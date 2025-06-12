Если вам нужен не просто моющий пылесос, а моющий с горячей водой

Если вам нужен не просто моющий пылесос, а моющий с горячей водойDreame H15 Pro Heat
Внешний вид и комплектация
Поскольку Dreame H15 Pro Heat больше не трансформер, то и комплектация здесь относительно скромная: сам пылесос, сменный валик, сменный фильтр, база, щётка, бутылка с моющим средством.
Пылесос ставится на базу вертикально, база подключается в розетку. Места для хранения сменного валика и фильтра теперь не предусмотрено, а жаль.
Как и раньше, для уборки снимаем пылесос с базы, приподнимая его. Делать это надо с усилием — он весит аж 6,2 кг.
Контейнер для чистой воды находится спереди, а для грязной — сзади.
Кнопки включения пылесоса и переключения режимов находятся на рукоятке.
А на самом верху корпуса пылесоса — дисплей, показывающий текущий режим, уровень заряда, оставшееся время работы, проценты нагрева воды и т.п.
Общие функции моющих пылесосов Dreame серии H
Если у вас уже был пылесос Dreame серии H (H14 Dual, например), можете промотать этот параграф. Здесь я расскажу, что такое вообще моющие пылесосы конкретно данного форм-фактора, а уже в следующем параграфе поговорим, чем H15 Pro Heat отличается от предыдущих моделей.
Итак, по сути пылесосы Dreame H — это не совсем пылесосы. Да, у них есть мотор и он создаёт обратное давление для всасывания грязи, но пылесосить, скажем, ковёр у вас не выйдет. Также может вводить в заблуждение надпись «Сухая и влажная уборка», потому что по сути чисто сухой уборки тут нет.
Dreame H заменяют собой не столько пылесосы (обычный «сухой» пылесос вам всё ещё нужен), сколько швабры. В конструкции устройства есть вращающийся валик, который смачивается чистой водой из бака, а потом за счёт мотора, создающего обратную тягу, а также специальных щёток, вся грязь, осевшая на валике, попадает в контейнер для грязной воды. Да, вместе с водой. Поэтому Dreame H эффективны не только для мытья полов, но и для уборки разлитых жидкостей. Да и для сбора просыпанной крупы, кстати, тоже.
В общем, разлитые напитки и соусы, а также детские и собачье-кошачьи неожиданности владельца Dreame H не расстраивают. По крайней мере, если у этого владельца полы — твёрдые, и без ковров.
Воду из под крана заливаем в бак для чистой воды, а бак для грязной воды сливаем в унитаз после уборки. А пылесос, установленный на базу, тем временем сам промывает и дополнительно сушит валик (после этого бак для грязной воды, скорее всего, ещё раз придётся промыть). Так что, валики менять часто не придётся, да и стирать их — тоже.
Отличия H15 Pro Heat от предыдущих моделей
Итак, всё перечисленное в предыдущем параграфе касается любой модели Dreame H. Теперь поговорим, чем же отличается новая, Dreame H15 Pro Heat.
Если вы помните предыдущие две модели, с приставкой Dual, то там Dreame пытались решить проблему необходимости «сухого» пылесоса. В комплекте с Dreame H14 Dual поставлялась дополнительная база со всеми необходимыми насадками как от обычного беспроводного пылесоса, а моторный блок был съёмным. И это работало… так себе. Мощность всасывания была неудовлетворительной, и например собирать кошачью шерсть с дивана было просто невозможно, тогда как даже недорогие беспроводные пылесосы с этим справлялись.
Dreame H15 Pro Heat стоит столько же, сколько и Dreame H14 Dual, но уже без попытки показаться трансформером. Так что же тут есть?
По сути, производитель улучшил все основные важные характеристики: температуру нагрева воды для уборки и промыва валика, мощность всасывания, время работы.
Также например уже относительно старые Dreame H11/H12 не рекомендовалось наклонять ниже чем под углом 45 градусов к полу — мол, это нарушит ток воды. Но Dreame H15 Pro Heat не только можно вообще положить на пол, из этого сделали ещё одну функцию: удалённое управление пылесосом.
Зачем?
Логика проста: если у вас есть какая-то мебель, под которой вам мыть-пылесосить неудобно, то просто положите Dreame H15 Pro Heat на пол, возьмите в руки смартфон, и в фирменном приложении Dreame выберите «удалённое управление» (связь с пылесосом — через вашу домашнюю точку доступа Wi-Fi). После чего можно будет с помощью двух кнопок управлять движением пылесоса вперёд и назад. Да, поворачивать нельзя, поэтому чтобы переместить пылесос вбок придётся его перемещать руками.
Полезно это?
Ну… Не совсем. Во-первых, лично у меня дома такой мебели не оказалось. Во-вторых, перемещать пылесос руками не очень-то удобно — это же надо каждый раз наклоняться. Ширина моющей части пылесоса (валика) — 27 см. А это значит, что чтобы полноценно убраться под диваном шириной 2 метра вам придётся минимум 8 раз наклоняться и передвигать пылесос. Разве только вы не можете подлезть под диван сбоку — тогда меньше.
