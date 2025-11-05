Это робот-пылесос за 190 тысяч рублей. Убирает как клининг-сервис

Это робот-пылесос за 190 тысяч рублей. Убирает как клининг-сервисDreame Matrix10 Ultra
Когда я впервые увидел Dreame Matrix10 Ultra в чёрном корпусе, первая мысль была: «Неужели роботам-пылесосам наконец дали нормальный дизайнерский бюджет?». Этот агрегат выглядит так, будто его собирали где-то между лабораторией SpaceX и студией Apple (и стоимость, кстати, примерно такая же – 189 тысяч рублей в официальной рознице). Давайте посмотрим на новый робот-пылесос от известного китайского бренда, который серьёзно намерен изменить ваши представления о домашней уборке.
Внешний вид
Открываешь коробку — а там… ещё пара картонных коробок и огромная чёрная «тумбочка», в которой лежит здоровенный чёрный диск диаметром 35 сантиметров и высотой около 9 сантиметров. Сам новый Dreame Matrix10 Ultra увесистый — 4.7 килограмма, а всё вместе весит за целых 35 килограммов.
Корпус устройства выполнен из матового чёрного пластика, на верхней панели робота расположены аккуратная кнопка запуска, кнопка возвращения «домой» (в док-станцию) и круговой индикатор-светодиод. Лидар, который обычно торчит башенкой на макушке у большинства роботов-пылесосов, здесь умеет прятаться внутрь корпуса. Это значит, что Matrix10 Ultra может заползать под диваны и кровати высотой от 9 см — туда, куда его конкуренты с фиксированными «рогами» даже мечтать не смеют.
Снизу — два огромных ведущих колёса, одно вспомогательное сзади, пара роликовых щёток и две круглые швабры на магнитных креплениях. Боковая трёхлучевая щётка торчит справа — она тоже умеет выдвигаться в сторону, чтобы лучше выметать мусор у плинтусов.
А теперь про док-станцию. Вот это вообще отдельная история. Размеры внушительные: 41.6 сантиметров в глубину, 45.7 в ширину и целых 59 в высоту. Весит станция аж неприлично много – 16.6 килограмма. Ну… это как средний корги или два больших арбуза.
Серьёзно, когда достаёшь её из коробки, чувствуешь себя грузчиком. При этом она хорошо так собирает отпечатки пальцев и подозрительно сильно притягивает к себе пыль. Статическое электричество даже руками ощущается, если ты просто переносишь корпус из комнаты в комнату. Но со стороны вся эта конструкция выглядит жуть как стильно.
Что у него внутри? Да куча всего: баки для чистой воды (5.5 литра на секундочку!), четырехлитровый для грязной, пылесборник на 3.2 литра и механизм автоматической смены швабр. На внутренней стороне дверцы — три пары швабр в специальных лунках, а внизу — лоток, куда робот заезжает для стирки и замены насадок. В чём отдельный кайф, так это в подгонке деталей. Например, та же дверца док-станции закрывается плотно, никаких скрипов и люфтов.
Комплектация
Ох, даже не знаю с чего начать. Комплектация Matrix10 Ultra — это как новогодний подарок от щедрого деда Мороза. В коробке вас ждут:
- Сам робот-пылесос.
- Док-станция PowerDock с системой Multi-Mop
- Три пары швабр разного назначения. Каждая из них со своим цветным маркером: синие швабры — для обычной уборки жилых комнат, оранжевые — с нейлоновыми щетинками для кухни и серые швабры — с толстой пористой накладкой для ванной и других влажных зон.
- Запасная боковая щётка
- Два мешка-пылесборника для станции
- HEPA-фильтр (и один запасной)
- Что прямо очень (ОЧЕНЬ!) круто в этот раз, так моющие средства: литровый «бутыль» бутыль универсального средства, 200 мл средства для деревянных полов и 200 мл средства против запахов домашних питомцев
Функции
Перечислять функции и возможности Dreame Matrix10 Ultra можно долго, но давайте упорядочим их выкатим списком в нашем обзоре (тут будет немного маркетинговых названий, но давайте я их таки напишу):
-
Автоматическая смена швабр Multi-Mop — главная фишка и визитная карточка модели. Робот-пылесос сам определяет, какую комнату убирает (по карте в приложении), подбирает подходящие швабры и меняет их на лету. Едет из гостиной на кухню — снимает синие швабры, моет их горячей водой до 100 градусов, сушит горячим воздухом и цепляет оранжевые. Процесс занимает несколько минут, но зато вы уверены: одни и те же тряпки не будут размазывать грязь по всей квартире.
