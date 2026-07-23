Этот пылесос моет полы не только водой, но и горячим паром

Этот пылесос моет полы не только водой, но и горячим паромОбзор Dreame H16 Steam
Внешний вид и комплектация
Как и прочие моющие пылесосы семейства Dreame H, данная модель поставляется в относительно небольшой коробке, в которой: тело пылесоса, ручка, которую один раз закрепил и больше не вынимаешь, сменный валик, сменный фильтр, док-станция, моющее средство, щётка для очистки, ну и инструкция (русский язык там есть).
В сборке всё занимает относительно немного места. Сменный валик можно установить в специальное место в док-станции, а вот для щётки нормальный держатель не придумали, как и для сменного фильтра.
На ручке, сверху, есть три кнопки. Две кнопки рядом — это включение/выключение, и переключение режима уборки. Отдельная кнопка — запуск очистки на док-станции.
На корпусе имеется дисплей, отображающий текущий режим работы и оставшийся процент заряда батареи.
Ещё здесь есть подсветка, которая очень сильно помогает находить пыль. Думаете, пол достаточно чистый и не требует уборки? Подсветка заставит передумать.
Что такое моющий пылесос
Если вы уже пользовались пылесосами Dreame серии H или аналогичными (например, Roborock F25, Xiaomi Mijia Wireless Floor Washer, Trouver X), то можете пропустить этот параграф.
Итак, Dreame H16 Steam — это не столько пылесос, сколько швабра. Устройство предназначено исключительно для влажной уборки, где-либо на моющий валик подаётся чистая вода, которая увлажняет пол и способствует оттиранию грязи, либо с помощью валика собирается пролитая на пол жидкость.
Пылесосами эти устройства называют потому, что тут тоже есть мотор, который создаёт обратное давление. И вся собранная грязь и жидкости устремляются в бак для грязной воды. Обычного, сухого пылесборника здесь нет.
Т. е. да, с помощью Dreame H16 Steam можно очищать полы от пыли, и весьма эффективно, но покрытие пола должно быть твёрдым. И уборка мебели тут тоже невозможна (теоретически можно подняться с пылесосом по стремянке и промыть верхушку шкафа, но это жутко неудобно, и я бы не рекомендовал такое).
После уборки вы ставите пылесос на док-станцию, где он не только заряжается, но и сам промывает, а потом и сушит валик.
Функции и отличия от Dreame H16 Pro Steam и прошлых моделей
Чем Dreame H16 Steam отличается от других пылесосов? Ключевая фишка модели вынесена в название — Steam, т. е. пар. Dreame H16 Steam умеет выпрыскивать пар для улучшенного оттирания застарелых загрязнений. Зажимаем кнопку выбора режима — и начинается подготовка пара, которая длится около минуты. Всю эту минуту надо елозить пылесосом туда-сюда, потому что если просто поставить штангу вертикально, то пылесос выключится и подготовка пара прекратится.
Ну и как пар готов — то он начинает равномерно выпрыскиваться в зоне уборки.
Старшая версия, Dreame H16 Pro Steam, тоже имеет функцию пара, но дополнительно, как и предыдущая модель, Dreame H15 Pro Heat, в Dreame H16 Pro Steam есть возможность уборки с горячей водой — и вот этой функции в Dreame H16 Steam (без Pro) уже нет.
Если честно, от меня ускользает причина, по которой Dreame H16 Steam умея готовить пар (очевидно, из воды), не умеет делать просто горячую воду. Однако от Pro-версии данная модель отличается, в том числе, конструктивно.
Здесь на основном штанге, под двигателем, крепится только бак для грязной воды, а бак для чистой воды расположен на нижнем блоке с щёткой. Ну и, соответственно, устанавливать этот бак не так удобно, как на других моделях — приходится нагибаться. Хотя, у ближайшего конкурента от Roborock всё так же.
С другой стороны, бак с водой в нижней части делает уборку комфортнее: центр тяжести смещается вниз, держать штангу пылесоса легче, а валик лучше прижимается к полу. Что касается уборки горячей водой, то откровенно говоря она не так уж нужна — пара действительно достаточно.