Плюс, управление осуществляется с большой задержкой, а может это так задумано, что пылесос останавливается только когда о что-то ударяется… В общем, мне не понравилось. Тем более, что и толщина у пылесоса приличная — около 13 см. Тут как раз те же Dreame представили новый робот-пылесос, который может выдвигать и убирать LiDAR-сканер, уменьшая тем самым свою высоту до 9 см. С неубранным сканером его высота составляет… 12 сантиметров.
Так что, для уборки под диванами купите лучше робот-пылесос.
Ну и чтобы сразу закрыть все минусы дополню, что в режиме автоматической очистки и сушки валика пылесос невероятно шумный. Да, у него есть и бесшумный режим (ну как бесшумный… просто более тихий), но при этом и температура воды для промывки ниже.
Правда, горячей водой Dreame H15 Pro Heat теперь промывает валик не только после завершения уборки и установки пылесоса на базу, но и прямо в процессе уборки! Да, такого пока ни у кого нет — с этой моделью вы моете полы уже не холодной водой из под крана, а горячей. Но, разумеется, это не во всех режимах работает (режимы переключаем кнопкой на рукоятке), а только в одном, специальном.
По сути, мыть полы горячей водой хоть и выглядит привлекательно, но на деле не совсем уж обязательно. Во-первых — как то же раньше справлялись без этого? Во-вторых, нагрев, разумеется, серьёзно снижает автономность и повышает шум. Ну и в-третьих нагрев требует времени: нажимаешь кнопку, и ждёшь примерно минуту, пока на дисплее бегут проценты нагрева. В итоге во время тестирования я без особой надобности этот нагрев не включал, да и что такое особая надобность? Как определить, когда воду нагревать надо, а когда — нет? Лично я на этот вопрос так и не нашёл ответа. Все застарелые пятна на полу я оттирал любой моделью Dreame H просто подержав подольше валик на одном месте. Да, холодная вода так себе что-от отмывает, но тут-то у нас в любом случае валик вращается (а трение создаёт хоть какой-то нагрев, пусть и не до 85 градусов).
Т.е. хорошо, что добавили новую функцию. Но она ведь не «бесплатная», так? А полезного применения ей лично я так и не нашёл.
Конкуренты
|Dreame H15 Pro
|Roborock F25 ACE
|Tefal X-Clean 10 GF7540FO
|Мощность всасывания
|200 Вт
|?
|200 Вт
|Сила всасывания
|22 кПа
|20 кПа
|?
|Автоматическая промывка валика
|да
|да
|да
|Автоматическая сушка валика
|да, 90°С
|да, 90°С
|да, 65°С
|Время работы от аккумулятора
|до 70 мин
|до 60 мин
|до 60 мин
|Уровень шума
|63 дБ
|74 дБ
|72 дБ
|Масса
|6,2 кг
|4,7 кг
|4,15 кг
|Цена
|от 55,5 тысяч рублей
|от 45 тысяч рублей
|от 60 тысяч рублей
Roborock F25 ACE
Модель от Roborock — это тоже пылесос для влажной уборки (точнее — электрошвабра), и его тоже можно класть на пол для уборки под диваном, но возможности управлять со смартфона нет. Также и обратное давление ( «мощность» всасывания) здесь ниже и автономность хуже, правда не так уж значительно. Roborock F25 ACE легче на 1,3 кг, его намного проще переносить с места на место.
Но мойки полов горячей водой у Roborock нет, только промывка и сушка валика.
Tefal X-Clean 10 GF7540FO
Это самый лёгкий из упомянутых сегодня в статье моющих пылесосов. Он тоже без проблем кладётся на пол, но как и Roborock не управляется со смартфона. Промывка и сушка валика происходит при меньшей температуре, что уже может быть существенным: это негативно влияет и на скорость сушки, и на процент убиваемых микроорганизмов.
Также производитель не указывает обратное давление в паскалях, ограничиваясь лишь указанием мощности всасывания — величины, которая сама по себе не очень показательна. Также у Tefal самая высокая цена даже с учётом скидки.
Итого
Dreame H15 Pro — хорошее обновление и без того удачной линейки, но конкуренты уже серьёзно наступают на пятки. Сушка при 90°С? Уже есть у Roborock. Самое высокое обратное давление на рынке? Не так критично, у ближайшего конкурента лишь чуть меньше. Управление со смартфона тоже не особо нужно, вот если бы пылесос не только вперёд-назад ездил, но и поворачивать умел, это было бы интереснее.
С другой стороны, главная особенность Dreame H15 Pro — мойка полов горячей водой. Вот этого сейчас у конкурентов нет, хотя эффективность такой мойки под вопросом. С одной стороны, вроде бы логично — горячая вода и жир растворяет, и микробов убивает. С другой стороны — а моющее средство на что? Да и вода всё равно моментально охлаждается, её же там совсем немного, именно на полу остаётся. А валик дополнительно промывается и просушивается уже в самом пылесосе, да и ещё и при большей температуре.
Так что, тут без лабораторных тестов, боюсь, не обойтись. С точки же зрения пользователя, сэкономить 10 тысяч и взять пылесос от конкурента, который на 1,3 кг легче, вроде звучит приятнее. Разве нет?
- Мойка полов горячей водой
- Автоматическая промывка и сушка
- Можно класть на пол для уборки под диваном
- Есть удалённое управление
- Высокая цена
- Тяжёлый
- Не предусмотрено место для хранения сменных частей