Бытовая техника
Опубликовано 12 июня 2025, 19:07
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Если вам нужен не просто моющий пылесос, а моющий с горячей водой

Dreame H15 Pro Heat
Dreame, кажется, перестали изобретать велосипед. Больше никакой попытки превратить моющий пылесос (а по сути — эффективную электрошвабру) в комбайн, зато теперь это самый мощный моющий пылесос на рынке, который заодно умеет мыть полы сразу горячей водой. Достойное обновление линейки?
Если вам нужен не просто моющий пылесос, а моющий с горячей водой
© Ferra.ru
8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Dreame H15 Pro Heat

Внешний вид и комплектация

Поскольку Dreame H15 Pro Heat больше не трансформер, то и комплектация здесь относительно скромная: сам пылесос, сменный валик, сменный фильтр, база, щётка, бутылка с моющим средством.

Если вам нужен не просто моющий пылесос, а моющий с горячей водой
© Ferra.ru

Пылесос ставится на базу вертикально, база подключается в розетку. Места для хранения сменного валика и фильтра теперь не предусмотрено, а жаль.

Если вам нужен не просто моющий пылесос, а моющий с горячей водой
© Ferra.ru

Как и раньше, для уборки снимаем пылесос с базы, приподнимая его. Делать это надо с усилием — он весит аж 6,2 кг.

© Ferra.ru

Контейнер для чистой воды находится спереди, а для грязной — сзади.

Если вам нужен не просто моющий пылесос, а моющий с горячей водой
© Ferra.ru

Кнопки включения пылесоса и переключения режимов находятся на рукоятке.

Если вам нужен не просто моющий пылесос, а моющий с горячей водой
© Ferra.ru

А на самом верху корпуса пылесоса — дисплей, показывающий текущий режим, уровень заряда, оставшееся время работы, проценты нагрева воды и т.п.

Общие функции моющих пылесосов Dreame серии H

Если у вас уже был пылесос Dreame серии H (H14 Dual, например), можете промотать этот параграф. Здесь я расскажу, что такое вообще моющие пылесосы конкретно данного форм-фактора, а уже в следующем параграфе поговорим, чем H15 Pro Heat отличается от предыдущих моделей.

Если вам нужен не просто моющий пылесос, а моющий с горячей водой
© Ferra.ru

Итак, по сути пылесосы Dreame H — это не совсем пылесосы. Да, у них есть мотор и он создаёт обратное давление для всасывания грязи, но пылесосить, скажем, ковёр у вас не выйдет. Также может вводить в заблуждение надпись «Сухая и влажная уборка», потому что по сути чисто сухой уборки тут нет.

Dreame H заменяют собой не столько пылесосы (обычный «сухой» пылесос вам всё ещё нужен), сколько швабры. В конструкции устройства есть вращающийся валик, который смачивается чистой водой из бака, а потом за счёт мотора, создающего обратную тягу, а также специальных щёток, вся грязь, осевшая на валике, попадает в контейнер для грязной воды. Да, вместе с водой. Поэтому Dreame H эффективны не только для мытья полов, но и для уборки разлитых жидкостей. Да и для сбора просыпанной крупы, кстати, тоже.

Если вам нужен не просто моющий пылесос, а моющий с горячей водой
© Ferra.ru

В общем, разлитые напитки и соусы, а также детские и собачье-кошачьи неожиданности владельца Dreame H не расстраивают. По крайней мере, если у этого владельца полы — твёрдые, и без ковров.

Воду из под крана заливаем в бак для чистой воды, а бак для грязной воды сливаем в унитаз после уборки. А пылесос, установленный на базу, тем временем сам промывает и дополнительно сушит валик (после этого бак для грязной воды, скорее всего, ещё раз придётся промыть). Так что, валики менять часто не придётся, да и стирать их — тоже.

Отличия H15 Pro Heat от предыдущих моделей

Итак, всё перечисленное в предыдущем параграфе касается любой модели Dreame H. Теперь поговорим, чем же отличается новая, Dreame H15 Pro Heat.

