Это лучший в мире робот-пылесос с влажной уборкой (на 2023 год)Dreame L30 Ultra
«Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться», — писал Михаил Булгаков. Что-то такое я вспомнил, когда тестировал этот Dreame. Год назад я обозревал Dreame L10 Ultra на этом же сайте и надеялся, что будущие модели смогут сами воду в базу заливать и сами сливать грязную. И что вы думаете? Они таки это сделали! Но на этом не остановились.
Внешний вид
Новая модель Dreame L30 Ultra (похожа на L20 Ultra — та была почти такой же, но белой и чуть менее функциональной) намного крупнее прошлогодней L10 Ultra. Сам-то робот примерно такой же, а вот база увеличилась по всем сторонам.
Впрочем, это не прям такой уж минус. Скажем, база у L10 Ultra была немного более узкой в сравнении с самим рботом — т.е. впритык базу к шкафу или стене всё равно не поставишь. А у L30/L20 ширина базы сантиметров на 8-10 больше, чем диаметр робота. Её можно стыковать куда угодно и это не будет мешать роботу парковаться.
Но это не главное преимущество увеличенных габаритов базы. В отсеке с баками для воды теперь появился средний резервуар — для чистящего средства. Просто ставим туда банку с чистящим средством — и забываем про него. Пусть робот сам добавляет средство по мере уборки.
Ну и ещё в базе нашли место для щётки. Полезно, а то я постоянно забывал, куда положил щётку от прошлогоднего L10. Баки для воды, кстати, тоже стали крупнее.
В отсеке для мусоросборника теперь сразу лежит сменный мусоросборник. Удобно. Когда понадобится замена — не надо искать по квартире, куда я его дел. Впрочем, пылесборник по-прежнему рассчитан минимум на месяц, а то и три — всё зависит от вашей квартиры (насколько она большая, и есть ли у вас животные). Причём физически этот пылесборник такой же, как и у L10. Это очень хорошо, потому что я для L10 заказал несколько на Озоне и ещё не успел их все использовать.
На базе теперь расположены три кнопки. Слева-направо: кнопка выхода/парковки на базу (если хотите почистить базу и «согнать» робота). Кнопка старта/паузы уборки. И последняя — кнопка запуска/остановки сушки.
На самом роботе набор кнопок другой (такой же, как у L10): возвращение на базу, выключение, местная уборка.
Впрочем, конструкционно и сам робот L30 ощутимо отличается от L10, хотя выглядит похоже. Во-первых, он теперь умеет отодвигать левую щётку в сторону — для уборки вдоль стен. Одним из недостатков у L10 было то, что он плохо промывал полы вдоль стен: полоса шириной примерно 5 см вдоль стены оставалась не промытой.
L30 устранил этот недостаток, правда, лучше бы отодвигаемыми сделали обе щётки, а не только левую. Так роботу приходится каждый раз разворачиваться именно определённой стороной, чтобы вдоль стены протереть пол.
Ещё спереди у робота теперь есть подсветка справа и слева от фронтальных датчиков (среди которых теперь есть настоящая камера — как было ещё в Roborock S6 MaxV). Подсветка, к слову, весьма яркая, хотя робот включает её не постоянно, а только по мере надобности. Но если вы находитесь в комнате, когда робот убирается, это может доставлять дискомфорт, когда он светит вам практически в лицо.
Функции
Dreame L30 Ultra — один из самых (если не самый) функциональных роботов-пылесов на сегодняшний день. Он настолько самостоятельный (т.е. не требует вашего вмешательства), что вам и не снилось. Даже по сравнению с предыдущими моделями Dreame! Но чтобы не отсылать вас читать мои предыдущие обзоры, давайте я кратко расскажу обо всех основных функциях, которые были и раньше, а потом, в следующем параграфе, перейдём к особенностям именно модели L30.
Итак, робот-пылесос — это такой приплюснутый цилиндр (бывают и другие формы, но эта — самая популярная), который ездит по комнате и пылесосит. Задача любого робота-пылесоса — объехать именно всю доступную и разрешённую ему площадь покрытия пола.
Ещё лет 20 назад роботы умели отъезжать от стен под определёнными углами, чтобы геометрически «вслепую» определять форму комнат и, соответственно, понимать, где они ещё не убрались.
Сегодняшние роботы-пылесосы обладают ещё большим набором датчиков, которые позволяют им не только не падать со ступенек, но также «видеть» пространство вокруг себя — за это отвечает датчик LiDAR. Робот Dreame L30 строит трёхмерную карту пространства вокруг себя буквально с места.
