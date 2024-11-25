Пока самый современный пылесос 2-в-1 с влажной уборкой

Пока самый современный пылесос 2-в-1 с влажной уборкойDreame H14 Dual
Внешний вид
Как и все пылесосы серии H у Dreame, H14 Dual — не столько пылесос, сколько электрошвабра с возможностью всасывания. Главный режим работы устройства — влажная уборка, а для сухой здесь предусмотрен вариант трансформации в «обычный» пылесос, что (сама трансформация) и заложено в приставке Dual.
К сожалению, с этой трансформацией, как и в H12 Dual, снова магии не случилось, но о функциональности мы поговорим ещё позже. Здесь пока лишь отмечу слабое крепление штанги пылесоса для сухой уборки на соответствующей ей площадке. У H12 Dual крепление было лучше. А тут у меня проезжает рядом робот-пылесос, и в некоторых случаях роняет штангу пылесоса без особого даже нажима.
Но давайте взглянем на основной блок устройства.
Тут у нас: бак для чистой воды (теперь спереди, раньше был сзади), бак для грязной воды (теперь сзади, раньше был спереди), ну и добавился бак для чистящего средства — как раз над баком для чистой воды. У H12 Dual такого бака не было, а теперь он есть. Можно залить туда средство, которое поставляется в комплекте, и пылесос будет сам в процессе уборки автоматически его подавать в нужных количествах.
Сам дизайн тоже переработали. Не скажу, что стало лучше, стало просто иначе. H14 Dual выглядит чуть по-другому, нежели предшественник.
Ещё важное обновление: у нижней части пылесоса появилась подсветка, а также вся конструкция переделана так, чтобы пылесос можно было наклонять аж на 180 градусов (т.е. буквально класть на пол — там даже есть пластиковый шарик, чтобы не царапался корпус), и это бы не мешало притоку чистой воды к валику и оттоку грязной.
Функции
Как и все пылесосы-швабры серии Dreame H, Dreame H14 Dual в первую очередь предназначен для влажной уборки.
Вы заливаете чистую воду в бак для чистой воды, а также добавляете моющее средство в ёмкость чуть выше. Убедитесь что бак для грязной воды пуст, а пылесос заряжен (он заряжается на базе), и можно начинать.
Dreame H14 Dual также позволяет подключить его по Wi-Fi к приложению Dreamehome, как и роботы-пылесосы компании, но делать это не обязательно. Разве что, все подробные настройки именно там, с кнопок на самом пылесосе толком ничего не настроишь.
Вы снимаете пылесос с базы, где он заряжался, относите туда, где хотите начать мытьё пола, и нажимаете кнопку включения. С каждым поколением пылесосы Dreame H становятся всё более сообразительными — Dreame H14 Dual умеет, исходя из загрязнения пола, самостоятельно регулировать и скорость вращения валика, и мощность всасывания, и степень подачи моющего средства.
Мойка происходит так: чистая вода с моющим средством подаётся на вращающийся валик, а благодаря специальной щётке, счищающей валик, и обратному давлению, создаваемому мотором пылесоса, грязь вместе с грязной водой с валика поступает в специальный контейнер, который после уборки надо вылить в унитаз.
Дополнительно в H14 Dual есть режим очистки щётки ионами серебра прямо во время уборки.
Режимы вы можете переключать кнопкой на рукоятке. Как и раньше (кроме версии Dreame H11 Core) есть режим всасывания жидкости с пола, когда чисая вода на валик не подаётся — подходит для уборки разлитых жидкостей.
Когда вы закончили мытьё полов — нажимаете кнопку выключения, дожидаетесь остановки двигателя пылесоса, и относите его на базу, где включаете автоматическую очистку. Пылесос очищает валик, а потом сушит его в течение либо 5 минут, если вам требуется экстренная сушка и очистка (это шумно), либо часа, если вы готовы потерпеть, зато любите тишину.
Вторая ипостась пылесоса (на что намекает нам приставка Dual в названии) — обычный пылесос для сухой уборки, с типичными насадками как вы привыкли: узкая, для мебели, турбощётка и т.п. Дело в том, что в обычном виде H14 Dual нельзя пылесосить, например, ковры — валик вращается всегда когда пылесос включён, даже если вы отключите подачу воды.
Итак, для того, чтобы перейти на сухую уборку нам надо отсоединить моторный блок с ручкой (нажав кнопку на корпусе) и поставить этот блок на фильтр. Дальше уже как с обычным пылесосом: можем подключать удлинительную штангу, или не подключать, можем ставить любую насадку, ну и пылесосить. Пыль собирается уже в блок с фильтром.