Если вы помните предыдущие две модели, с приставкой Dual, то там Dreame пытались решить проблему необходимости «сухого» пылесоса. В комплекте с Dreame H14 Dual поставлялась дополнительная база со всеми необходимыми насадками как от обычного беспроводного пылесоса, а моторный блок был съёмным. И это работало… так себе. Мощность всасывания была неудовлетворительной, и например собирать кошачью шерсть с дивана было просто невозможно, тогда как даже недорогие беспроводные пылесосы с этим справлялись.

Dreame H15 Pro Heat стоит столько же, сколько и Dreame H14 Dual, но уже без попытки показаться трансформером. Так что же тут есть?

По сути, производитель улучшил все основные важные характеристики: температуру нагрева воды для уборки и промыва валика, мощность всасывания, время работы.

Если вам нужен не просто моющий пылесос, а моющий с горячей водой
© Ferra.ru

Также например уже относительно старые Dreame H11/H12 не рекомендовалось наклонять ниже чем под углом 45 градусов к полу — мол, это нарушит ток воды. Но Dreame H15 Pro Heat не только можно вообще положить на пол, из этого сделали ещё одну функцию: удалённое управление пылесосом.

Зачем?

Логика проста: если у вас есть какая-то мебель, под которой вам мыть-пылесосить неудобно, то просто положите Dreame H15 Pro Heat на пол, возьмите в руки смартфон, и в фирменном приложении Dreame выберите «удалённое управление» (связь с пылесосом — через вашу домашнюю точку доступа Wi-Fi). После чего можно будет с помощью двух кнопок управлять движением пылесоса вперёд и назад. Да, поворачивать нельзя, поэтому чтобы переместить пылесос вбок придётся его перемещать руками.

Полезно это?

Ну… Не совсем. Во-первых, лично у меня дома такой мебели не оказалось. Во-вторых, перемещать пылесос руками не очень-то удобно — это же надо каждый раз наклоняться. Ширина моющей части пылесоса (валика) — 27 см. А это значит, что чтобы полноценно убраться под диваном шириной 2 метра вам придётся минимум 8 раз наклоняться и передвигать пылесос. Разве только вы не можете подлезть под диван сбоку — тогда меньше.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Управление пылесосом в фирменном приложении Dreame

© Ferra.ru

Плюс, управление осуществляется с большой задержкой, а может это так задумано, что пылесос останавливается только когда о что-то ударяется… В общем, мне не понравилось. Тем более, что и толщина у пылесоса приличная — около 13 см. Тут как раз те же Dreame представили новый робот-пылесос, который может выдвигать и убирать LiDAR-сканер, уменьшая тем самым свою высоту до 9 см. С неубранным сканером его высота составляет… 12 сантиметров.

Так что, для уборки под диванами купите лучше робот-пылесос.

Ну и чтобы сразу закрыть все минусы дополню, что в режиме автоматической очистки и сушки валика пылесос невероятно шумный. Да, у него есть и бесшумный режим (ну как бесшумный… просто более тихий), но при этом и температура воды для промывки ниже.

Правда, горячей водой Dreame H15 Pro Heat теперь промывает валик не только после завершения уборки и установки пылесоса на базу, но и прямо в процессе уборки! Да, такого пока ни у кого нет — с этой моделью вы моете полы уже не холодной водой из под крана, а горячей. Но, разумеется, это не во всех режимах работает (режимы переключаем кнопкой на рукоятке), а только в одном, специальном.