И эту карту он передаёт вам на смартфон, где вы в специальном приложении можете управлять параметрами работы робота (а то и непосредственно роботом, в ручном режиме, как машинкой на радиоуправлении). Причём, всё это доступно через интернет. Вы можете запускать уборку как во всей квартире, так и в отдельных комнатах (пространство на комнаты робот разбивает сам, но вы можете вносить коррективы) или даже зонах. Не требуются никакие «виртуальные стены», достаточно просто очертить зону в приложении. Причём, можно отмечать как зоны для уборки, так и запретные зоны, куда роботу проезд запрещён.
В приложении можно видеть статистику уборки и даже прогресс в реальном времени. А так как у L30 имеется ещё и камера — можно даже видео смотреть! Плюс, робот умеет определять тип препятствий: обувь, провода, или, простите, отходы жизнедеятельности ваших питомцев (чтобы не размазать гoвнo по квартире — проверять это я, конечно же, не стал).
Также у робота есть базовая станция (база), на которую он возвращается, и с которой начинает любой цикл уборки. У более простых роботов на станции происходит только зарядка, но Ultra-версии роботов-пылесов Dreame работают с базой более плотно.
Прежде всего, на базу сгружается пыль из внутреннего пылесборника робота. Разумеется, пылесборник внутри робота маленький, на всю квартиру его не хватит, но это уже не ваша забота. Робот сам понимает, когда ему нужно сбросить лишнюю пыль, паркуется на базе, перекачивает под давлением пыль в бумажный пылесборник базы (процесс довольно шумный), рассчитанный на месяц-три регулярного использования, потом возвращается к уборке с того места на котором остановился.
У робота L10 Ultra в базе имелось два бака с водой: для чистой и грязной воды. Это уже нужно для влажной уборки, которую роботы пылесосы «в среднем по больнице» делают плохо и «для галочки», но только не последние модели Dreame (включая L10). Благодаря вращающимся щёткам, и тому, что робот их умеет прижимать к полу (или напротив поднимать — на коврах, например), это уже почти полноценная влажная уборка. Ну, если только у вас что-то не прилипло к полу год назад — это робот не ототрёт.
Робот сам увлажняет щётки чистой водой, потом сам сливает грязную воду в другой бак («выжимка» щёток происходит благодаря вращению и прижиманию к специальным выступающим частям базы), а потом, после уборки, сам же сушит щётки струёй тёплого воздуха (не горячего, чтобы не создать угрозу возгорания).
Но ещё раз: всё вышеперечисленное умел и прошлогодний Dreame L10 Ultra. Давайте наконец поговорим о том, чем же отличается L30 Ultra.
Функции и возможности Dreame L30 Ultra
Автоматический залив и слив воды
И сначала разберёмся с пресловутым подключением к водопроводу. Если совсем по-честному, то это было возможно и раньше — через набор, докупаемый отдельно. Здесь тоже есть такой набор. Сам робот Dreame L30 Ultra стоит 120 тысяч рублей, а набор для подключения — 12 тысяч рублей.
Более того! Технически подключение довольно простое — у Dreame даже есть обучающее видео, а все необходимые элементы и детали поставляются в отдельной коробке с тем самым набором. Вот все эти трубки, прокладки, разветвители, краники (или как там они называются, я не шарю в сантехнике). Вам, скорее всего, не придётся ехать на рынок за чем-то дополнительным.
Но всё-таки… Шаг это серьёзный. Стоит ли подключать пылесос к водопроводу? А самое главное — можно ли обойтись вообще без подключения?
Можно.
Как и раньше, изначально Dreame L30 Ultra рассчитан именно на ручной залив/слив воды. Вы просто подключаете базу к розетке, настраиваете робота в приложении — всё, можно приступать к уборке.
А вот если вы хотите подключить базу к водопроводу, тогда нужно заменить даже сами баки для воды, потому что, ещё раз, по умолчанию стоят именно те, что для «ручного» обслуживания. А те, что для автозалива — они в той самой отдельной коробке, которую можно купить за 12 тысяч рублей.
Можно не покупать этот набор — и пользоваться роботом как раньше, только он всё равно будет более умный и более функциональный (и автоматическая добавка чистящего средства всё равно будет работать).
А можно купить, и…
© Подключение базы Dreame L20/L30 к водопроводу — официальное видео
Ладно, тут есть немало сложностей. Несмотря на лёгкое и воздушное видео от производителя, подключение базы к водопроводу связано с некоторыми важными вопросами.
Самый главный из них… А куда ставить эту базу? Даже если у вас санузел без «бортиков», то наверняка дверь туда вы предпочитаете держать закрытой. Так себе автономный робот, которому надо дверь открывать, правда? Ну, либо ставить специальную дверь какую-то…
Нет, мне кажется, что базу надо ставить на кухню. Ну а там куда? У меня так спланирована кухня, что для базы просто нет места. У неё рядом не будет либо розетки, либо водопровода, либо она (база) будет торчать, мешая всем домашним.
