Столица на колёсах

Столица на колёсахКак устроен каршеринг в Москве и почему «большая четвёрка» уходит в минус
Машина без ключа
Первый оператор каршеринга появился в Москве в декабре 2012 года: Anytime начал работу с тридцатью автомобилями, и этот скромный старт стал точкой отсчёта для целой индустрии. Три года понадобилось рынку, чтобы вырасти в масштабе — к сентябрю 2015-го «Делимобиль» запустился уже со ста машинами, и с этого момента конкуренция начала подстёгивать рост парка.
К 2024 году московский каршеринг разросся до более 40 тысяч автомобилей, установив мировой рекорд среди столиц: для сравнения, в Токио — 20,6 тысячи машин, в Пекине — 15,4. Планировали этот показатель только к 2030 году, но рынок опередил прогноз на шесть лет. Число активных пользователей росло вместе с парком — за девять лет оно увеличилось в 123 раза, с 30 тысяч человек в 2015-м до 1,7 миллиона в 2024-м.
Советский прокат и его наследие
Идея аренды автомобиля для москвича не нова: первый советский пункт проката открылся в 1957 году, в разгар хрущёвской оттепели, и любой житель столицы мог взять напрокат «Победу», «Волгу» или «Москвич». Проект прижился быстро — за два года парк из 80 машин вырос до 290, — но неожиданно свернулся к концу десятилетия. Вернулся прокат лишь в 1970-х, уже в урезанном виде, доступным только иностранным туристам.
Современный каршеринг устроен принципиально иначе: офиса нет, сотрудника, выдающего ключи, нет, бумажного договора нет. Вместо этого пользователь регистрируется в приложении, загружает водительские права, проходит биометрическую идентификацию по селфи и привязывает банковскую карту — а машина открывается одним нажатием кнопки, потому что физического ключа в этой системе не существует. Решающим шагом к нынешнему стандарту стал 2017 год, когда «Делимобиль» первым запустил удалённую регистрацию без визита в офис — эта функция быстро стала нормой для всей индустрии.
Как устроена телематика
В каждый каршеринговый автомобиль устанавливают телематический блок — устройство, подключённое к цифровой CAN-шине, — и именно оно превращает обычную машину в узел большой сети. Блок собирает данные и передаёт их на сервер, откуда оператор может дистанционно открыть двери, запустить двигатель или заблокировать автомобиль после завершения аренды, при этом фиксируя каждое перемещение. Система следит за местоположением через GPS и ГЛОНАСС, ускорением, уровнем топлива, ударами и наклоном кузова, а датчик крена отдельно фиксирует погрузку машины на эвакуатор.
Три датчика вместе работают как сигнализация нового поколения: если параметры резко меняются без команды из приложения, система немедленно определяет попытку угона, отправляет сигнал оператору, и сам автомобиль включает аварийку без участия человека. Уведомление оператор получает и в случае потери связи с машиной. Слабое место у этой схемы одно — вся аппаратная часть, продвинутый GSM-модем и антенны, держится на устойчивом мобильном соединении, поэтому там, где сотовая сеть работает нестабильно, например глубоко под землёй в подземном паркинге, система может временно терять точность.
С похожими ограничениями сервисы сталкивались и на уровне города в 2025 году, когда качество геолокации периодически снижалось, — поэтому в феврале 2026 года «Делимобиль» вошёл в «белый список» Минцифры, перечень цифровых платформ, которые сохраняют доступность даже при временных ограничениях мобильного интернета.
Экономика поминутной аренды
Тарификация построена на минутах: оплата взимается за время активной аренды и за время ожидания, а в стоимость уже включены топливо, страховка КАСКО и парковка. Биллинг проходит автоматически через привязанную карту в конце поездки, тогда как штрафы за нарушение ПДД целиком остаются на водителе, который их допустил. В Москве активная аренда стоит от 8 до 50 рублей в минуту в зависимости от класса автомобиля, а режим ожидания обходится дешевле — 3–5 рублей в минуту.
Цены при этом растут: средняя стоимость аренды в 2025 году поднялась на 11%, до 722 рублей, а средний чек вырос на 12% год к году, до 629 рублей. Интенсивность использования остаётся высокой — один автомобиль в Москве арендуют шесть-семь раз за сутки. Чтобы компенсировать падение выручки от классической аренды, «Делимобиль» в 2025 году ввёл «сервисный сбор», который принёс 4,46 миллиарда рублей. В мае 2026 года компания пошла дальше и объявила о возможности начать аренду по звонку, без приложения.
Большая четвёрка
Российский рынок каршеринга держится на четырёх компаниях, которые контролируют 99% рынка, — и, несмотря на это доминирование, совокупный финансовый результат «большой четвёрки» за 2025 год составил минус 13,4 миллиарда рублей.
