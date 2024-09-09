Современный робот-пылесос с влажной уборкой по адекватной цене

Что у него с «умным» функционалом? Ну, во-первых, от старших моделей сюда перебрался полноценный LiDAR, который позволяет пылесосу идеально ориентироваться в пространстве. Надо выставить ограничение для какой-то комнаты? В приложении-компаньоне можно поставить виртуальную стену, через которую робот не проберется. В этом же приложении можно выбирать отдельные комнаты для уборки после того, как автоматика ует местность. просканирует окружение. Во-вторых, пылесос можно привязать к ассистенту и начинать уборку при помощи голоса. Удобно.

И параметров настройки работы пылесоса тут прям уйма. Можно задавать количество проходов по одной комнате, а потом добавить для каждой комнаты необходимое количество воды, которое будет затрачено при уборке.

Как обстоят дела с расходниками?

Потребности у героя обзора в этом плане довольно скромные: тряпочка для влажной уборки, которая крепится к пылесосу снизу, и сменный пакет для пыли это, пожалуй, те немногие вещи, которые вам предстоит менять во время эксплуатации. Все щетки, кстати, тоже заменяемые. Можно даже купить какую-то более ворсистую основную, если у вас дома много мягких напольных покрытий.