Вообще, пылесос вышел очень манёвренным. Насадка относительно штанги поворачивается во все стороны, а ещё штангу можно положить на пол, как и у предыдущих моделей. В том числе здесь сохранилась функция заезда под диван — можно положить пылесос ровно на пол, и использовать мобильное приложение для управления движением вперёд-назад.
Кстати, именно благодаря тому, что нижняя часть теперь тяжелее из-за бака для воды — маневрировать пылесосом стало легче и удобнее.
Короче говоря, у нас тут получается что-то вроде экспериментальной модели. Ещё, скажем, Dreame H13 не умел производить уборку горячей водой, и это никому не мешало. Складывается ощущение, что в Dreame просто сами не очень понимают, куда дальше развивать линейку и под каким «соусом» продавать новые модели (к слову, H13 до сих пор в продаже).
У H14 Pro Dual, например была попытка (крайне неудачная) сделать пылесос-трансформер, чтобы он и для обычной сухой уборки подходил и не надо было покупать отдельный пылесос для уборки ковров, автомобиля, мебели, пыли в углах и т. п.
А Roborock в одной из моделей поставили второй валик — и делали вид, что так уборка якобы тщательнее.
Конкуренты
|Dreame H16 Steam
|Tineco Floor One S7 Steam
|Roborock F25 Steam
|Тип уборки
|влажная, пар (200°C)
|влажная, пар (140°C)
|влажная, пар (180°C)
|Сила всасывания
|28 кПа
|9,3 кПа
|25 кПа
|Ёмкость бака для чистой воды
|0,8 л
|0,8 л
|1 л
|Ёмкость бака для грязной воды
|0,6 л
|0,72 л
|0,72 л
|Автоматическая промывка валика
|да, 90°С
|да, 85°С
|да, 95°С
|Автоматическая сушка валика
|да, 95°С
|да, 85°С
|да, 95°С
|Время работы от аккумулятора
|до 60 мин
|до 40 мин
|до 80 мин
|Подсветка
|да
|да
|да
|Уровень шума
|74 дБ
|78 дБ
|74 дБ
|Масса
|6,8 кг
|4,9 кг
|4,7 кг (с водой - 5,9 кг)
|Цена
|~60 тысяч рублей
|от 50 тысяч рублей
|~58 тысяч рублей
Tineco Floor One S7 Steam
Если выбирать среди моющих пылесосов с функцией пара, то это самый бюджетный вариант: низкая сила всасывания, меньше время автономной работы… В общем, тут все параметры меньше (см. таблицу), включая массу и цену (кроме шума работы — он чуть выше). В М. Видео я этот пылесос вообще за 34 тысячи рублей нашёл.
Roborock F25 Steam
Ближайший конкурент от Roborock выделяется более ёмкими баками для чистой и грязной воды и большей автономностью. Остальные характеристики плюс-минус такие же, кроме массы — здесь пылесос получился значительно легче. Tineco тоже лёгкий, но он и более простой по характеристикам, а вот Roborock — уже полноценный конкурент.
Итого
Если честно, поначалу я скептично отнёсся к Dreame H16 Steam — было не совсем понятно, зачем компания сделала эту младшую модель без уборки горячей водой, да и конструкция бака для чистой воды вызывала вопросы.
По итогу я пришёл к выводу, что Dreame H16 Steam более чем достаточно если вам нужно просто мыть полы, и вы не гонитесь за самыми навороченными моделями вот просто чтобы они были. Т. е. да, можно запросто сэкономить 10 тысяч рублей и купить Dreame H16 Steam вместо Dreame H16 Pro Steam… Но ещё вы можете купить Dreame H13 Pro, и сэкономить ещё 20 тысяч. (Честно, не понимаю, откуда вообще такие цены). Но очистки паром в Dreame H13 Pro не будет.
Тем не менее, расстраивает, что у ближайшего конкурента от Roborock и баки для воды вместительнее, и автономность лучше аж на 20 минут, и конструкция легче.
- Тщательная мойка полов
- Функция пара
- Удобное управление и маневрирование
- Высокая цена
- Тяжеловат
- Баки для воды меньше чем у конкурентов