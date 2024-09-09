Современный робот-пылесос с влажной уборкой по адекватной цене

Современный робот-пылесос с влажной уборкой по адекватной ценеDreame D10 Plus Gen 2
Технические характеристики
|Dreame D10 Plus Gen 2
|Мощность
|75 Вт
|Максимальная мощность всасывания
|6 кПа
|Аккумулятор
|5200 мАч, 240 минут
|Объем пылесборника
|400 мл/4 литра
|Влажная уборка
|есть
|Объем контейнера для чистой воды
|150 мл
|Размеры
|Пылесос: 350 х 350 х 97 мм; Док-станция: 406,5 х 350 х 96,8 мм
|Цена
|31-35 тысяч рублей
Внешний вид
В ассортименте производителей становится все меньше роботов-пылесосов с зарядной станцией, которая выполняет только свои прямые обязанности. Кусок пластика с контактной платой и блоком питания? Слишком просто. Теперь это полноценная башня, в которой находится все: и зарядная станция, и бак для пыли, и система самоочистки.
Башня здоровенная. Учитывая, что в ней нет системы подачи воды и моющих средств, весь ее внутренний объем отведен под пылевой мешок. Четыре литра — достаточный объем, чтобы не вспоминать о замене мешка каждый месяц. Более того, Dreame обещает, что заполняться он будет вплоть до 90 дней. Проверить такое заявление, имея несколько недель на написание материала, задача вряд ли выполнимая.
И несмотря на то, что емкости для воды нет в башне, она есть у самого пылесоса. Она небольшая, ее объем всего 150 мл, поэтому использовать ее придется только в режиме «по праздникам». Тут любой пылесос из L-серии выигрывает: в башню можно залить воду, а пылесос уже будет расходовать ее по мере необходимости без вашего непосредственного участия. А еще L-модели умеют самостоятельно мыть швабры. Все как надо: даже с горячей водой. Тут такого нет — цена в два раза меньше дает о себе знать.
Сам пылесос представляет из себя классический плоский цилиндр с обзорной «башней» сверху, в которой находятся инфракрасные датчики, помогающие пылесосу спокойно перемещаться внутри жилища. Перемещаться он может, кстати, даже через двухсантиметровые пороги. Отдельной швабры у пылесоса нет. Есть только большая микрофибра, которой пылесос протирает пол, основная щетка для удаления пыли и боковая щетка для удаления пыли вдоль плинтусов и в углах.
Кстати, ведущая щетка получила любопытную V-образную форму с защитой от наматывания шерсти и волос. Звучит отлично, но это вряд ли когда-то было проблемой. Очистить щетку — дело нескольких минут. А вот достать волосы с колесной оси, диаметр которой 1−2 миллиметра, задача совсем другого порядка. И с этим пока никто не научился бороться, увы.
Что умеет?
И если мытье полов — не самая сильная сторона пылесоса, то с классической уборкой у него все здорово. И местами даже лучше, чем у флагманов из L-серии. Прошлогодний L10S Ultra, например, имеет мощность всасывания в районе 5300 Па, в то время как у героя обзора — 6000 Па. У L10s Pro Ultra, который стоит от 90 тысяч, ситуация не лучше — он предлагает всего 7000 Па.
Такую мощность нельзя сопоставлять с мощностью ручных пылесосов и их более стационарных собратьев, но ее достаточно для высасывания пыли из ворсистых ковров и песка из щелей в паркете. И при такой мощности пылесос может проработать почти пять часов на одном заряде — аккумулятор на 5200 мАч делает свое дело. Отсюда вытекает и область применения пылесоса: больше квартиры и загородные дома. Пяти часов для средней российской квартиры как-то многовато.
Что у него с «умным» функционалом? Ну, во-первых, от старших моделей сюда перебрался полноценный LiDAR, который позволяет пылесосу идеально ориентироваться в пространстве. Надо выставить ограничение для какой-то комнаты? В приложении-компаньоне можно поставить виртуальную стену, через которую робот не проберется. В этом же приложении можно выбирать отдельные комнаты для уборки после того, как автоматика ует местность. просканирует окружение. Во-вторых, пылесос можно привязать к ассистенту и начинать уборку при помощи голоса. Удобно.
И параметров настройки работы пылесоса тут прям уйма. Можно задавать количество проходов по одной комнате, а потом добавить для каждой комнаты необходимое количество воды, которое будет затрачено при уборке.
