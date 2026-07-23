Этот пылесос моет полы не только водой, но и горячим паром

Старшая версия, Dreame H16 Pro Steam, тоже имеет функцию пара, но дополнительно, как и предыдущая модель, Dreame H15 Pro Heat, в Dreame H16 Pro Steam есть возможность уборки с горячей водой — и вот этой функции в Dreame H16 Steam (без Pro) уже нет.

Если честно, от меня ускользает причина, по которой Dreame H16 Steam умея готовить пар (очевидно, из воды), не умеет делать просто горячую воду. Однако от Pro-версии данная модель отличается, в том числе, конструктивно.

Здесь на основном штанге, под двигателем, крепится только бак для грязной воды, а бак для чистой воды расположен на нижнем блоке с щёткой. Ну и, соответственно, устанавливать этот бак не так удобно, как на других моделях — приходится нагибаться. Хотя, у ближайшего конкурента от Roborock всё так же.