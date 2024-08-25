Плюсы и минусы нового Haval F7 2024 (F7 II) по итогам первого знакомства

Плюсы и минусы нового Haval F7 2024 (F7 II) по итогам первого знакомстваДа, мы теперь тоже немного автообзорщики
Я правда не понимаю, что вас, дедов ворчливых не устраивает, когда машина «напичкана» суперсовременными и удобными технологиями. Почему, например, если в Мерседесе или БМВ появляется доступ без ключа, медиасистема, и всякие ассистенты вождения — это круто, а у китайцев — это обязательно плохо? Тут у меня есть лишь две версии: просто в БМВ и Мерседесах это появляется только в дорогих комплектакциях, а у китайцев доступно чуть ли не с базовых — и тем людям, кто потратился на дорогие БМВ/Мерсы, банально обидно. Никакой тебе уже элитности и превосходства над простолюдинами. Ну или (вторая версия) эти люди работают на пиарщиков европейских брендов и получают процент от продажи каждой европейской машины, иначе откуда такие двойные стандарты?
Но ближе к делу. Я не так давно купил себе новую китайскую машину (не Haval), а несколькими неделями позже (в конца августа, как видите) ещё принял участие в тест-драйве нового Haval F7. Вместе с коллегой из другого издания мы ездили на Haval F7 два дня, наездили около 600 км по городу, новейшим шоссе с идеальным асфальтом, старым и почти убитым дорогам с заплатками через каждый метр, и даже прокатились немного по лесному бездорожью с лужами. И мне есть что рассказать об этом автомобиле и, конечно же, не только хорошее. Ну и, раз мы на Ferra.ru, то больше всего времени я уделю именно технологиям, помогающим, а иногда (к сожалению) и мешающим водителю.
Haval F7 как автомобиль
Но сначала давайте про базовые вещи. Haval F7 2024 года — это обновлённый вариант уже довольно популярной в России модели, по позиционированию в модельном ряде Haval находящейся между Jolion и Dargo. Если что, Jolion — проще и дешевле, а Dargo — навороченнее и дороже. Цены на новый Haval F7 начинаются примерно с 2,5 млн рублей и доходят до 3,5 млн рублей, в наличии есть пять комплектаций, включающих две основные конфигурации: только с передним приводом и с полным приводом.
Переднеприводные модели имеют двигатель объёмом 1,5 л с мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 230 Нм. Точно такой же двигатель установлен и в Haval Jolion.
Полноприводной F7 уже имеет двигатель объёмом 2 л с мощностью 192 л.с. и крутящим моментом 320 Нм — это двигатель от Dargo. Трансмиссия — роботизированная, 7DCT, рассчитанная на крутящий момент 300 Нм для 1,5 литровых двигателей и 400 Нм для 2-литровых (т.е. с запасом).
Переключение скоростей находится под рулём, на правой рукоятке — таким образом, средняя консоль (между передними сиденьями) полностью свободна под нужды пользователя.
Передняя подвеска — McPherson, задняя — независимая, многорычажная.
Длина автомобиля — 4780 мм, колёсная база — 2800 мм, высота — 1675 мм, а ширина (без учёта зеркал) — 1890 мм. Клиренс составляет от 183 до 191 мм в зависимости от комплектации (в первую очередь — от диаметра колёс).
Все автомобили и двигатели производятся в Туле, доступно четыре цвета кузова: белый, чёрный, тёмно-серый и тёмно-синий.
Салон Haval F7 просторный, объём багажника 376–1328 л, трансформация пространства (за счёт складных сидений) производится по формуле 60:40.
Также производитель адаптировал автомобиль под российские условия: здесь есть обогрев руля, лобового стекла, передних и, что гораздо интереснее, задних сидений, увеличил ёмкость бачка омывателя до 4,6 л, поставил физические кнопки, и сделал усиленное антикоррозийное покрытие.