-
Мощность всасывания 30 кПа — это практически рекорд среди роботов-пылесосов на момент выхода модели. Обычный бюджетный пылик — максимум 5 кПа, у премиальных конкурентов около 15–20 кПа.
-
Система HyperStream Detangling DuoBrush — это две роликовые щётки, которые вращаются в разные стороны. Одна с резиновыми лопастями и щетинками выметает пыль из щелей, вторая поднимает мусор с ворса ковров. А самое главное: на них не наматываются волосы длиной до 50 см. Если у вас дома есть длинноволосые жильцы (люди, собаки, кошки — это совсем неважно), то вам это должно понравиться. Обычно после уборки приходится вручную срезать клубки волос с щёток — здесь такой проблемы нет.
- Технология VersaLift — лидар, который умеет подниматься и опускаться. Например, когда робот паркуется на станции или заползает под низкую мебель, то «башенка» лидара прячется.
-
Система ProLeap — система управления колёсами и корпусом. Matrix10 Ultra может преодолевать пороги до 8 см высотой. Но тут есть ньюанс: 8 см это если они двухступенчатые, типа 4+4 см), а вот одноступенчатые только до 4.2 сантиметров.
-
Уборка углов — представьте, что робот добирается до стен или ножек мебели, тогда правая швабра и щётка выезжают в сторону на пару сантиметров. И все грязные углы теперь чистые!
-
Режим Pet Friendly — специальные настройки для домов с животными. Робот увеличивает частоту стирки швабр, использует моющее средство против запахов и тщательнее собирает шерсть. Можно даже выделить на карте «зону активности питомцев», и робот будет убирать там особенно старательно. Не такая уж новая функция для прогрессивных (и дорогих) роботов-пылесосов, но вот с учётом главной киллерфичи Matrix10 Ultra со сменой швабр на практике прям очень круто.
Ну и можно сказать про базовые в 2025 году функции для любого уважающего себя девайса такого типа. Например, распознавание препятствий с помощью ИИ, режим видеонаблюдения, голосовое управления и так далее. Прикольные фишки, которые мы видим уже не один год, но они здесь тоже есть.
Процесс уборки
Так, в теории это всё звучит круто и интересно. Но что на практике? Первое, что делает Matrix10 Ultra после распаковки и подключения — отправляется «в разведку». И это не просто хаотичное катание по квартире: робот методично объезжает всё пространство, строит детальную карту, определяет типы напольных покрытий (паркет, плитка, ковёр), направление швов и даже пытается угадать назначение комнат. Всё это отображается в приложении в виде разноцветной схемы. В среднем картографирование 50-метровой квартиры занимает минут пятнадцать-двадцать.
Но вот во время тестов мы заметили, что если у вас сложная планировка (например, длинный и сложный коридор), робот может немного запутаться и отказаться заезжать в дальние комнаты. В таком случае придётся вручную отправить его туда через приложение — после этого карта достроится окончательно.
Когда карта готова, начинается самое интересное. Вы можете выбрать, какие комнаты убирать, в каком порядке и какими швабрами. Например, если доезжает до ковра, то автоматически увеличивает мощность всасывания (но только если включён режим «мощный режим для ковра»), а швабры при этом поднимаются над полом, чтобы не намочить ворс.
Киллерфича модели и даже отдельное шоу – это смена швабр. Робот заезжает на станцию, стирает старые швабры горячей, добавляет моющее средство, полощет, затем сушит их горячим воздухом. После этого освобождает «парковку», и механическая каретка на J-образных направляющих подаёт новую пару швабр в нижний лоток. Робот заезжает снова, цепляет свежие швабры и едет дальше. Весь процесс занимает 3–4 минуты.
