Этот фен сушит волосы, распыляет аромамасло и делает «массаж» головы — но стоит как смартфон

Этот фен сушит волосы, распыляет аромамасло и делает «массаж» головы — но стоит как смартфонDreame Miracle Pro
Внешний вид
Вообще, хороший фен — это всегда достойный подарок женщине (ну или мужчине с длинными волосами), но в случае Dreame Miracle Pro это ещё и невероятно эстетичный подарок. Да, фен дорогой — 35 тысяч рублей, но после распаковки он выглядит на все 100 (тысяч).
Фен поставляется в некоем подобии сундучка из гладкого кожзама, который и сам по себе смотрится довольно круто. Жаль только нет никакой ручки для удобной переноски, ну и замка или типа того.
В общем, не то чтобы я придирался к той картонной упаковке, в которой фен продаётся, но когда достаёшь его из неё, он мгновенно «дорожает» в несколько раз.
Длина провода фена составляет 2,8 м, а вот колечка для вешалки так и не предусмотрено. Видимо, производитель хочет, чтобы вы хранили фен только в сундучкуе. Разве что, на проводе есть зажим, чтобы провод не болтался.
На рукоятке фена есть две кнопки и один слайдер. Слайдер отвечает за включение и два режима скорости, а кнопки — за всё остальное.
Также у фена (как и у прошлой модели) есть интерактивный дисплей, на котором отображается вся информация о текущем режиме работы — очень просто и наглядно.
Рукоятка покрыта текстурой «под кожу» (а может это тоже кожзаменитель), держаться за неё банально приятно.
Отличия от предыдущей модели
Вообще, год назад мы уже обозревали фен Dreame Hair Miracle, который выглядел примерно так же. Тогда он стоил 28 тысяч рублей, а сейчас цена снизилась до 20 тысяч.
Что же изменилось?
|Dreame Miracle
|Dreame Miracle Pro
|Мощность
|1600 Вт
|1600 Вт
|Дисплей
|есть
|есть
|Скорость мотора
|130000 об/мин
|130000 об/мин
|Уровень шума
|57 дБ
|58 дБ
|Ионизация
|есть
|есть
|Длина провода
|1,8 м
|2,8 м
|Скорость воздушного потока
|70 м/с
|70 м/с
|Умный контроль температуры
|да, 500 раз в сек.
|да, 1000 раз в сек.
|Красная подсветка
|нет
|да
|Количество насадок
|5
|4
|Вес
|550 г
|420 г
|Цена
|20 тысяч рублей
|35 тысяч рублей
Если посмотреть на табличку, то вроде кажется, что и не сильно много чего, а количество насадок так и вовсе уменьшилось, но… Как говорится, есть один нюанс.
Смотрите, и старый, и новый фен поддерживают добавление аромамасла (и баночка даже в комплекте поставляется).
Но раньше у фена Hair Miracle для этого требовалась отдельная насадка. Сейчас же ёмкость для масла находится прямо в корпусе фена.
Ещё производитель увеличил длину провода, облегчил конструкцию фена, а также улучшил датчик, определяющий температуру (для её «умной» подстройки). У старого фена датчик сканировал температуру 500 раз в секунду, а теперь вдвое чаще.
В общем, всё стало лучше, кроме, разве что, способа хренения. У Hair Miracle был чемоданчик с удобной ручкой, а теперь что-то вроде сундучка и совсем без ручек, но в целом стало компактнее.
Функции
Итак, что умеет данный фен кроме того, как просто сушить волосы?
Во-первых, то самое аромамасло. Фен распыляет эту эссенцию с приятным ароматом, пропитывая волосы. Тем самым они как бы увлажняются, но не водой снаружи, а маслом (ну или типа того). Короче, сушка и увлажнение — в одном флаконе. Звучит как парадокс, но если вас беспокоят ломкие волосы после сушки — то вот тут как раз эссенция может помочь. Ну или это просто такой эффект от приятного запаха, а остальное — эффект плацебо, тоже нельзя исключать.
Во-вторых, чего не предлагают другие, фен может подсвечивать кожу головы красным-инфракрасным излучением с длинами волн 633 нм и 1064 нм. Производитель утверждает, что фен сам распознаёт приближение к коже головы и не светит почём зря. Опять же, по заявлениям Dreame это улучшает кроовобращение у корней волос. Проверить это можно только в суровых клинических испытаниях, так что
поверим на слово просто упомяну это заявление.
В-третьих, тут есть четыре насадки: концентратор, диффузор, ещё один концентратор для разглаживания, и насадка для гладкости.
У фена, как и у большинства конкурентов, два режима скорости воздушного потока, и 6 настроек различных режимов: интеллектуальный, распыление эссенции, быстрая сушка, холодный (точнее — не нагретый) воздух, уход за кожей головы, и режим «комфорт», с температурой воздуха около 60 °C.
Выбор режима удобно контролируется с дисплея, а переключение — по нижней кнопке. При этом, средняя кнопка сразу включает интеллектуальный режим. На дисплее так же во время каждого режима отображается температура и скорость воздушного потока.
