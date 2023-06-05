Люксовый китайский фен в стиле Dyson. Догнали и перегнали? Или перед нами очередная «NOKLA»?Dreame Hair Artist
Испортить себе волосы горячим потоком воздуха из фена? Проще простого. Пара лишних минут работы мотора или неправильно подобранное расстояние могут не только укладку похоронить, но и запросто повредить структуру волос. Мне, лысому мужчине в самом расцвете сил, это вряд ли грозит, но для обладателей причёсок объёмнее моей, нормальный «умный» фен, который умеет контролировать температуру — это не выпендрёж, а возможность не растерять волосы до того, как ситуация станет необратимой. И мы тут взяли на тест новый и вроде бы очень крутой фен из Китая по самому последнему слову техники.
Есть в Британии одна компания, которая производит бытовую технику с совсем уж космическим промышленным дизайном и не менее космической ценой. Имя ей Dyson, и своими капиталистическими делами она занимается уже больше тридцати лет. За это время британцы успели выпустить много устройств, которые стали культовыми, а очертания их техники узнаются за километр. Покажите любому человеку, который следит за beauty-миром, фотографию фена Dyson Supersonic без подписи, и вам почти со стопроцентной вероятностью ответят, что на снимке изображено.
Оригинальный Supersonic настолько «зашел» публике, что теперь все остальные компании пытаются соорудить что-то похожее по форм-фактору. Компактное, с движком в рукояти. И не с таким конским ценником. Все как у Apple c их AirPods, которые копировали столько компаний, что проще перечислить тех, кто таким не промышлял.
Но Dreame не стала заимствовать дизайн целиком, а взяла за основу лишь удобный формат с компактной верхней частью. Разбираемся, что умеет и для чего пригодится новый модный фен от компании, которая ещё и для Xiaomi иногда устройства делает.
Технические характеристики
|Dreame Hair Artist
|Мощность
|1400 Вт
|Максимальный уровень шума
|75 дБ
|Поток воздуха
|60 м3/ч
|Скорость мотора
|130 тыс. оборотов в минуту
|Количество насадок
|2
|Ионизация
|Есть
|Длина сетевого шнура
|1,8 м
|Размеры
|290х80х98 мм
|Вес
|608 г
|Цена
|13 тыс. рублей
Внешний вид
Двигатель в рукояти — это круто. И не потому что так сказали маркетологи, а просто потому что габариты устройства при такой компоновке внутренностей становятся ощутимо меньше. Особенно в сравнении с классическими моделями, которые похожи на пистолет. Там двигатель расположен в верхней части, отчего центр тяжести часто оказывается в не самом удачном месте. Пользоваться ими можно, но это не очень удобно, если речь заходит об укладках. Недаром всякие стайлеры и прочие электрощетки для волос делают цилиндрической формы.
Корпус фена пластиковый, сам пластик на ощупь крепкий. Даже несмотря на глянцевое покрытие, собирать царапины от того, что вы положили его на кафель где-то в ванной комнате, фен не должен.
Кнопок для управления всего две штуки, больше на корпусе найти не удалось. Хотя если быть точнее, то кнопка тут одна. Вторая металлическая круглая штуковина — это трехпозиционный слайдер. Тут он заменяет и кнопку включения/выключения, и кнопки для регулировки силы воздушного потока.
Кнопка чуть ниже нужна уже для изменения температуры воздуха. По всей окружности, кстати, добавили цветную светодиодную подсветку. Из-за этого, при включении, к внешнему виду можно смело добавлять еще несколько баллов. Футуристично донельзя, особенно после «водных пистолетов» из супермаркетов электроники, у которых светятся разве что внутренности от перегрева.
Единственное, чего не хватило, так это какой-нибудь петли на проводе, за которую фен можно повесить на крючок. Не у всех так много свободного места, чтобы можно было выделить под устройство отдельную полку. Дизайн, конечно, лишится от таких метаморфозов своего минималистичного шарма, но зато бы практичность прокачали.
Комплект поставки скромный — всего две магнитные насадки, которые отличаются лишь… шириной сопла. Никаких диффузоров или насадок-стайлеров нет, в свободной продаже за отдельную плату их тоже не найти. Как быть? Непонятно.
Магнитные в этом фене не только насадки, кстати. На магнитах держится еще и нижняя перфорированная крышка над местом, где фен забирает воздух. Снимается просто — достаточно просто потянуть за нее. Никаких защелкиваний, прокручиваний и прочих неудобных действий.
Как работает?
А работает он тихо. Ну и довольно быстро, если смотреть на скорость сушки волос. Сам производитель заявляет о том, что волосы средней длины фен способен высушить буквально за пару минут. Сделаем поправку на густоту, и добавим еще пару минут. Итого четыре минуты на густющие волосы. Все благодаря бесщеточному мотору на 1400 Вт, который выдает 130 тысяч оборотов в минуту. На деле это конвертируется в воздушный поток со скоростью 15 м/с. Много это или мало?
Если решите поискать на специализированных сайтах именно профессиональные модели фенов и посмотреть на их характеристики, то в параметрах поиска вам первым делом предложат выбрать мощность, а минимальное значение там будет в районе ~1800 Вт. То есть, до профессиональных моделей герой обзор не дотягивает своей базовой характеристикой.
Сразу же напрашивается вопрос: а что там с мощностью у «вот того фена, который хотят все в этом вашем интернете»? А у Dyson Supersonic дела обстоят не сильно уж лучше. Мотор мощнее всего на 200 Вт. Итого, 1600 Вт за $500 против 1400 Вт за $160.
