Этот фен сушит волосы, распыляет аромамасло и делает «массаж» головы — но стоит как смартфон

Выбор режима удобно контролируется с дисплея, а переключение — по нижней кнопке. При этом, средняя кнопка сразу включает интеллектуальный режим. На дисплее так же во время каждого режима отображается температура и скорость воздушного потока.

AI позволяет фену контролировать температуру воздуха, чтобы не перегревался ни сам фен, ни ваши волосы. А ещё если положить фен горизонтально в процессе работы, он снижает температуру и скорость воздушного потока (судя по индикатору, он переходит в режим холодного воздуха).

Шум работы

Опять же, если посмотреть в табличку сравнения с предыдущей моделью, то можно увидеть, что фен стал шумнее на 1 дБ, но заметить это сложно. Но если обратить внимание на табличку ниже — сравнение с прямыми конкурентами — то Dreame тут «впереди планеты всей», даже обогнал своего главного конкурента, Dyson.

Конкуренты

Давайте начистоту. Если вам просто нужен «какой-то фен», то конечно платить 35 тысяч рублей за Dreame Miracle Pro нет особого смысла — есть и гораздо более доступные, при этом неплохие модели, даже у тех же Dreame. В прошлом году я подарил жене фен Dreame Hair Glory, который обошёлся мне в 5 тысяч рублей (впрочем, это была скидка, причём аж 50%), и жена до сих пор им довольна. Dreame Miracle Pro, конечно, лучше во всём, но прежде всего — в своей… Как бы это сказать… Презентации.

Если вы хотите прям впечатлить подарком, то вы, конечно, можете подарить последний айфон, но Dreame Miracle Pro — более интересный вариант. Так что, давайте посмотрим, что ещё из «подарочных» фенов предлагает нам рынок. Ну и выбирать будем, извините, только из фентов с бесщёточными моторами — потому что это стильно, круто и современно.