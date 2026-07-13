Столица на колёсах

Машина без ключа

Первый оператор каршеринга появился в Москве в декабре 2012 года: Anytime начал работу с тридцатью автомобилями, и этот скромный старт стал точкой отсчёта для целой индустрии. Три года понадобилось рынку, чтобы вырасти в масштабе — к сентябрю 2015-го «Делимобиль» запустился уже со ста машинами, и с этого момента конкуренция начала подстёгивать рост парка.

К 2024 году московский каршеринг разросся до более 40 тысяч автомобилей, установив мировой рекорд среди столиц: для сравнения, в Токио — 20,6 тысячи машин, в Пекине — 15,4. Планировали этот показатель только к 2030 году, но рынок опередил прогноз на шесть лет. Число активных пользователей росло вместе с парком — за девять лет оно увеличилось в 123 раза, с 30 тысяч человек в 2015-м до 1,7 миллиона в 2024-м.

Советский прокат и его наследие

Идея аренды автомобиля для москвича не нова: первый советский пункт проката открылся в 1957 году, в разгар хрущёвской оттепели, и любой житель столицы мог взять напрокат «Победу», «Волгу» или «Москвич». Проект прижился быстро — за два года парк из 80 машин вырос до 290, — но неожиданно свернулся к концу десятилетия. Вернулся прокат лишь в 1970-х, уже в урезанном виде, доступным только иностранным туристам.

Современный каршеринг устроен принципиально иначе: офиса нет, сотрудника, выдающего ключи, нет, бумажного договора нет. Вместо этого пользователь регистрируется в приложении, загружает водительские права, проходит биометрическую идентификацию по селфи и привязывает банковскую карту — а машина открывается одним нажатием кнопки, потому что физического ключа в этой системе не существует. Решающим шагом к нынешнему стандарту стал 2017 год, когда «Делимобиль» первым запустил удалённую регистрацию без визита в офис — эта функция быстро стала нормой для всей индустрии.

Как устроена телематика

В каждый каршеринговый автомобиль устанавливают телематический блок — устройство, подключённое к цифровой CAN-шине, — и именно оно превращает обычную машину в узел большой сети. Блок собирает данные и передаёт их на сервер, откуда оператор может дистанционно открыть двери, запустить двигатель или заблокировать автомобиль после завершения аренды, при этом фиксируя каждое перемещение. Система следит за местоположением через GPS и ГЛОНАСС, ускорением, уровнем топлива, ударами и наклоном кузова, а датчик крена отдельно фиксирует погрузку машины на эвакуатор.