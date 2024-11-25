Пока самый современный пылесос 2-в-1 с влажной уборкой

Ещё важное обновление: у нижней части пылесоса появилась подсветка, а также вся конструкция переделана так, чтобы пылесос можно было наклонять аж на 180 градусов (т.е. буквально класть на пол — там даже есть пластиковый шарик, чтобы не царапался корпус), и это бы не мешало притоку чистой воды к валику и оттоку грязной.

Функции

Как и все пылесосы-швабры серии Dreame H, Dreame H14 Dual в первую очередь предназначен для влажной уборки.

Вы заливаете чистую воду в бак для чистой воды, а также добавляете моющее средство в ёмкость чуть выше. Убедитесь что бак для грязной воды пуст, а пылесос заряжен (он заряжается на базе), и можно начинать.

Dreame H14 Dual также позволяет подключить его по Wi-Fi к приложению Dreamehome, как и роботы-пылесосы компании, но делать это не обязательно. Разве что, все подробные настройки именно там, с кнопок на самом пылесосе толком ничего не настроишь.