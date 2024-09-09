Бытовая техника
Опубликовано 09 сентября 2024, 14:58
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Современный робот-пылесос с влажной уборкой по адекватной цене

Dreame D10 Plus Gen 2
Пока флагманские модели пылесосов от Dreame получают лидары и возможность подключения к водопроводной системе, модели из сегмента попроще уверенно прибавляют не в функционале, а в мощности, да так прибавляют, что запросто обгоняют в этом плане устройства в два раза дороже. Сегодня у нас на тесте именно такое устройство: недорогое, но при этом мощное, со всеми необходимыми в быту фишками и станцией-башней.
Dreame D10 Plus Gen 2
© Ferra.ru
9
/10
Оценка по версии Ferra
Dreame D10 Plus Gen 2

Технические характеристики

Dreame D10 Plus Gen 2
Мощность75 Вт
Максимальная мощность всасывания6 кПа
Аккумулятор5200 мАч, 240 минут
Объем пылесборника400 мл/4 литра
Влажная уборкаесть
Объем контейнера для чистой воды150 мл
РазмерыПылесос: 350 х 350 х 97 мм; Док-станция: 406,5 х 350 х 96,8 мм
Цена31-35 тысяч рублей

Внешний вид

В ассортименте производителей становится все меньше роботов-пылесосов с зарядной станцией, которая выполняет только свои прямые обязанности. Кусок пластика с контактной платой и блоком питания? Слишком просто. Теперь это полноценная башня, в которой находится все: и зарядная станция, и бак для пыли, и система самоочистки.

Dreame D10 Plus Gen 2

Dreame D10 Plus Gen 2

© Ferra.ru

Башня здоровенная. Учитывая, что в ней нет системы подачи воды и моющих средств, весь ее внутренний объем отведен под пылевой мешок. Четыре литра — достаточный объем, чтобы не вспоминать о замене мешка каждый месяц. Более того, Dreame обещает, что заполняться он будет вплоть до 90 дней. Проверить такое заявление, имея несколько недель на написание материала, задача вряд ли выполнимая.

Dreame D10 Plus Gen 2

© Ferra.ru

И несмотря на то, что емкости для воды нет в башне, она есть у самого пылесоса. Она небольшая, ее объем всего 150 мл, поэтому использовать ее придется только в режиме «по праздникам». Тут любой пылесос из L-серии выигрывает: в башню можно залить воду, а пылесос уже будет расходовать ее по мере необходимости без вашего непосредственного участия. А еще L-модели умеют самостоятельно мыть швабры. Все как надо: даже с горячей водой. Тут такого нет — цена в два раза меньше дает о себе знать.

Dreame D10 Plus Gen 2

© Ferra.ru

Сам пылесос представляет из себя классический плоский цилиндр с обзорной «башней» сверху, в которой находятся инфракрасные датчики, помогающие пылесосу спокойно перемещаться внутри жилища. Перемещаться он может, кстати, даже через двухсантиметровые пороги. Отдельной швабры у пылесоса нет. Есть только большая микрофибра, которой пылесос протирает пол, основная щетка для удаления пыли и боковая щетка для удаления пыли вдоль плинтусов и в углах.

Dreame D10 Plus Gen 2

Dreame D10 Plus Gen 2

© Ferra.ru

Кстати, ведущая щетка получила любопытную V-образную форму с защитой от наматывания шерсти и волос. Звучит отлично, но это вряд ли когда-то было проблемой. Очистить щетку — дело нескольких минут. А вот достать волосы с колесной оси, диаметр которой 1−2 миллиметра, задача совсем другого порядка. И с этим пока никто не научился бороться, увы.

Что умеет?

И если мытье полов — не самая сильная сторона пылесоса, то с классической уборкой у него все здорово. И местами даже лучше, чем у флагманов из L-серии. Прошлогодний L10S Ultra, например, имеет мощность всасывания в районе 5300 Па, в то время как у героя обзора — 6000 Па. У L10s Pro Ultra, который стоит от 90 тысяч, ситуация не лучше — он предлагает всего 7000 Па.

Dreame D10 Plus Gen 2

© Ferra.ru

Такую мощность нельзя сопоставлять с мощностью ручных пылесосов и их более стационарных собратьев, но ее достаточно для высасывания пыли из ворсистых ковров и песка из щелей в паркете. И при такой мощности пылесос может проработать почти пять часов на одном заряде — аккумулятор на 5200 мАч делает свое дело. Отсюда вытекает и область применения пылесоса: больше квартиры и загородные дома. Пяти часов для средней российской квартиры как-то многовато.

Что у него с «умным» функционалом? Ну, во-первых, от старших моделей сюда перебрался полноценный LiDAR, который позволяет пылесосу идеально ориентироваться в пространстве. Надо выставить ограничение для какой-то комнаты? В приложении-компаньоне можно поставить виртуальную стену, через которую робот не проберется. В этом же приложении можно выбирать отдельные комнаты для уборки после того, как автоматика ует местность. просканирует окружение. Во-вторых, пылесос можно привязать к ассистенту и начинать уборку при помощи голоса. Удобно.