Как обстоят дела с расходниками?
Потребности у героя обзора в этом плане довольно скромные: тряпочка для влажной уборки, которая крепится к пылесосу снизу, и сменный пакет для пыли это, пожалуй, те немногие вещи, которые вам предстоит менять во время эксплуатации. Все щетки, кстати, тоже заменяемые. Можно даже купить какую-то более ворсистую основную, если у вас дома много мягких напольных покрытий.
Еще в прошлом обзоре L10S Ultra я немного ругал Dreame за отсутствие специального моющего средства на официальном российском интернет-магазине. Если раньше за расходниками приходилось лезть на AliExpress, то сегодня ситуация немного изменилась. Для L10S их все еще нет, а вот для остальных моделей ассортимент увеличился. Возможно, что открытие оффлайн-магазина на доступность повлияло, но сегодня уже можно чуть меньше переживать за доступность комплектующих. Правда, для нашего D10 Plus Gen 2 мешков, например, все еще не оказалось. Но, ради справедливости, и сам пылесос пока недоступен на сайте.
Конкуренты
|Dreame D10 Plus Gen 2
|Dreame D10s
|Ecovacs Deebot T10+
|Мощность
|75 Вт
|46 Вт
|45 Вт
|Максимальная мощность всасывания
|6 кПа
|5 кПа
|3 кПа
|Аккумулятор
|5200 мАч, 240 минут
|5200 мАч, 160 минут
|5200 мАч
|Объем пылесборника
|400 мл/4 литра
|500 мл
|400 мл/3,2 литра
|Влажная уборка
|есть
|есть
|есть
|Объем контейнера для чистой воды
|150 мл
|235 мл
|240 мл
|Размеры
|Пылесос: 350 х 350 х 97 мм; Док-станция: 406,5 х 350 х 96,8 мм
|Пылесос: 350 x 350 x 98 мм
|Пылесос: 353 x 353 x106 мм Док-станиция: 430 x 365 x 350 мм
|Цена
|31-35 тысяч рублей
|26-30 тысяч рублей
|32-36 тысяч рублей
Dreame D10s
Похожая на D10 Pro Gen 2 модель (название как бы намекает), но без башни с хранилищем мусора. В минусы это записать нельзя, потому что робот со здоровенной станцией может попросту не подойти вам — под тумбой места для него уже не окажется, например.
У D10s Pro меньше мощность всасывания (на 1000 Па), немного другой дизайн, но все тот же набор функций. Стоит тоже меньше — в официальном магазине он обойдется в 30 тысяч рублей. Нужен аналог героя обзора, но не от Dreame или Xiaomi? Есть и такой.
Ecovacs Deebot T10+
Брат-близнец пылесоса из обзора, если смотреть на его технические характеристики. У него такой же объем аккумулятора (5200 мАч) и все еще большой мешок для пыли (3,2 литра), которого хватит на два месяца при условии, что у вас нет никакой шерстяной живности дома.
Дизайн самого робота почти ничем не примечателен, а вот станция-очиститель тут схожа с таковой в W-линейке от Dreame. Ах, да, еще у него есть камера, к которой вы всегда можете получить доступ, где бы вы не находились: на даче или в соседней от пылесоса комнате. И помните: подглядывать за людьми не очень хорошо, если вы не агент специальной службы на задании. А вот за животными — хоть целые сутки следите.
Итого
Dreame D10 Plus Gen 2 — это отличный робот-пылесос с базовым набором функций. Мощно пылесосить? Умеет. Да при этом засасывает пыль с какой-то невиданной для этого сегмента мощностью. Аналогичный по позиционированию Deebot от Ecovacs, например, предлагает ровно в два раза меньше Паскалей. Влажная уборка? Для этого есть прикрепляющийся к пылесосу бак с водой и тряпочкой.
Можно ли найти роботов мощнее? Конечно! Но вот какое дело. они все стоят сильно дороже. Примерно от ста тысяч рублей. А 6000 Паскалей выдают и те модели, что стоят тысяч 50−60 рублей. Короче, начинка тут на все деньги.
- Мощный (очень мощный!)
- Самый вместительный бак среди конкурентов
- Система автоматической очистки
- Время автономной работы
- Нет камеры
- Высокая башня