AI позволяет фену контролировать температуру воздуха, чтобы не перегревался ни сам фен, ни ваши волосы. А ещё если положить фен горизонтально в процессе работы, он снижает температуру и скорость воздушного потока (судя по индикатору, он переходит в режим холодного воздуха).
Шум работы
Опять же, если посмотреть в табличку сравнения с предыдущей моделью, то можно увидеть, что фен стал шумнее на 1 дБ, но заметить это сложно. Но если обратить внимание на табличку ниже — сравнение с прямыми конкурентами — то Dreame тут «впереди планеты всей», даже обогнал своего главного конкурента, Dyson.
Конкуренты
Давайте начистоту. Если вам просто нужен «какой-то фен», то конечно платить 35 тысяч рублей за Dreame Miracle Pro нет особого смысла — есть и гораздо более доступные, при этом неплохие модели, даже у тех же Dreame. В прошлом году я подарил жене фен Dreame Hair Glory, который обошёлся мне в 5 тысяч рублей (впрочем, это была скидка, причём аж 50%), и жена до сих пор им довольна. Dreame Miracle Pro, конечно, лучше во всём, но прежде всего — в своей… Как бы это сказать… Презентации.
Если вы хотите прям впечатлить подарком, то вы, конечно, можете подарить последний айфон, но Dreame Miracle Pro — более интересный вариант. Так что, давайте посмотрим, что ещё из «подарочных» фенов предлагает нам рынок. Ну и выбирать будем, извините, только из фентов с бесщёточными моторами — потому что это стильно, круто и современно.
|Dreame Miracle Pro
|Dyson HD16 Supersonic Nural
|Xiaomi Mijia High Speed Hair Dryer H900
|Мощность
|1600 Вт
|1600 Вт
|1400 Вт
|Скорость мотора
|130000 об/мин
|110000 об/мин
|106000 об/мин
|Уровень шума
|58 дБ
|77 дБ
|72 дБ (?)
|Ионизация
|есть
|есть
|есть
|Длина провода
|2,8 м
|1,8/2,8 м
|1,8 м
|Скорость воздушного потока
|70 м/с
|?
|60 м/с
|Умный контроль температуры
|да, 1000 раз в сек.
|да
|да, 40 раз в сек.
|Красная подсветка
|да
|нет
|нет
|Количество насадок
|4
|5
|2
|Вес
|420 г
|697 г
|480 г
|Цена
|35 тысяч рублей
|37 тысяч рублей
|18 тысяч рублей
Dyson HD16 Supersonic Nural
Да-да, тот самый Dyson — куда же без него. Вообще, с ним всё очень не понятно: от характеристик до цены и комплектации. Где-то указано, то длина шнура 1,8 м, а где-то — 2,8 м. Скорость воздушного потока указывают только в литрах в секунду (объём воздуха в секунду), и где-то это 13,3 л/с, а где-то — 41 л/с. В любом случае, сравнивать литры в секунду и метры в секунду смысла нет. С одной стороны, ваши волосы сушит именно тёплый воздух, и чем его больше (т.е. объём в секунду) — тем теплее. С другой, важна и скорость — с которой этот воздух мимо вас перемещается. Объём воздуха так-то можно увеличить просто за счёт увеличения сечения трубки.
Но да, я действительно нашёл этот фен за 37 тысяч рублей, причём в подарочном наборе, где включёна дорожная сумочка-чехол.
Но в любом случае, Dyson хоть и весь из себя умный (даже «запоминает», как выпользуетесь насадками), но тяжелее и значительно шумнее.
Xiaomi Mijia High Speed Hair Dryer
Чуть тише, чем Dyson, и заметно дешевле будет фен от Xiaomi под брендом Mijia. У него и упаковка попроще, но в целом это всё равно хороший и умный фен — тоже контролирует температуру, присутствует ионизация. Жаль, что всего две насадки в комплекте.
А ещё в вариациях и моделях фенов Xiaomi Mijia можно запутаться. Там целый зоопарк моделей, которые называются одинаково, отличаются только индексом в названии, который пишут далеко не везде. Ну и характеристики там, разумеется, тоже разные.
Итого
Да, фен Dreame Miracle Pro стоит дорого. Но, извините за каламбур, он того стоит. Мне особенно понравился информативный и удобный дисплей, умные функции, низкий уровень шума, а жене — как фен сушит, выглядит, и что он лёгкий и с длинным проводом.
Ну и кстати если те же Dyson сложно найти с российской (европейской) вилкой (в DNS, например, продают только с британской, что не проблема для телевизора, компьютера, да хоть чайника, но для фена как-то не очень удобно), то Dreame-то официально в России присутствуют.
Из недостатков отмечу только отсутствие колечка на проводе. Да, вешать такой фен на крючок, имея такой « сундучок» в комплекте — преступление, но мало ли у кого какие квартиры. Лишним бы не было.
- Высокая производительность сушки волос
- Интеллектуальный контроль температуры
- Тихая работа
- Информативный дисплей
- «Люксовая» комплектация
- Нет ручки для переноса «сундучка» и колечка на проводе
- Да, это дорого. Но дешевле ничего подобного никто не выпускает