И параметров настройки работы пылесоса тут прям уйма. Можно задавать количество проходов по одной комнате, а потом добавить для каждой комнаты необходимое количество воды, которое будет затрачено при уборке.

Как обстоят дела с расходниками?

Потребности у героя обзора в этом плане довольно скромные: тряпочка для влажной уборки, которая крепится к пылесосу снизу, и сменный пакет для пыли это, пожалуй, те немногие вещи, которые вам предстоит менять во время эксплуатации. Все щетки, кстати, тоже заменяемые. Можно даже купить какую-то более ворсистую основную, если у вас дома много мягких напольных покрытий.

Мешков для пыли пока не наблюдается. Впрочем, как и сам пылесос

Мешков для пыли пока не наблюдается. Впрочем, как и сам пылесос

© Dreame

Еще в прошлом обзоре L10S Ultra я немного ругал Dreame за отсутствие специального моющего средства на официальном российском интернет-магазине. Если раньше за расходниками приходилось лезть на AliExpress, то сегодня ситуация немного изменилась. Для L10S их все еще нет, а вот для остальных моделей ассортимент увеличился. Возможно, что открытие оффлайн-магазина на доступность повлияло, но сегодня уже можно чуть меньше переживать за доступность комплектующих. Правда, для нашего D10 Plus Gen 2 мешков, например, все еще не оказалось. Но, ради справедливости, и сам пылесос пока недоступен на сайте.

Конкуренты

Dreame D10 Plus Gen 2Dreame D10sEcovacs Deebot T10+
Мощность75 Вт46 Вт45 Вт
Максимальная мощность всасывания6 кПа5 кПа3 кПа
Аккумулятор5200 мАч, 240 минут5200 мАч, 160 минут5200 мАч
Объем пылесборника400 мл/4 литра500 мл400 мл/3,2 литра
Влажная уборкаестьестьесть
Объем контейнера для чистой воды150 мл235 мл240 мл
РазмерыПылесос: 350 х 350 х 97 мм; Док-станция: 406,5 х 350 х 96,8 ммПылесос: 350 x 350 x 98 ммПылесос: 353 x 353 x106 мм Док-станиция: 430 x 365 x 350 мм
Цена31-35 тысяч рублей26-30 тысяч рублей32-36 тысяч рублей

Dreame D10s

Dreame D10s

Dreame D10s

© Dreame

Похожая на D10 Pro Gen 2 модель (название как бы намекает), но без башни с хранилищем мусора. В минусы это записать нельзя, потому что робот со здоровенной станцией может попросту не подойти вам — под тумбой места для него уже не окажется, например.

У D10s Pro меньше мощность всасывания (на 1000 Па), немного другой дизайн, но все тот же набор функций. Стоит тоже меньше — в официальном магазине он обойдется в 30 тысяч рублей. Нужен аналог героя обзора, но не от Dreame или Xiaomi? Есть и такой.

Ecovacs Deebot T10+

Ecovacs Deebot T10+

Ecovacs Deebot T10+

© Ecovacs

Брат-близнец пылесоса из обзора, если смотреть на его технические характеристики. У него такой же объем аккумулятора (5200 мАч) и все еще большой мешок для пыли (3,2 литра), которого хватит на два месяца при условии, что у вас нет никакой шерстяной живности дома.

Дизайн самого робота почти ничем не примечателен, а вот станция-очиститель тут схожа с таковой в W-линейке от Dreame. Ах, да, еще у него есть камера, к которой вы всегда можете получить доступ, где бы вы не находились: на даче или в соседней от пылесоса комнате. И помните: подглядывать за людьми не очень хорошо, если вы не агент специальной службы на задании. А вот за животными — хоть целые сутки следите.

Итого

Dreame D10 Plus Gen 2 — это отличный робот-пылесос с базовым набором функций. Мощно пылесосить? Умеет. Да при этом засасывает пыль с какой-то невиданной для этого сегмента мощностью. Аналогичный по позиционированию Deebot от Ecovacs, например, предлагает ровно в два раза меньше Паскалей. Влажная уборка? Для этого есть прикрепляющийся к пылесосу бак с водой и тряпочкой.

Dreame D10 Plus Gen 2

Dreame D10 Plus Gen 2

© Ferra.ru

Можно ли найти роботов мощнее? Конечно! Но вот какое дело. они все стоят сильно дороже. Примерно от ста тысяч рублей. А 6000 Паскалей выдают и те модели, что стоят тысяч 50−60 рублей. Короче, начинка тут на все деньги.

9
/10
Оценка по версии Ferra
Dreame D10 Plus Gen 2
Плюсы
  • Мощный (очень мощный!)
  • Самый вместительный бак среди конкурентов
  • Система автоматической очистки
  • Время автономной работы
Минусы
  • Нет камеры
  • Высокая башня