Haval F7 как гаджет
Что мне нравится в «китайцах» (именно нравится, да, это именно моё мнение, которое и мотивировало меня купить именно китайскую машину, пусть и не Haval) — то, что даже в базовой комплектации у них много всякого интересного внутри. Говорите и думайте что хотите, но мне не нужна машина без мультимедийной системы с Bluetooth и большим экраном. Да, вот так — не нужна. Что мне в ней, русский шансон и муси-пуси-джага-джага по радио слушать?
Ну нет. Я хочу навигатор в пол-салона, хочу ставить свою музыку с телефона, и хочу, чтобы список с музыкой был прямо на этом огромном экране. А ещё я хочу, чтобы автомобиль помогал мне оценивать ситуацию на дороге. Не делал это за меня! Но помогал — безопасности не бывает мало. И можно много говорить о краш-тестах и подушках безопасности, но вряд ли кто-то будет спорить, что лучше всего вообще не попадать в аварии. Даже самые мелкие, когда вы с кем-то просто «притёрлись» и решаете, кто будет оплачивать покраску.
Что у нас есть внутри Haval F7? Первое, что стоит отметить: два огромных экрана, один за рулём (поменьше, от 10,25'' до 12,3'' в зависимости от комплектации), второй правее — побольше (от 12,3'' до 14,6''). И вот тут первая приятная деталь — правый экран слегка развернут к водителю. Не настолько, чтобы пассажир справа не смог там ничего разглядеть (в качестве пассажира я тоже проехал немало, и скажу, что даже взаимодействовать будучи пассажиром с этим экраном у меня получалось без проблем), но настолько, чтобы водителю не казалось, что экран сделан для демонстрации мультиков заднему ряду.
Что касается экрана за рулём, то лично мне, конечно, больше по душе аналоговые спидометр и тахометр, но в защиту Haval F7 скажу, что тут экран хотя бы не пытается копировать именно аналоговое их представление. Ну, раз уж вы убрали у меня классические приборы и заменили планшетом, то хотя бы сделайте интерфейс современным, правильно? Тут можно переключаться между разными режимами, среди которых есть и навигация почти как на экране справа, и осмотр полос движения на предмет слепых зон, и всякая информация про расход топлива, обороты двигателя и т.п.
Дополнительно есть проекционный дисплей, который водитель может разглядывать прямо перед собой, в лобовом стекле. Разумеется, его можно отключить, но так-то он совсем не мешает.
К сожалению, никакой продвинутой настройки отображения на дисплеях здесь нет. Я думаю, первый производитель, который додумается дать пользователю возможность настраивать содержимое этих экранов с помощью настраиваемых виджетов получит приз зрительских симпатий. Потому что сейчас приходится переключаться между теми вариантами, что задумал производитель.
А производитель задумал, что в режиме навигации, например, вы на меньшем экране, находящемся за рулём, не видите всю информацию, что показывает навигатор справа. К примеру, Яндекс.Навигатор всегда показывает максимально разрешённую скорость на текущей дороге, но Haval F7 умеет «видеть» знаки и определять максимальную скорость по ним. В итоге ограничение скорости слева либо не показывается (вы начали движение, а никаких знаков пока не встретили), либо может даже отличаться от того, что справа (касается временных знаков в первую очередь).
Также и скорость: слева показываются данные спидометра машины, который всегда (в любом автомобиле) завышает показания. Справа — данные с GPS, если они есть. Смотришь слева — 133 км/ч, справа — 125. Немного вводит в заблуждение, хотя и понятно, что и почему. Производитель говорит, что это сделано, чтобы не вводить в заблуждение водителя, но на деле это как раз в заблуждение-то и вводит. Приходится смотреть на оба знака и ориентироваться на минимальную скорость, а по спидометру — наоборот, следить за скоростью по GPS.
Ещё один нюанс: поддержки Android Auto в Haval F7 пока нет, только Apple Carplay. Обещают добавить в 2025, но лично мне кажется (хотя, представители компании не признаются), что это неспроста… Видите ли, в Haval F7 теперь встроен… Яндекс.
