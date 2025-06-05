Спортпрототипы въезжают в будущее быстрее всех

Первый спортпрототип на водороде появился ещё в 2013 году. Франко-швейцарская компания выкатила на старт «24 часов Лемана» авто с водородно-электрической силовой установкой. В то время такой автомобиль выезжал за рамки официальной классификации, поэтому просто покатался в формате теста и всё. Такие необычные решения даже для организаторов заездов спортпрототипов могут оказаться сюрпризом.

Но разработке долго пылиться в гараже не пришлось: Toyota решила сделать свою версию автомобиля. Японский спортпрототип GR H2 Racing Concept будет выступать в чемпионате WEC с 2026 года. В основу лёг жидкий водород, у которого достаточно высокая энергоёмкость, что даёт преимущества перед другими вариантами топлива — расстояние, которое автомобиль сможет проехать с одной заправки, будет больше.

Во время тестового заезда на 24-часовой гонке Super TEC, машина показала себя прекрасно, добралась до финише без проблем. Станет ли это новым трендом в гоночном мире? Пока непонятно. Всё зависит от того, насколько будут выгодны электродвигатели на трассе.

И это только один из сотни примеров, которые изменили представления об автомобилях и о том, какие они могут быть.