Нельзя не сказать и про косяки: во время прокладки маршрута иногда случаются сбои, пылесос может подзабыть про какую-нибудь комнату или наехать на валяющиеся на полу кабели. Но блин, как будто бы это вообще такая мелочь на фоне того, что вся уборка в квартире может стать полностью автоматизированной (за исключением ошибок).
Мобильное приложение
За работу устройства отвечает фирменное приложение Dreamehome, которое доступно в эпсторах на iOS и Android. Интерфейс работает на русском языке, но вот отдельные косяки вроде лишних запятых, заглавных букв не попадя реально бесят. И ладно на это можно было бы закрыть глаза в пылесосе за 20–30 тысяч рублей, но Matrix10 Ultra реально премиальное устройство по цене и ощущениям. И вот эта кривоватая локализация чуть-чуть портит общее впечатление.
Подключение проходит легко: включаешь робота, сканируешь QR-код под крышкой пылесборника, вводишь пароль от домашнего Wi-Fi, пара минут настроек — и всё, готово.
На главной находится карточка самого устройства. Если нажать на кнопку «Перейти к устройству», то в приложении показывается карта квартиры в реальном времени: где сейчас находится робот, какие зоны уже убраны, сколько процентов уборки выполнено.
Есть функция обозначения порогов и зон с низким просветом под мебелью — робот учтёт это при построении маршрута. Настроек при настройке из коробок уж очень много — зацените сами:
Конкуренты
На рынке роботов-пылесосов премиум-класса Matrix10 Ultra скорее один, потому что поискать ему прямых конкурентов прямо вот… СЛОЖНО! Во-первых, официальная цена в 189000 рублей ну очень дорого. И по традиции большинства китайских брендов он уже завезён на маркетплейсы со скидкой в 40–50 тысяч причем за российскую версию. Кстати, пока мы тут писали обзор, то официальная цена в магазине Dreame опустилась до 169000 рублей!
Во-вторых, он настолько современен и функционален, что у конкурентов за меньшие деньги просто нет аналогов. Точнее они есть, но по своей сути это замена более «простым» моделям Dreame (например, L40s Ultra) и за меньшие деньги.
Поэтому в такой сложной ситуации для обзорщика давайте просто посмотрим на самые топовые модели у других производителей: за сколько и какую начинку они предлагают.
Roborock Saros 10R
Roborock – это ещё одна «дочка» Xiaomi, которой когда-то был сам Dreame. Только вот вторые успешно отпочковались, продают девайсы в «белой рознице», оформили понятный и доступный сайт, устройства от частных продавцов (ввезённые через параллельный импорт, конечно же) можно спокойно найти на маркетплейсах. А вот Roborock как-то криво всё организовал: сайт работает тяп-ляп, товары в том же DNS как будто бы вообще единожды завозят после старта продаж, поискать нужный пылесос даже в Москве придётся.
В общем, если вы готовы искать, где купить девайс от Roborock, то можно присмотреться к модели Saros 10R. По своей сути это главный флагман бренда на 2025 год, предлагающий максимум технологий и ближайший по цене и премиальности конкурент Dreame Matrix10 Ultra.
Прямо сейчас он торгуется у продавцов Ozon за 133 тысячи рублей и за эти деньги включает в себя следующий функционал: мощность всасывания 20 кПа, корпус высотой 8 сантиметров, док-станцию с функциями влажной уборки, самоочистки и сушкой, такую же двойную «антиволосяную» щётку, систему лидаров, щётку для уборки углов, фирменное приложение и далее по списку. По сути, это современный робот-пылесос, который перекрывает практически все запросы рядового юзера.
Но Roborock Saros 10R проигрывает Dreame Matrix10 Ultra и по мощности всасывания, и по объёму баков для чистой и грязной воды, и по возможности убирать помещение разными типами щёток, да даже банально по уровню сервиса и коммуникации с брендом. Если устройство поломается, то куда его тащить в ремонт? У Dreame хотя бы полноценное представительство открыто.
