунт и использовать его без ограничений End-to-end шифрование (E2ЕE). Технология шифрования, при которой ключи шифрования хранятся только на устройстве пользователя и не отправляются на сервер

Технология шифрования, при которой ключи шифрования хранятся только на устройстве пользователя и не отправляются на сервер Наличие основного надежного протокола шифрования

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