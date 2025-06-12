Если вам нужен не просто моющий пылесос, а моющий с горячей водой

Плюс, управление осуществляется с большой задержкой, а может это так задумано, что пылесос останавливается только когда о что-то ударяется… В общем, мне не понравилось. Тем более, что и толщина у пылесоса приличная — около 13 см. Тут как раз те же Dreame представили новый робот-пылесос, который может выдвигать и убирать LiDAR-сканер, уменьшая тем самым свою высоту до 9 см. С неубранным сканером его высота составляет… 12 сантиметров.

Так что, для уборки под диванами купите лучше робот-пылесос.

Ну и чтобы сразу закрыть все минусы дополню, что в режиме автоматической очистки и сушки валика пылесос невероятно шумный. Да, у него есть и бесшумный режим (ну как бесшумный… просто более тихий), но при этом и температура воды для промывки ниже.

Правда, горячей водой Dreame H15 Pro Heat теперь промывает валик не только после завершения уборки и установки пылесоса на базу, но и прямо в процессе уборки! Да, такого пока ни у кого нет — с этой моделью вы моете полы уже не холодной водой из под крана, а горячей. Но, разумеется, это не во всех режимах работает (режимы переключаем кнопкой на рукоятке), а только в одном, специальном.

По сути, мыть полы горячей водой хоть и выглядит привлекательно, но на деле не совсем уж обязательно. Во-первых — как то же раньше справлялись без этого? Во-вторых, нагрев, разумеется, серьёзно снижает автономность и повышает шум. Ну и в-третьих нагрев требует времени: нажимаешь кнопку, и ждёшь примерно минуту, пока на дисплее бегут проценты нагрева. В итоге во время тестирования я без особой надобности этот нагрев не включал, да и что такое особая надобность? Как определить, когда воду нагревать надо, а когда — нет? Лично я на этот вопрос так и не нашёл ответа. Все застарелые пятна на полу я оттирал любой моделью Dreame H просто подержав подольше валик на одном месте. Да, холодная вода так себе что-от отмывает, но тут-то у нас в любом случае валик вращается (а трение создаёт хоть какой-то нагрев, пусть и не до 85 градусов).

Т.е. хорошо, что добавили новую функцию. Но она ведь не «бесплатная», так? А полезного применения ей лично я так и не нашёл.

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