Люксовый китайский фен в стиле Dyson. Догнали и перегнали? Или перед нами очередная «NOKLA»?

Оригинальный Supersonic настолько «зашел» публике, что теперь все остальные компании пытаются соорудить что-то похожее по форм-фактору. Компактное, с движком в рукояти. И не с таким конским ценником. Все как у Apple c их AirPods, которые копировали столько компаний, что проще перечислить тех, кто таким не промышлял.

Но Dreame не стала заимствовать дизайн целиком, а взяла за основу лишь удобный формат с компактной верхней частью. Разбираемся, что умеет и для чего пригодится новый модный фен от компании, которая ещё и для Xiaomi иногда устройства делает.

Технические характеристики