«Делимобиль» — лидер по размеру автопарка, около 28–31 тысячи машин в 16 городах и примерно 40% поездок на рынке. Компания была зарегистрирована 1 апреля 2015 года и запущена 10 сентября того же года, а к 2024 году доросла до IPO на Московской бирже под тикером DELI: размещение прошло по цене 265 рублей за акцию, привлекло 4,2 миллиарда рублей и было проведено по верхней границе объявленного диапазона. Основал компанию Винченцо Трани. В 2025 году «Делимобиль» закрепил инфраструктурное лидерство — завершил строительство собственной сети СТО и открыл первый централизованный распределительный центр автозапчастей площадью 13 тысяч квадратных метров в Московской области. Год спустя, к августу 2026-го, акции компании торговались на уровне 48,5 рубля — заметно ниже цены размещения, что отражает общее замедление рынка.
«Ситидрайв», бывший YouDrive, занимает около 20 тысяч машин и 12% поездок. Запущенный 20 мая 2015 года, YouDrive когда-то выделялся самым богатым модельным рядом — 21 модель — и самой большой зоной аренды, до 250 километров от Москвы, но позднее был поглощён Сбером и переименован в «Ситидрайв».
«Яндекс.Драйв» вышел на рынок 21 февраля 2018 года четырнадцатым по счёту оператором в Москве, но уже в год запуска стал лидером столичного рынка по размеру автопарка. Сейчас у сервиса около 12,5–21 тысячи машин и, по данным Tinkoff Data, примерно 43% поездок; он остаётся частью экосистемы «Яндекс Go».
BelkaCar запустился 25 октября 2016 года, хотя работа над проектом началась ещё в ноябре 2013-го, когда основательницы Елена Мурадова, Лориана Сардар и Екатерина Макарова обошли около 300 инвесторов, прежде чем нашли поддержку. У BelkaCar около 5000 машин, а в сентябре 2025 года компания заключила технологическое партнёрство с «Яндекс Go»: с тех пор машины BelkaCar доступны в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Драйв».
Городской феномен
Эффект каршеринга на город измеряется не только выручкой: один каршеринговый автомобиль заменяет в среднем от 8 до 15 личных, а благодаря этому более 100 тысяч машин москвичей ежедневно не выезжают на дороги. Масштаб использования тоже впечатляет — в 2023 году совершили 51 миллион поездок, а в среднем за сутки набегает 141 тысяча поездок. За первое полугодие 2026 года пользователи проехали около 500 миллионов километров на арендованных автомобилях, и ежедневно сервисом пользуются более 100 тысяч человек.
При этом аудитория остаётся нишевой: каршерингом в России пользуется всего 2,5–3% населения, тогда как максимальный потенциальный охват оценивается в 20,4%. Готовность отказаться от личного автомобиля выражают 56% пользователей, а структура поездок смещена к бытовым нуждам — 43% приходится на семейные дела, остальное распределяется между работой и досугом. Заметно и то, что доля пользователей старше 35 лет выросла вдвое, — сервис перестаёт быть исключительно молодёжным.
Влияние на транспортную систему города ощутимо: в зонах покрытия каршеринга ДТП снизились на 17%, а сам каршеринг получил официальный статус вида городского транспорта. По плотности каршерингового парка Москва обошла Париж и Амстердам.
Кризис и спад
Рост рынка долго казался неудержимым: за 2020–2024 годы оборот утроился, достигнув 63 миллиардов рублей, а в 2025 году вырос до 88 миллиардов. Москва обеспечивает около 42% этой выручки, Санкт-Петербург — 20%, а сама услуга к 2025 году распространилась на 30 городов.
В 2026 году эта динамика развернулась: за первое полугодие объём услуг сократился на 9,9% год к году в сопоставимых ценах, а в июне падение составило 9,6%, или 5,2 миллиарда рублей в денежном выражении. Более детальные данные показывают, что спад ударил в первую очередь по Москве — за январь–апрель 2026 года оборот рынка упал на 17,7%, до 17,3 миллиарда рублей, причём столичная выручка потеряла 18,9%, снизившись до 16,6 миллиарда рублей. По собственной оценке «Делимобиля», в январе–марте 2026 года рынок каршеринга в Москве сократился на 25%, до 15 миллионов поездок. Среди причин спада операторы называют рост тарифов, снижение покупательной способности и насыщение рынка, а также периодическое снижение точности геолокационных сервисов, из-за которого «Делимобиль» ещё в августе 2025 года оценивал потери на уровне 10% выручки.
На этом фоне юнит-экономика одной машины остаётся отрицательной — Haval Jolion, одна из популярных моделей каршеринга, приносит минус 10 тысяч рублей в месяц. Получается парадоксальная картина: четыре компании контролируют 99% рынка и одновременно теряют миллиарды, потому что каршеринг в России остаётся бизнесом, рассчитанным на масштаб и на то, что поминутная аренда со временем станет привычкой. Для 1,7 миллиона москвичей она уже стала именно такой привычкой.