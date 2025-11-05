Это робот-пылесос за 190 тысяч рублей. Убирает как клининг-сервис

Но вот во время тестов мы заметили, что если у вас сложная планировка (например, длинный и сложный коридор), робот может немного запутаться и отказаться заезжать в дальние комнаты. В таком случае придётся вручную отправить его туда через приложение — после этого карта достроится окончательно.

Когда карта готова, начинается самое интересное. Вы можете выбрать, какие комнаты убирать, в каком порядке и какими швабрами. Например, если доезжает до ковра, то автоматически увеличивает мощность всасывания (но только если включён режим «мощный режим для ковра»), а швабры при этом поднимаются над полом, чтобы не намочить ворс.

Киллерфича модели и даже отдельное шоу – это смена швабр. Робот заезжает на станцию, стирает старые швабры горячей, добавляет моющее средство, полощет, затем сушит их горячим воздухом. После этого освобождает «парковку», и механическая каретка на J-образных направляющих подаёт новую пару швабр в нижний лоток. Робот заезжает снова, цепляет свежие швабры и едет дальше. Весь процесс занимает 3–4 минуты.

Нельзя не сказать и про косяки: во время прокладки маршрута иногда случаются сбои, пылесос может подзабыть про какую-нибудь комнату или наехать на валяющиеся на полу кабели. Но блин, как будто бы это вообще такая мелочь на фоне того, что вся уборка в квартире может стать полностью автоматизированной (за исключением ошибок).

Мобильное приложение

За работу устройства отвечает фирменное приложение Dreamehome, которое доступно в эпсторах на iOS и Android. Интерфейс работает на русском языке, но вот отдельные косяки вроде лишних запятых, заглавных букв не попадя реально бесят. И ладно на это можно было бы закрыть глаза в пылесосе за 20–30 тысяч рублей, но Matrix10 Ultra реально премиальное устройство по цене и ощущениям. И вот эта кривоватая локализация чуть-чуть портит общее впечатление.

Подключение проходит легко: включаешь робота, сканируешь QR-код под крышкой пылесборника, вводишь пароль от домашнего Wi-Fi, пара минут настроек — и всё, готово.