В общем, единственный вариант — делать ремонт изначально с учётом установки базы с роботом-пылесосом. Тем более, что понадобятся и датчики протечки, с автоматическим отключением подачи воды от стояка. Потому что мало ли что…
В-принципе, если вам повезло и конфигурация кухни позволяет, можно выделить и одну секцию ящиков под переделку в отсек для базы (можно даже сделать его красиво, чтобы не портить интерьер — скрыть верхнюю часть, чтобы только место для робота было). Ширина базы — 426 мм, так что в отсек под 450 или 600 мм она поместится. Лично у меня, опять же, такой вариант невозможен, т.к. широкие (600 мм) отсеки у меня только под посудомойку и духовку, и мне бы не хотелось их убирать.
Прочие «плюшки»
Итак, подключение к водопроводу у Dreame L30 Ultra — даже не главное. А что же тогда? Чем этот робот круче прошлогодних?
Несколько особенностей новинки я уже рассказал выше: есть камера, подсветка, и робот умеет отставлять «ножку» с щёткой для уборки вдоль стены. Звучит как чепуха? Вовсе нет — это те самые жизненные удобства, которые делают робота умнее, уборку — лучше, ваш дом — чище, а лично вас — свободнее и спокойнее.
Прежде всего, благодаря камере (и подсветке) робот не только может хорошо распознавать мешающие ему объекты (и информировать вас про них), но и работать как своего рода система видеонаблюдения. Вы можете даже вручную (в том числе удалённо, через интернет) управлять роботом и смотреть, что там у вас дома происходит.
Впрочем, при такой работе возможны большие задержки в отправке видео, поэтому ещё проще будет включить «круиз». Можно прямо на карте указывать точки, между которыми будет курсировать робот. Можно даже задавать расписание таких «круизов»! К сожалению, отсутствует режим определения движения в кадре (ну или я не нашёл, где он там включается). Не то, чтобы это так важно, тем более робот и сам постоянно в движении (в конце-концов, ему нужно иногда заезжать на базу — зарядиться), но было бы логично.
То, что у робота включена камера — он сообщает голосом раз в три минуты (есть возможность включить русский язык). Это чтобы вы не могли тайно шпионить за домашними. Плюс, на саму функцию видеонаблюдения ставится пин-код. Т.е. её нельзя вообще включить без пин-кода.
Конечно, у многих наверняка тут «включится» паранойя: «Китайцы хотят видеть, что в моём доме! А вдруг я буду без одежды! А вдруг…». Что ж… С одной стороны — я вас понимаю, с другой — а то кто даст гарантию, что и в других роботах камеры нет, просто о ней вам не говорят? Лично я всегда больше доверяю тем решениям, о которых заявляют честно и явно обозначают их присутствие. Как этот же робот, который регулярно предупреждает о включённой камере.
Кстати, голосовое напоминание о камере можно заменить на индикацию светодиодом. Но совсем без индикации нельзя.
Что ещё может L30? Он лучше чистит швабры — не просто холодной водой, а горячей, при температуре 58 градусов Цельсия. Так лучше отходит грязь, да и большинство микроорганизмов и каких-нибудь жучков такой температуры не выдерживают.
Также L30 позволяет индивидуально настраивать очистку каждого ковра в вашей квартире. И это правильно: ковры-то бывают разные, и вы о своих коврах знаете наверняка больше, чем какой-то там робот. Здесь возможно даже такое, что робот сам (!) оставляет влажные щётки на базе, и едет индивидуально пылесосить ковёр без них, а потом возвращается, «надевает» щётки, и продолжает уборку!
Наконец, именно у модели Dreame L30 Ultra появился собственный голосовой ассистент, правда, пока в бета-версии. Возможно, из-за этого, что его работа ещё не отлажена, подружиться с ним я так и не смог. Да мне и незачем — у меня дом управляется «Алисой», а с ней Dreame давно работает.
Шум
Напоследок стоит поговорить и о шуме. И, прежде всего, отмечу, что в Dreame L30 Ultra заявленная мощность всасывания, выраженная в создаваемом отрицательном давлении, составляет 7300 Па (у L20 — 7000 Па). У прошлогодней топ-модели, L10s Ultra, этот параметр имел значение 5300 Па.
Короче говоря, L30 Ultra лучше «сосёт», но и чуть шумнее тоже. По шуму на усиленном (не турбо) режиме он примерно аналогичен L10 в обычном режиме.
Также ещё в обзоре L10 я упоминал гудение, с которым сушатся щётки. Оно здесь тоже есть, и оно тоже чуть громче, чем раньше. Это всё ещё звук, с которым можно мириться и даже работать в этой же комнате (мой десктопный ПК шумит примерно с такой же громкостью), но просто имейте ввиду.