И вот тут, как и раньше, всё та же самая проблема: не хватает мощности. Почему? Не знаю. Видимо, дело в конструкции, которая просто не оптимальна и не подходит для такой трансформации. У Dreame H14 Dual мощность всасывания 18 кПа — это более чем «очень много», но это в обычном режиме. А в режиме сухой уборки — не знаю, сколько, но шерсть с дивана или ковра вы так не уберёте, даже недорогой обычный пылесос справится с этим лучше.
К сожалению, из Dreame H14 Dual так и не получилось полноценной замены обычному пылесосу.
Автономность
От полного заряда аккумулятора (на что с нуля уходит около четырёх часов) Dreame H14 Dual может проработать до 70 минут — но это, разумеется, при минимальной мощности. Мощность пылесос регулирует сам, так что всё зависит от степени загрязнения в вашей квартире.
Учитывая, что отмывает полы пылесос очень быстро (кроме каких-то прям совсем уж застарелых пятен), на уборку полноценной двухкомнатной квартиры с туалетом, ванной, отдельной кухней, и балконом у вас уйдёт минут 30, а то и меньше. После уборки пылесос в любом случае стоит ставить на базу — очистка валика будет выполняться только там.
Конкуренты
|Dreame H14 Dual
|Roborock Dyad Pro Combo
|Futula Wet and Dry Vacuum Cleaner H12
|Блок для сухой уборки
|да
|да
|нет
|Мощность всасывания
|380 Вт
|260 Вт
|200 Вт
|Сила всасывания
|18 кПа
|17 кПа
|15 кПа
|Автоматическая промывка валика
|да
|да
|да
|Автоматическая сушка валика
|да
|да
|да
|Уровень шума
|75 дБ
|73 дБ
|76 дБ
|Масса
|6,1 кг
|11 кг
|4,8 кг
|Цена
|от 60 000 тысяч рублей
|от 57 000 тысяч рублей
|от 22 тысяч рублей
Roborock Dyad Pro Combo
Почти полный аналог от Roborock, который даже умеет превращаться в «обычный» пылесос стоит столько же, сколько и Dreame H14 Dual, но имеет чуть более низкую мощность всасывания (17 кПа вместо 18 кПа), зато щётка состоит из двух валиков, а не одного. Теоретически это повышает эфективность оттирания застарелых пятен на полу хотя бы даже за счёт увеличения веса.
Futula Wet and Dry Vacuum Cleaner H12
Электрошвабру от российского бренда Futula я сравнивал ещё с Dreame H12 Dual, но нового у них ничего так и не вышло. Ниже мощность всасывания (15 кПа вместо 18 кПа), меньше функций, отсутствие возможности трансформироваться в «сухой» пылесос, но зато всё это за 22 тысячи рублей, при этом есть самоочистка и сушка ролика. О качестве ничего не скажу — не тестировал.
Итого
Сначала я был настроен более скептично: я ожидал от Dreame, что они улучшат процесс трансформации в «обычный» пылесос для сухой уборки и увеличат обратное давление в этом режиме, но компания пошла другим путём, по сути, махнув рукой (во всяком случае, пока) на этот дополнительный режим, который до сих пор выглядит всё же немного инородно, будто костылями всё прикручено.
Но основной режим — мойку полов — всё-таки прокачали, при этом очень существенно. Добавили автоматическую подачу моющего средства, очистку ионами серебра, подстветку, которой, как теперь оказалось, очень не хватало (что я ощутил, попробовав после H14 Dual попользоваться «стареньким» H12 Dual). В конце концов, теперь не надо переживать из-за наклона пылесоса — раньше производитель прям предупреждал, что низко наклонять конструкцию при уборке нельзя, иначе чистая вода перестанет поступать. Теперь такой проблемы нет — можно хоть класть на пол пылесос и убираться глубоко под диваном.
Так что, H14 Dual — отличное обновление даже для владельцев H12 Dual. Вот только стойку эту с комплектом для «сухой» уборки лучше уберите куда-то в кладовку, что не мешала. Или на дачу отвезите, а вместо неё всё же купите обычный пылесос. Ну правда!
- Очень удобная влажная уборка, можно собирать разлитые жидкости
- Подсветка
- Промывка и сушка валика, в том числе ускоренная
- Трансформируется в «обычный» пылесос для сухой уборки
- Валик во всю ширину нижней части пылесоса — удобно убираться вдоль стен
- Неудобное крепление на удлинительную трубку для сухой уборки
- Всё ещё не заменяет на 100% обычный пылесос