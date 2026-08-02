Умный электромобиль с комфортом массажного салона

Это даже странно: такой навороченный и умный (без кавычек) автомобиль, но узнать, есть ли у тебя омывайка, можно только прыснув ей на стекло. Если эффекта ноль — значит, она кончилась. А как знать, если она не кончилась, но заканчивается? Хватит ли мне её на длинную дорогу? А никак! Придётся помнить, сколько заливал, и сколько примерно использовал. И подливать перед длинными рейсами.

Подходит ли Avatr 11 для российских дорог? Более чем. Во-первых, за исключением мелких провинциальных городов, дороги у нас нынче хорошие. Зимой только бывает сложновато из-за снегопада, но как раз поэтому специально для России у Avatr 11 увеличили клиренс.

Во-вторых, даже в местах, где дороги все в ямах и заплатках, мягкая интеллектуальная подвеска Avatr 11 компенсирует практически всю тряску. Тут даже по «лежачим полицейским» можно проезжать не притормаживая (но если что я так делать не рекомендую просто потому, что эти сооружения как раз и созданы, чтобы вы притормаживали в местах, где это важно).

Ну и выглядит Avatr 11 просто космически. Автомобиль буквально притягивает взгляды окружающих и, судя по поведению остальных водителей на дороге, вызывает скорее положительные эмоции (конечно, если не ездить как чудак).

Салон и оснащение

Автомобили Avatr 11 поставляются в двух вариантах: на 4 места и на 5. Я тестировал как раз 4-местный вариант: там два полноценных задних сиденья, разделённых «бардачком» (точнее, там даже два «бардачка» — два отсека).