Да, можно переплатить 20–30 тысяч продавцу на маркетплейсах или официальному магазину, но взять более функциональную модель. Можно за эти же деньги взять более простую модель от Dreame, которая будет всё ещё круто наворочена функционалом на уровне девайса от Roborock и при этом вы в случае поломки сможете обратиться в цивилизованный официальный сервис. Либо подождать ещё немного падения цены и… взять тот же Matrix10 Ultra по цене Saros 10R через пару месяцев. Насколько круты пылесосы Dreame, настолько же быстро они теряют в цене за год.
Ecovacs Deebot X8 Pro Omni
Но просаживаются в цене не только Dreame. Например, топовый пылесос Ecovacs Deboot X8 Pro Mini у «официалов» в DNS прямо сейчас продаётся за 105 тысяч рублей. А на Ozon уже за 65 тысяч в официальном магазине бренда, а не у крупного ретейлера. И как в такой ценовой реальности писать обзоры обзорщикам?
В общем, это современный пылесос. Мощности в нём ещё чуть меньше, чем в Saros 10R (18 кПа), есть автосмена воды для влажной уборки, отдельные резервуары для чистой и грязной воды. Как и в любом современном пылесосе присутствует система опознавания препятствий, AI-навигатор, может даже преодолевать пороги. Правда в отличие от двух порогов по 4 см у Matrix10 Ultra он может «перепрыгнуть» только через пороги до 2 сантиметров.
Из минусов — это, по своей сути, обычный современный робот пылесос со станцией самоочистки, где нет автоматической смены швабр и офигенного запаса мощности и технологичности. Но и справедливости ради у него существенно более доступный ценник по сравнению с Matrix10 Ultra.
Выводы
Dreame Matrix10 Ultra — это не просто робот-пылесос. Это, скорее, автономная клининговая станция, которая берёт на себя практически всю рутину домашней уборки. Система автоматической смены швабр —реально полезная фишка: например, теперь можно быть уверенным, что грязь с кухни не окажется в детской. Мощность всасывания 30 кПа — абсолютный рекорд среди роботов-пылесосов.
Проходимость до 8 см, умная навигация, мойка швабр почти кипятком, голосовое управление, режим видеонаблюдения — список функций можно продолжать ещё долго. Да, иногда алгоритмы прокладки маршрута дают сбои, но сегодня на рынке это топ оф зе топ, если вам нужен самый современный и многофункциональный робот пылесос.
Серьезно докопаться можно разве что к локализации и немного «китайскому» фирменному приложению. Хотелось бы, чтобы Dreame наняли россиянина, который проведёт полную ревизию и уберёт лишние символы из него. Давайте уж к следующему пылику за шестизначную сумму разберёмся с этой проблемой!
Ну и раз уж заговорили про шестизначную сумму, то самый большой минус — цена. 189 000 рублей (со скидкой 169 000 и, наверное, скидка уже не отменится) объективно прям очень много. В наших реалиях сумма сопоставимая с б/у автомобилем или отпуском на двоих в Турции. Если вы можете купить себе новый айфон на старте продаж, слетать в хороший дубайский отель на выходные по щелчку пальца и позволить завтрак бурлака напротив Кремля — вы его целевая аудитория.
Dreame Matrix10 Ultra стоит этих денег, но навряд ли его будут массово покупать в обычную хрущёвку в каком-нибудь рабочем моногородке. А вот в апартаменты на пару сотен квадратов напротив Москвы-Сити или таунхаус на Новой Риге — самое оно.
Так что, если у вас есть бюджет и вы устали махать шваброй по выходным, Dreame Matrix10 Ultra — это вполне осмысленная инвестиция в качество жизни. Робот явно не для всех, но для своей целевой аудитории он практически идеален. И да, он действительно заслуживает титул одного из лучших роботов-пылесосов 2025 года.
- Реально многофункциональный
- Автоматически меняет швабры
- Умеет перешагивать пороги до 8 см
- Много расходников в комплекте
- Нереально много стоит
- Кривоватое фирменное приложение