«Яндекс.Авто»
Если коротко, то даже если вы не подключаете свой смартфон к машине, вам доступен Яндекс.Навигатор и Яндекс.Музыка (а в ближайшем будущем ещё и Букмейт, но только для аудиокниг). В машине установлена SIM-карта, пользование которой вам совершенно бесплатно первый год после покупки машины, а в дальнейшем надо будет платить абонентскую плату производителю машины (не оператору — если что, сейчас это МТС).
И вот фактически Яндекс в Haval F7 заменяет Android Auto, хотя и не полностью (поскольку поддерживаются только два приложения, причём конкретных). Впрочем, вам ничего не мешает подключить телефон по Bluetooth для телефонной связи через стереосистему автомобиля и музыки, причём использовать всё это одновременно.
Однако в базовом варианте вам даже не нужен телефон для полноценной Яндекс.Навигации!
К сожалению, упомянутыми сервисами всё и ограничивается. Даже голосовое управление (которое у Haval F7 — отдельная фишка, о которой мы обязательно поговорим) здесь не от Яндекса. А жаль.
Голосовое управление
Китайцы (в смысле, народ) реально любят всё сенсорное. Это у них непроходящая мода. Но в России люди привыкли к кнопкам — так безопаснее и удобнее. Поэтому и автомобили у нас локализуют так, чтобы хоть какие-то кнопки всё-таки были.
Однако если можно какие-то функции включать-выключать голосом — то это ещё удобнее, ведь, так можно руки от руля вообще не отрывать. Лишь бы система голосового управления понимала всё с первого раза.
Я уделил тестированию голосового управления особое внимание, т.к. идея мне показалась довольно интересной, да и реализация в целом достойная, хотя и не без косяков. Здесь ведь как — стоит пару раз что-то сказать и столкнуться с непониманием, и желание пользоваться таким методом управления отпадёт навсегда.
За разработку голосового управления отвечает китайская компания iFLYTEK — они, кстати, много интересного производят. Например, умные переводчики. Управление в Haval разработано специально под эти автомобили, и для России, разумеется, была сделана локализация, но только на русский язык — английский или казахский, например, не поддерживаются.
Обработка голоса происходит как в облаке, так и локально — если подключение к интернету недоступно. Текущий словарь системы включает в себя более 3 млн слов и фраз.
Активация голосового управления происходит с помощью ключевой фразы «Hello, Great Wall», но можно задать и свою фразу в настройках (будет работать и стандартная и та, что вы ввели). Я ввёл текстом «хавал» — и потом сильно об этом пожалел, т.к. когда с коллегой обсуждали автомобили, система постоянно «просыпалась» и иногда даже на что-то реагировала. В общем, лучше вводить какие-то словосочетания, типа «моя ласточка», ну или как вы там автомобиль называете.
Есть некоторые команды, которые работают и без приветственной фразы, но их мало.
Самое интересное, что система распознаёт водителя и пассажира, точнее, человека слева и человека справа. Можно сказать «мне холодно» — и она повысит температуру климат-контроля на 2 градуса именно для той зоны (левой или правой), с которой была произнесена фраза.
В общем, с помощью голосовых команд в Haval F7 можно менять параметры климат-контроля (как просто фразами вроде «мне холодно»/«мне жарко», так и попросив установить конкретное значение в градусах по Цельсию), управлять подогревом сидений, окон, руля; включать/выключать музыку, навигацию, открывать/закрывать окна (напомню, система различает человека слева и справа) и панорамную крышу, открывать/закрывать багажник (там электропривод). Также можно звонить по телефону, управлять подключениями Wi-Fi, Bluetooth, Hotspot, менять настройки проекционного дисплея.
Короче, есть почти всё, что нужно, кроме переключения скоростей (может, и к лучшему) и изменения режимов вождения: нормальный, экономичный, спортивный, внедорожный и т.п. Для этого придётся всё-таки поковыряться в меню. Зато ваши пассажиры не будут нервничать, что вы, мол, решили «погонять» (а на деле — просто обогнать дальнобойщика на трассе).
