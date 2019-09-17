Стиральная машина для холостяков, «повар внутри» духовки и холодильник-трансформер: куда движется бытовая техника в 2019 году

Итальянцы уверены, что любую современную технику сегодня удобнее настраивать (или мониторить её износ) со смартфона, поэтому все новые модели Candy умеют подключаться к мобильным устройствам. И вот теперь инженеры придумали решение для всех, кто в ужасе «зависает» перед кучей белья и думает, что с ней делать и как стирать.

Сначала – сфотографировать и выложить в Инстаграм отправить бывшей загрузить в приложение simply-Fi, которое подскажет самую быструю и эффективную программу стирки в зависимости от типа, цвета и объема белья на фото.