Ну и, конечно же, самое шумное — это перекачка пыли из пылесборника самого робота в базу. Это уже как если кто-то включил в комнате старый советский «Тайфун». Шум длится не долго, но если кто-то в соседней комнате спит — это может его разбудить.
Конкуренты
Roborock S8 Pro Ultra
На российском рынке между Roborock и Dreame случилась буквально рокировка: Roborock поблистали и ушли, теперь пришли (официально!) Dreame и за какой-то год набрали внушительную базу пользователей и тёплых отзывов. Прям как Realme в смартфонах.
Впрочем, и на мировой арене Dreame обходит Roborock, как минимум, по функциям. Смотрите сколько у флагмана робороков эпитетов в названии: Roborock S8 Pro Ultra. То есть, и «про», и «ультра», а функциональность у него на уровне прошлогоднего Dreame L10 Ultra: камеры нет, автоматической добавки моющего средства нет, вдоль стены узкую полоску пола не промывает. Видимо, что-то из этого будет в версии MaxV, но когда она выйдет — пока неизвестно. Это, впрочем, не мешает Roborock S8 Pro Ultra стоить почти как Dreame L30 — 110–120 тысяч рублей.
Подключение к водопроводу, как и у Dreame, возможно через покупку дополнительного комплекта.
Xiaomi Omni Robot 1S
Правильное название этого робота-пылесоса я гуглил долго, но… Так и не нагуглил. На Алиэкспрессе он значится как Xiaomi Mi Home 1S, но в российских магазинах с таким названием продаётся один из самых дешёвых роботов, значит, это точно не он. В других местах на Алиэкспрессе он же зовётся Xiaomi Mijia Omni 1SВ, а в Озоне — Xiaomi Omni Robot 1S, а на глобальном сайте mi.com — Xiaomi Robot Vacuum X10+.
Суть в чём… В-принципе, уже одного взгляда на конструкцию робота без труда узнаётся Dreame L10/L10s Ultra — прошлогодняя модель, которую я много раз вспоминал в этом обзоре. О чём это нам говорит?
Ну, во-первых, это нам говорит, что модель уже не новая, а потому не такая интересная, хотя и относительно дешёвая — пишу я этот текст аккурат на “Чёрную пятницу”, и вот такой робот (к которому можно докупить систему подключения к водопроводу) стоит окол 60 тысяч рублей. Дёшево, но и возможностей меньше (нет камеры, горячей промывки щёток, меньше возможностей в приложении), а сила всасывания (точнее, отрицательное давление) вообще около 4000 Па — даже ниже, чем у Dreame L10 Ultra.
В чём прикол? В Dreame утверждают, что это именно они делают пылесосы для Xiaomi по просьбе самих Xiaomi. Что ж, тогда неудивительно, почему модели Xiaomi уступают даже просто по характеристикам. А ещё они не русифицированы, в отличие от Dreame.
Итого
Dreame L30 Ultra — это просто ультимативный робот пылесос, от которого я уже даже не знаю, чего желать: он умеет буквально всё. Производитель даже не забывает регулярно повышать мощность всасывания: L30 мощнее прошлогоднего L10.
Минусы? Можно было бы сказать: «высокая цена», но анализируя рынок роботов-пылесосов и принимая во внимание функциональность, цена здесь может быть высокой только субъективно (вам жалко платить столько денег), но не объективно. Запишу это в минусы, конечно (мне тоже жалко 120 тысяч за робот-пылесос отдавать, чего уж там), но «карандашиком».
Ну и ещё Dreame так и не поправили перевод на русский влажной уборки. Как и год назад, даже если запускаешь комбинированную сухую + влажную уборку, он по-прежнему говорит «сухая уборка».
Ладно, давайте до кучи ещё шумную сушку щёток тоже в минусы запишу. Чисто теоретически могли бы сделать её и тише. Пусть придумают мне в следующем Dreame L40 бесшумную чистку швабр! Правда, что тогда в минусы записывать — уже будет не понятно…
Знаете популярную у обзорщиков фразу «айфон в мире…»? Так вот… Dreame L30 Ultra — ни разу не «айфон в мире роботов-пылесосов». Ну потому что iPhone — не самый передовой по функциям смартфон: в нём нет ни сканера отпечатков под экраном, ни складных моделей, ни ультразума, ни супер-быстрой зарядки: какой ты ни возьми Android-флагман — и там найдётся что-то крутое, чего нет в айфоне.
А вот у Dreame L30 Ultra, по меркам роботов-пылесосов с влажной уборкой, есть абсолютно всё.
- Автоматический залив и слив воды
- Автоматическая добавка моющего средства
- Горячая промывка и сушка щёток
- Камера с подсветкой и режимом видеонаблюдения
- Голосовой ассистент
- Высокая мощность всасывания
- Улучшенная уборка вдоль стен
- Индивидуальная настройка уборки ковров
- Высокая цена
- Шумноват