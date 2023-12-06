Это лучший в мире робот-пылесос с влажной уборкой (на 2023 год)

Сегодняшние роботы-пылесосы обладают ещё большим набором датчиков, которые позволяют им не только не падать со ступенек, но также «видеть» пространство вокруг себя — за это отвечает датчик LiDAR. Робот Dreame L30 строит трёхмерную карту пространства вокруг себя буквально с места.

И эту карту он передаёт вам на смартфон, где вы в специальном приложении можете управлять параметрами работы робота (а то и непосредственно роботом, в ручном режиме, как машинкой на радиоуправлении). Причём, всё это доступно через интернет. Вы можете запускать уборку как во всей квартире, так и в отдельных комнатах (пространство на комнаты робот разбивает сам, но вы можете вносить коррективы) или даже зонах. Не требуются никакие «виртуальные стены», достаточно просто очертить зону в приложении. Причём, можно отмечать как зоны для уборки, так и запретные зоны, куда роботу проезд запрещён.

В приложении можно видеть статистику уборки и даже прогресс в реальном времени. А так как у L30 имеется ещё и камера — можно даже видео смотреть! Плюс, робот умеет определять тип препятствий: обувь, провода, или, простите, отходы жизнедеятельности ваших питомцев (чтобы не размазать гoвнo по квартире — проверять это я, конечно же, не стал).

Также у робота есть базовая станция (база), на которую он возвращается, и с которой начинает любой цикл уборки. У более простых роботов на станции происходит только зарядка, но Ultra-версии роботов-пылесов Dreame работают с базой более плотно.

Прежде всего, на базу сгружается пыль из внутреннего пылесборника робота. Разумеется, пылесборник внутри робота маленький, на всю квартиру его не хватит, но это уже не ваша забота. Робот сам понимает, когда ему нужно сбросить лишнюю пыль, паркуется на базе, перекачивает под давлением пыль в бумажный пылесборник базы (процесс довольно шумный), рассчитанный на месяц-три регулярного использования, потом возвращается к уборке с того места на котором остановился.