Особенная конструкция на пару с неплохим дизайном что у Dyson, что у Dreame, позволяют «задирать» цену относительно ближайших конкурентов. И все это несмотря на то, что устройства дешевле могут обладать характеристиками вообще не хуже. Но только у Dyson цена улетает куда-то совсем в «потолок» (мало того, что бренд британский, так еще и бюджетную продукцию никогда не выпускал), a Dreame хотя бы старается держать вменяемую цену даже на вот такие имиджевые устройства.
Режимов работы у Hair Artist три и отличаются они друг от друга температурой. Первый режим холодный. В нем фен просто гоняет комнатный воздух через свои внутренности без привлечения в схему работы нагревательного элемента. Два других уже погорячее: последний вообще поднимает температуру выдуваемого воздуха аж до 134 градусов.
Из того, что очень понравилось: для работы в холодном режиме не нужно зажимать специальную кнопку, чтобы остановить нагрев — тут это самостоятельный режим. А еще фен запоминает, какой режим был включен последним и возвращается к нему после возобновления подачи питания. Для укладок должно быть особенно полезно.
Индикация режимов на кнопке питания понятная. Светодиод горит красным? Это самый горячий режим для быстрой сушки тяжелых волос и создания укладки. Когда светодиод желтый, то температура держится на комфортном уровне — обычный теплый поток воздуха, который подходит для тонких волос. Белое же свечение сигнализирует о том, что воздух подается без нагрева.
Аннигиляторная пушка генератор отрицательных ионов? Уже внутри
Да, даже такой фен, с продвинутой начинкой, которая призвана пристально следить за температурой воздуха, может со временем ухудшать состояние волос. Всему виной постоянное воздействие горячего воздуха, однако негативное влияние можно ослабить при помощи отрицательных ионов. Большого количества отрицательных ионов!
Для этого в фен (герой обзора не стал исключением) устанавливают компактный генератор отрицательно заряженных ионов, которые нейтрализуют своих положительных собратьев. Попросту говоря, это снимает статическое напряжение. Из-за этого волосы визуально становятся более влажными и мягкими.
Обладатели здоровых волос вряд ли заметят какие-то продолжительные изменения, потому что ионизация работает, в основном, на довольно слабых волосах. Во всех остальных случаях, для достижения более стойкого результата можно совмещать ионизацию из фена с обычным бальзамом-кондиционером для волос: так волосы будут еще меньше пушиться и запутываться.
Конкуренты
BaByliss Pro Caruso Ionic BAB6510IRE
Названия моделей бытовой техники — отдельный вид искусства. Где вы еще встретите такие зловеще огромные индексы? Разве что в ноутбуках. А тут вот, держите. Но если убрать все шутки в сторону, то это отличный представитель начального уровня профессиональной техники для стилистов и парикмахеров: 2400 Вт мощности вместе с ионизацией и отдельной кнопкой для моментальной подачи холодного воздуха.
Дизайн — это не про BaByliss, поэтому если решите подарить такой своей половинке — готовьтесь к изначальному недопониманию. Потому что выглядит он как типичный фен из ближайшего гипермаркета. Зато сделаны эти BaByliss на собственных заводах в Италии, а разработка продуктов ведется в специальном исследовательском Центре в Бельгии. Серьезные ребята, короче.
Стоит в два раза меньше героя обзора, к покупке однозначно рекомендуется. Единственная особенность, которая может насторожить — расположение элементов управления. Тут они все вынесены на левую сторону ручки, что может быть неудобно для левшей. Однако модельный ряд у BaByliss огромный, можно найти что-нибудь и с нормальным расположением кнопок.
Xiaomi Mijia High Speed Hair Dryer H700
Космический бластер из какой-нибудь научно-фантастической саги, не иначе. Тут дизайн уже не хуже, чем у Dyson: прямые линии, никаких закруглений, так еще и ЖК-экран добавили.
Скорость воздушного потока высокая — 17 литров в секунду, мотор выдает 102 тысячи оборотов в минуту при мощности 1200 Вт. Но кому какое дело до этих параметров, когда тут такой дизайн? Идеальный вариант для подарка, если получателю, в первую очередь, важен внешний вид устройства.
И, да, хороший дизайн стоит дорого. За Xiaomi Mijia High Speed Hair Dryer H700 придется отдать 10 тысяч рублей.
Итого
Если вы искали стильный фен, который можно смело кидать в чемодан, не боясь за то, что какая-то его часть обломится — то это, скорее всего, он. Форм-фактор «палки» занимает ощутимо меньше места, чем классический «пистолет». Но за такое удобство придется платить. И деньгами из кошелька, и мощностью, которую буквально «не доложили» за такие деньги. Напомню, что фен стоит 10 тысяч рублей в китайской версии, и 13 тысяч в ростест-версии.
Для кого он сделан? Не для профессионалов точно, а, скорее для тех, кто устал дизайна прямиком из нулевых. Тут у нас «high tech, low life», понимаете ли, и киберпанк на дворе. А монстры рынка в виде того же BaByliss до сих пор воспринимают этот «high tech» примерно так, как это было принято в 2000-х: слишком много эклектики и странных линий и изгибов. Не хватает только хромированных деталей для аутентичности.
Решиться на покупку такого фена сложно, ведь можно найти модели и на 2400 Вт, которые и стоить будут раза в два меньше. Так что тут решать вам, что важнее: дизайн и относительно скромная начинка внутри (с минимумом доступных насадок), или корпус из эпохи, когда ваши мамы аэробику на кинескопных теликах смотрели, зато мотор на все деньги.
- Низкий уровень шума
- Быстро сушит волосы
- Дизайн
- Небольшой вес
- Удобный форм-фактор
- Мало насадок, дополнительные купить сложно
- За такую цену можно присмотреться и к профессиональным моделям