Поговорим о минусах
В целом, да, Haval F7 — это гаджет на колёсах. Помимо голосового управления и встроенной медиасистемы с Яндекс.Навигатором на огромной 12-дюймовой панели, здесь есть и ставшие уже традиционными: обзор 360 градусов, выдвижные ручки дверей, проекционный дисплей на лобовом стекле, беспроводная зарядка телефона. Также присутствует контроль слепых зон, предупреждение открытия дверей, если рядом кто-то есть, адаптивный круиз-контроль, система контроля трафика при пересечении перекрёстка, распознавание дорожных знаков для мониторинга ограничения скорости, ассистент перестроения, ну и система контроля полосы.
Дополнительно, в Haval F7 есть электронное управление передними сиденьями с возможностью запоминать положение места водителя.
И вот тут давайте уже поговорим о минусах, чтобы обзор не был однобоким.
К сожалению, к половине озвученных в этом параграфе систем есть вопросы, иногда довольно серьёзные.
Например, адаптивный круиз-контроль либо включён на конкретную скорость, либо выключен окончательно. Нельзя почему-то на время сбросить скорость, взяв управление полностью на себя, а потом вернуться к заданной скорости круиз-контроля — приходится заново устанавливать настройку.
Система контроля полосы и ассистент перестроения вообще показались лишними — они скорее мешают, а не помогают. Да и контроль полосы иногда приводит к покачиваниям автомобиля туда-сюда. Ну, вы знаете, какая бывает иногда у нас на дорогах разметка — возможно, дело в этом.
Мониторинг дорожных знаков в целом бесполезен при наличии навигатора (а он тут встроен, уже с симкой). Разве только помогает отслеживать временные знаки, но т.к. обычно временное ограничение скорости находится в месте ремонта дороги — вы вряд ли его пропустите. В конце-концов, за знаками вам всё-таки нужно следить самому как водителю — автомобиль всё равно не покажет вам действие знаков «только прямо», «остановка запрещена», «полоса для общественного транспорта», «осторожно, дети» и т.п.
А ещё система запоминания положения сиденья водителя зачем-то каждый раз при остановке и глушении двигателя переводит сиденье в нейтральное положение.
Также лично мне не понравилось, как запрятали настройку автоматического удержания парковочного тормоза. Многие эту функцию не любят, а мне она нравится. И как-то уже сложилась традиция обозначать её кнопкой с буквой «А» и светящимся индикатором, чтобы легко включать и выключать. Что же здесь? Функция включается и выключается только через меню — и это явно неудобно.
Хорошо хоть есть отдельное меню быстрого доступа, как на смартфонах (смахиваем сверху-вниз от верхней грани экрана). А могли бы и в голосовое управление эту функцию добавить.
Конкуренты
|Haval F7 2024
|Chery Tiggo 8 Pro Max New
|Geely Atlas New
|Привод
|FWD/4WD
|FWD/4WD
|FWD/4WD
|Трансмиссия
|роботизированная (7DCT)
|роботизированная (AMT7)
|автомат (8AT)/роботизированная (7DCT)
|Объём двигателя, л
|1,5/2,0
|1,6/2,0
|2,0
|Мощность двигателя, л.с.
|150/192
|186/197
|200
|Номинальный крутящий момент, Нм
|230/320
|275/375
|325
|Длина кузова, мм
|4780
|4720
|4670
|Ширина кузова, мм
|1890
|1860
|1900
|Высота кузова, мм
|1675
|1705
|1705
|Колёсная база, мм
|2800
|2710
|2777
|Дорожный просвет, мм
|183–191
|190
|215
|Объём багажного отделения, л
|376
|193
|650
|Количество дверей
|5
|5
|5
|Количество мест
|5
|7
|5
|Цена
|от 2,7 млн рублей
|от 2,7 млн рублей
|от 3,23 млн рублей
Chery Tiggo 8 Pro Max New
Главное преимущество нового Chery Tiggo 8 Pro Max — комплектация с семью креслами, полезно для очень больших семей. Также и мощность двигателя в минимальной комплектации тут выше, а стартовая цена — такая же, как у Haval F7. Ещё одно важное отличие — трансмиссия AMT7 вместо 7DCT, что может кого-то отпугнуть. В остальном автомобили очень похожи, и больше всего различия там как раз в мультимедийной части.