По сути, мыть полы горячей водой хоть и выглядит привлекательно, но на деле не совсем уж обязательно. Во-первых — как то же раньше справлялись без этого? Во-вторых, нагрев, разумеется, серьёзно снижает автономность и повышает шум. Ну и в-третьих нагрев требует времени: нажимаешь кнопку, и ждёшь примерно минуту, пока на дисплее бегут проценты нагрева. В итоге во время тестирования я без особой надобности этот нагрев не включал, да и что такое особая надобность? Как определить, когда воду нагревать надо, а когда — нет? Лично я на этот вопрос так и не нашёл ответа. Все застарелые пятна на полу я оттирал любой моделью Dreame H просто подержав подольше валик на одном месте. Да, холодная вода так себе что-от отмывает, но тут-то у нас в любом случае валик вращается (а трение создаёт хоть какой-то нагрев, пусть и не до 85 градусов).

Т.е. хорошо, что добавили новую функцию. Но она ведь не «бесплатная», так? А полезного применения ей лично я так и не нашёл.

Конкуренты

Dreame H15 ProRoborock F25 ACETefal X-Clean 10 GF7540FO
Мощность всасывания200 Вт?200 Вт
Сила всасывания22 кПа20 кПа?
Автоматическая промывка валикададада
Автоматическая сушка валикада, 90°Сда, 90°Сда, 65°С
Время работы от аккумуляторадо 70 миндо 60 миндо 60 мин
Уровень шума63 дБ74 дБ72 дБ
Масса6,2 кг4,7 кг4,15 кг
Ценаот 55,5 тысяч рублейот 45 тысяч рублейот 60 тысяч рублей

Roborock F25 ACE

Roborock F25 ACE

Roborock F25 ACE

© Roborock

Модель от Roborock — это тоже пылесос для влажной уборки (точнее — электрошвабра), и его тоже можно класть на пол для уборки под диваном, но возможности управлять со смартфона нет. Также и обратное давление ( «мощность» всасывания) здесь ниже и автономность хуже, правда не так уж значительно. Roborock F25 ACE легче на 1,3 кг, его намного проще переносить с места на место.

Но мойки полов горячей водой у Roborock нет, только промывка и сушка валика.

Tefal X-Clean 10 GF7540FO

Tefal X-Clean 10 GF7540FO

Tefal X-Clean 10 GF7540FO

© Tefal

Это самый лёгкий из упомянутых сегодня в статье моющих пылесосов. Он тоже без проблем кладётся на пол, но как и Roborock не управляется со смартфона. Промывка и сушка валика происходит при меньшей температуре, что уже может быть существенным: это негативно влияет и на скорость сушки, и на процент убиваемых микроорганизмов.

Также производитель не указывает обратное давление в паскалях, ограничиваясь лишь указанием мощности всасывания — величины, которая сама по себе не очень показательна. Также у Tefal самая высокая цена даже с учётом скидки.

Итого

Dreame H15 Pro — хорошее обновление и без того удачной линейки, но конкуренты уже серьёзно наступают на пятки. Сушка при 90°С? Уже есть у Roborock. Самое высокое обратное давление на рынке? Не так критично, у ближайшего конкурента лишь чуть меньше. Управление со смартфона тоже не особо нужно, вот если бы пылесос не только вперёд-назад ездил, но и поворачивать умел, это было бы интереснее.

С другой стороны, главная особенность Dreame H15 Pro — мойка полов горячей водой. Вот этого сейчас у конкурентов нет, хотя эффективность такой мойки под вопросом. С одной стороны, вроде бы логично — горячая вода и жир растворяет, и микробов убивает. С другой стороны — а моющее средство на что? Да и вода всё равно моментально охлаждается, её же там совсем немного, именно на полу остаётся. А валик дополнительно промывается и просушивается уже в самом пылесосе, да и ещё и при большей температуре.

Так что, тут без лабораторных тестов, боюсь, не обойтись. С точки же зрения пользователя, сэкономить 10 тысяч и взять пылесос от конкурента, который на 1,3 кг легче, вроде звучит приятнее. Разве нет?

8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Dreame H15 Pro Heat
Плюсы
  • Мойка полов горячей водой
  • Автоматическая промывка и сушка
  • Можно класть на пол для уборки под диваном
  • Есть удалённое управление
Минусы
  • Высокая цена
  • Тяжёлый
  • Не предусмотрено место для хранения сменных частей