Плюсы и минусы нового Haval F7 2024 (F7 II) по итогам первого знакомства

А производитель задумал, что в режиме навигации, например, вы на меньшем экране, находящемся за рулём, не видите всю информацию, что показывает навигатор справа. К примеру, Яндекс.Навигатор всегда показывает максимально разрешённую скорость на текущей дороге, но Haval F7 умеет «видеть» знаки и определять максимальную скорость по ним. В итоге ограничение скорости слева либо не показывается (вы начали движение, а никаких знаков пока не встретили), либо может даже отличаться от того, что справа (касается временных знаков в первую очередь).

Также и скорость: слева показываются данные спидометра машины, который всегда (в любом автомобиле) завышает показания. Справа — данные с GPS, если они есть. Смотришь слева — 133 км/ч, справа — 125. Немного вводит в заблуждение, хотя и понятно, что и почему. Производитель говорит, что это сделано, чтобы не вводить в заблуждение водителя, но на деле это как раз в заблуждение-то и вводит. Приходится смотреть на оба знака и ориентироваться на минимальную скорость, а по спидометру — наоборот, следить за скоростью по GPS.

Ещё один нюанс: поддержки Android Auto в Haval F7 пока нет, только Apple Carplay. Обещают добавить в 2025, но лично мне кажется (хотя, представители компании не признаются), что это неспроста… Видите ли, в Haval F7 теперь встроен… Яндекс.

«Яндекс.Авто»

Если коротко, то даже если вы не подключаете свой смартфон к машине, вам доступен Яндекс.Навигатор и Яндекс.Музыка (а в ближайшем будущем ещё и Букмейт, но только для аудиокниг). В машине установлена SIM-карта, пользование которой вам совершенно бесплатно первый год после покупки машины, а в дальнейшем надо будет платить абонентскую плату производителю машины (не оператору — если что, сейчас это МТС).

И вот фактически Яндекс в Haval F7 заменяет Android Auto, хотя и не полностью (поскольку поддерживаются только два приложения, причём конкретных). Впрочем, вам ничего не мешает подключить телефон по Bluetooth для телефонной связи через стереосистему автомобиля и музыки, причём использовать всё это одновременно.