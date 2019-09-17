Стиральная машина для холостяков, «повар внутри» духовки и холодильник-трансформер: куда движется бытовая техника в 2019 году

Итальянцы уверены, что любую современную технику сегодня удобнее настраивать (или мониторить её износ) со смартфона, поэтому все новые модели Candy умеют подключаться к мобильным устройствам. И вот теперь инженеры придумали решение для всех, кто в ужасе «зависает» перед кучей белья и думает, что с ней делать и как стирать.
Сначала – сфотографировать и
выложить в Инстаграм отправить бывшей загрузить в приложение simply-Fi, которое подскажет самую быструю и эффективную программу стирки в зависимости от типа, цвета и объема белья на фото.
Важно: фото надо сделать на фоне стиральной машины, чтобы объем определился правильно. Функция называется “Snap&Wash” («Сфотографируй и стирай”). Она, хотя и забавная полезная, но это не главное достоинство стиральных машин Rapid’O, у которых на сегодняшний день самый универсальный набор быстрых программ стирки среди всех стиральных машин (9 программ с временем стирки до одного часа, в том числе – 14-минутный цикл и программа, обеспечивающая стирку класса А за 59 минут. Это удобно для большинства пользователей, которые не хотят не пользоваться длинными высокотемпературными программами и хотят получить чистейшее бельё без больших затрат времени. А в сушильных машинах Rapid’O, кстати говоря, есть 7 быстрых программ сушки, с которыми можно бережно сушить не только одежду (даже шерсть), но и обувь, потому что в них есть тепловой насос для низкотемпературной сушки.
Всеми моделями Rapid’O можно управлять с помощью голоса через умную колонку (Google или Amazon), и через приложение Candy simply-Fi, расширяющее возможности техники и учитывающее все пожелания и капризы пользователя. В России такие стиральные и сушильные машины будут продавать по цене от 27000-30000 рублей («но это не точно», так как переговоры с дилерами всё ещё продолжаются). Зато точно известно, что в нашей стране будут выпускать узкие версии Rapid’O.
Умным духовым шкафом с паром Candy Smart Steam Wi-Fi тоже можно управлять дистанционно: причем не просто включать, выключать, выбирать программу, время приготовления или температуру, а готовить под руководством «встроенного шеф-повара»: приложение simply-Fi открывает доступ к более чем 200 автоматическим видеорецептам, разработанным именно для этих духовок.
Голосовое управление (через приложение или умную колонку) тоже есть: пользователь просто говорит, что и на сколько персон хочет приготовить, а духовка подсказывает рецепт и режим. Единственное, что надо сделать – поставить блюдо внутрь и налить воду специальный резервуар, если планируется приготовление с паром – он делает мясные блюда более сочными, а выпечку – пышной. В духовках Candy Smart Steam Wi-Fi есть и режим очистки паром. Но самое главное – цена на эти духовые шкафы в России стартует от 26000 рублей.
Более простая, но очень нужная техническая возможность появилась в холодильниках Candy Convivio с верхней настраиваемой камерой. Температура в ней регулируется, поэтому она может использоваться и как морозильная, и как дополнительная холодильная камера, и как зона свежести для охлажденных мяса и рыбы. Поедут и эти удобные и красивые модели в Россию, пока непонятно.