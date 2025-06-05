Спортпрототипы в России — какие они и на что способны?Эти машины точно не для городских дорог
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Спортпрототип — автомобиль, который разработан специально для гонок не на основе дорожного автомобиля, в единственном или нескольких экземплярах, не для серийного производства, как болиды Формулы-1, и не имеют омологационной партии. Но почему же «прототип»? Всё просто.
В гоночном мире омологация — это соответствие требованиям и стандартам гоночного класса, конкретных соревнований или автомобильной федерации. Омологационная партия — это серийное производство под такие стандарты. Чтобы быть допущенными к гонкам, нужно было изготавливать серию автомобилей.
Началось всё с того, что производители на гонках Гран Туризмо выставляли варианты гоночных авто. На вопрос: «А где автомобили омологационной партии? И с чего вы решили, что мы будем её считать серийным авто?», производители отвечали: «Это прототип, не парьтесь, после заезда мы подкорректируем тестовый вариант и запустим на конвейер.» Но до серийного производства эти прототипы не доезжали.
Оно и понятно. Главная особенность спортопрототипов в том, что их создатели могут дать полную волю фантазии (ну, или почти) и использовать в проектировании самые передовые и дорогостоящие идеи и детали. К примеру, треугольную подвеску, необычные двигатели, или закрытый кузов. Например, как вам машина на водороде и с гибридной системой?
Впрочем, гонки на таких машинках смотрятся гораздо эффектнее. Изначально до гонок их не допускали, потому что на вопрос «А вы на машинах ездите?», из-за правил можно было ответить только «Нет, только показываем». Позже для них ввели отдельную категорию, которую так и назвали — спортопрототипы.
Спортпрототипы въезжают в будущее быстрее всех
Первый спортпрототип на водороде появился ещё в 2013 году. Франко-швейцарская компания выкатила на старт «24 часов Лемана» авто с водородно-электрической силовой установкой. В то время такой автомобиль выезжал за рамки официальной классификации, поэтому просто покатался в формате теста и всё. Такие необычные решения даже для организаторов заездов спортпрототипов могут оказаться сюрпризом.
Но разработке долго пылиться в гараже не пришлось: Toyota решила сделать свою версию автомобиля. Японский спортпрототип GR H2 Racing Concept будет выступать в чемпионате WEC с 2026 года. В основу лёг жидкий водород, у которого достаточно высокая энергоёмкость, что даёт преимущества перед другими вариантами топлива — расстояние, которое автомобиль сможет проехать с одной заправки, будет больше.
Во время тестового заезда на 24-часовой гонке Super TEC, машина показала себя прекрасно, добралась до финише без проблем. Станет ли это новым трендом в гоночном мире? Пока непонятно. Всё зависит от того, насколько будут выгодны электродвигатели на трассе.
И это только один из сотни примеров, которые изменили представления об автомобилях и о том, какие они могут быть.
Спортпрототипы в России: от Lada до FDR12 из-под 3D-принтера
Конечно, у нас пока разработано не так много спортпрототипов, как, например, в Италии или Японии, но кое-что всё же имеется. Сначала спортпрототипы разрабатывала Lada: одним из первых был кроссово-раллийный Москвич-2141 в 1988 году, который показал себя очень даже хорошо.
Всё началось с Lada
В начале нулевых моносерией прототипов была создана Lada Revolution, в которой использовались по большей части ВАЗовские детали. В 2003 году сконструировали первые экземпляры, которые тестировались в лабораториях и на гоночных трассах в Германии.
А с созданием собственных спортпрототипов в Россию пришли и гонки. Заезды проводились для нескольких классов. Правила там были такие: заезды должны быть на автомобилях Lada, а если пилоты хотят покататься на болиде Формулы-1, то движок должен быть ВАЗовский.
Но Lada Revolution, как и национальной гоночной серии, не удалось продержаться долго. Однако, почти за десять лет существования удалось собрать пару десятков экземпляров, было даже несколько версий Lada Revolution. Хотя конструкция прототипов Lada была неплохой, проект прикрыли в 2008 году из-за кризиса.
Тип кузова: Родстер (двухместный)
- Шасси: Пространственная рама из алюминиевых труб
- Двигатель: Бензиновый, 4-цилиндровый, c 16 клапанами
- Объём: 1.6 л
- Мощность: Sport 165 л.с., SuperSport на 215 л.с.
- Расположение: Среднее, продольное
- Коробка передач: 5-ступенчатая механическая
- Привод: Задний
- Максимальная скорость: около 260 км/ч в версии SuperSport
- Разгон 0−100 км/ч: примерно 6 секунд
- Масса: 670 кг
- Подвеска: Независимая (спереди и сзади), гоночного типа
Увы, у русских инженеров нет такого опыта, как у немецкого Porshe, который ещё в 1998 году выпускал спортпрототип GT1 1998. Движок там был 6-цилиндровый с двойным турбонаддувом, да и мощность неплохая — 550 лошадок с максимальной скоростью 310 км/ч. Понятно, что для создания конструкций специфичных гоночных автомобилей нужен большой опыт, и пока наши автоделы только набивают руку.