Новый Geely Atlas
Ещё один «апгрейд» — обновлённый Geely Atlas имеет самый большой клиренс (215 мм), а мощность двигателя во всех конфигурациях одинаковая. Изменить можно только тип трансмиссии — например, если вы любите классический автомат, а не робот. С другой стороны, даже стартовая цена без всяких скидок на новый Geely Atlas начинается от 3,2 млн рублей, и с финансовой точки зрения это уже почти другой класс, хотя по ходовым характеристикам и мультимедийной «начинке» отличий от топовой версии Haval F7 — минимум.
Итого
Haval F7 по версии 2024 года — это хороший современный автомобиль по приятной цене, но, к сожалению, далеко не идеальный. Даже что касается езды по трассе — мы с коллегой обнаружили, что наиболее удобный режим для обгона, это вручную понизить передачу, и «втопить» педаль газа. Даже в экономичном режиме вождения такая техника позволяет быстрее разгоняться, чем спортивный режим с полностью автоматическим контролем скоростей.
К слову, расход бензина у нас в среднем составлял около 10 л на 100 км, а ездили мы и по городу, и по пустым трассам, и по лесу немножко.
Вообще, что касается езды, все участвовавшие в тест-драйве коллеги отметили задержки в реакции автомобиля на педаль газа. К этому надо привыкать, хотя, кажется, за два дня плотного тест-драйва я привык. По крайней мере, поведение машины на дороге стало для меня предсказуемым. Но да, поначалу прям напрягало.
А вот с указателями поворотников я так и не «подружился». Они здесь не фиксируемые, и если хочешь перестроиться — надо прям чуть-чуть их толкнуть в нужном направлении, тогда машина мигнёт поворотниками три раза, и прекратит. А если толкнёшь сильнее — будет мигать пока не отключишь (само отключается при поворотах, но тоже не всегда почему-то).
В общем… Даже к концу пройденных 600 км у меня иногда не включались поворотники, а иногда я долго пытался их выключить. Я так и не смог «нащупать» ту границу, когда толкаешь рычаг плавно, и поворотники мигают три раза, а когда сильно и нужно выключать вручную.
Тем не менее, и голосовое управление, и медиасистема от Яндекса мне показались удобными и важными нововведениями, хотя и там требуется доработка. Прежде всего, расширить количество функций для голосового управления (автоматический парковочный тормоз, режимы вождения), улучшить качество русификации (с числительными особенно беда).
Яндексу не помешало бы в планируемый Букмейт добавить возможность чтения текстовых книг голосом — почему бы и нет? Оказывается, они даже про это не думали (я спрашивал представителей компании). Конечно, аудиокниги прочитаны профессиональными актёрами, с интонациями и всем таким, но, во-первых, нейросети уже достаточно хороши в генерации голоса. Во-вторых, уверен, пользователь будет знать, на что идёт, когда будет включать такую книгу. В-третьих, лично мне, например, наоборот не нравятся все эти наигранные эмоции, я предпочту просто хорошее, внятное чтение, а не радиоспектакль.
- Большой, просторный, современный автомобиль
- Встроенные Яндекс.Навигатор и Яндекс.Музыка
- Голосовое управление многими функциями на русском языке
- Множество ассистентов водителя
- Адаптация под российские реалии
- Не самая умная роботизированная трансмиссия
- Есть косяки по голосовому управлению
- Некоторые функции слишком мудрёно запрятаны в меню
- Я так и не привык к поворотникам