Bureau Seven или КБ 7
В ноябре 2015 года появилась новая команда, которая решила делать спортпрототипы, — Bureau Seven или КБ 7. За 4 месяца они смогли создать два предсерийных прототипа легкого спортивного автомобиля с оглядкой на Lotus 7.
Так появился знаменитый «Кот», а точнее CN1600 527. Это практически полностью отечественный прототип: своя рама, шасси и другие составляющие авто. С Lotus 7 был взят только пример дизайна, чтобы не потерять целый год на разработку внешнего вида. А так, всё остальное было придумано российскими ребятами.
Модель CN1600 527 стала самой массовой в классе CN российской серии кольцевых гонок (РСКГ), с более чем 30 пилотами, которые участвовали в сезоне 2024 года.
Тип кузова: Открытый двухместный родстер в стиле Lotus Seven
- Конструкция: Пространственная рама с усилением из арамидных панелей
- Двигатель (бензиновая версия):
- Модель: ВАЗ-21 126
- Объём: 1.6 л
- Мощность: 197 л.с.
- Привод: Задний
- Двигатель (электрическая версия):
- Мощность: 300 л.с.
- Крутящий момент: 500 Н·м
- Запас хода: до 200 км
- Привод: Задний
- Масса: 500−750 кг (в зависимости от модификации)
В дальнейшем эту модель переделали в электромобиль. Вроде электродвижок с не такой объёмной батарейкой, но её хватит на полноценную гонку, да и она не будет перегружать прототип.
Московский Политех: Fenix и FDR-12
Сейчас в гонке российских спортопрототипов лидирует Московский Политех. В 2017 году молодая команда начала работу над проектом Fenix класса CN 2.0. Каждый год спортпрототип развивали и улучшали, самостоятельно делали детали или (реже) отдавали на аутсорс. В итоге, запчасти авто на 80% состоят из отечественных комплектующих.
Разработку довольно скоро выпустили на гоночную трассу. В Russian Endurance Challenge она прошла несколько этапов, а уже в 2019 году заняла первое место и поставила собственный рекорд круга — в 1 минуту 24 секунды.
Также команда принимала участие в соревнованиях MaxPowerCars в дисциплине «time — attack», где заняла второе место в 2021 году.
Fenix разгонялся до 250 км/ч, имел силовую установку в виде четырехцилиндрового 16-клапанного двигателя на базе ВАЗ 21 126. Каждый год спортпрототип улучшали: модифицировали коробку передач, кинематику рулевого управления, сделали новый топливный бак, который стал в 2 раза больше, и многое другое.
Но Fenix — это только начало. Следующим спортпрототипом стал FDR-12. В 2025 году в Лаборатории гоночного инжиниринга представили авто с гибридной энергоустановкой и несущей конструкцией собственного производства, её сделали из композитных материалов и углепластика.
Около 70% компонентов автомобиля изготовлены из российских материалов, значительная часть которых производится на базе Московского Политеха. В разработке проекта участвовали 26 человек, при этом 80% из них — это студенты и магистранты Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха с разных факультетов.
Мы создаем не просто автомобиль, а некую витрину, чтобы показать, на что мы способны, на что способны наши студенты, и как эти технологии можно применять потом. Мы приняли решение создать первый гибридный спортпрототип в России. За три года мы не только построили автомобиль, но и научились делать новые технологии.
Мощность новенькой FDR-12 составляет 420 лошадей, максимальная скорость автомобиля может достичь 270 километров в час. Показатели уже хорошие, а тестовые заезды проведут уже через неделю после презентации.
Что интересно, представители Московского Политеха в дальнейшем планируют использовать всеми любимый искусственный интеллект для того, чтобы быстрее разрабатывать новые модели. Ну, а что, за 16 лет накопилась большая база данных, которую можно будет «скормить» ИИ. А он, в свою очередь, сможет сгенерировать модель быстрее, чем если бы над таким проектом долго ломала голову команда.
Хорошие прототипы — хорошие будущие автомобили
Все разработки обязательно ещё послужат развитию российского автопрома. Да, есть немалое количество людей, которые не особо любят отечественные машины. Возможно, на базе новых классных спортпрототипов сделают и обычные модели.
Свежие концепты, новые технологии, база данных для искусственного интеллекта — все это можно будет использовать для того, чтобы поднять качество автомобилей на совершенно другой уровень. Впрочем, это вопрос времени и количества людей, которые захотят изменить автомобильный мир.