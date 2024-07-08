Самый современный китайский фен. С функцией... лечения волос

Самый современный китайский фен. С функцией... лечения волосDreame Miracle
В арсенале китайского бренда Dreame, кроме роботизированных пылесосов и их ручных собратьев, есть еще и фены для укладки. За весьма короткий срок их успели выпустить аж целых пять штук: L10, Gleam, Glory, Hair Stylist и Miracle. С первыми четырьмя все относительно понятно: корпус с вертикальным расположением мотора, короткая верхняя часть и цена в разы меньше, чем у похожих фенов от Dyson. А что с Miracle?
Его внешность почти не изменилась в сравнении с предыдущими моделями, однако Dreame Miracle — полная противоположность для всех прошлых устройств бренда. Во-первых, этот фен стоит покупать ради эстетического удовольствия от использования, а не ради оборотов мотора, которых тут и так с избытком. Ну, а во-вторых, это самый дорогой фен бренда — следующая за ним модель обойдется в два раза дешевле.
Это все мало укладывается в концепцию доступной и функциональной бытовой техники, однако посмотреть тут точно есть на что. Видели ли вы хоть в одном фене сменный ароматический картридж? Вот и я не видел.
Технические характеристики
|Dreame Miracle
|Мощность
|1600 Вт
|Дисплей
|есть
|Скорость мотора
|130000 об/мин
|Ионизация
|есть
|Длина провода
|1,8 м
|Скорость воздушного потока
|70 м/с
|Количество насадок
|5
|Количество режимов
|4
|Вес
|550 г
|Цена
|28 тысяч рублей
Внешний вид
Заветы старины Иксзибита до сих пор работают как часы, а добавленный монитор все еще дает сотню очков к внешнему виду. Скорей всего, именно «Тачкой на прокачку» вдохновлялись дизайнеры при проектировании, ведь под черной панелью на основном цилиндре скрывается круглый IPS-экран.
Он небольшой — чуть меньше, чем в умных часах, но его хватает, чтобы аккуратно выводить название режима работы и соответствующие анимации. Пожалуй, это ключевое внешнее отличие модели Miracle от Hair Glory. У последней, при таком же дизайне, экрана нет, а вместо него используется несколько статичных иконок, которые подсвечиваются во время работы.
Режимы работы в Dreame Miracle переключаются нажатием одной кнопки. Их сложно перепутать, потому что экран постоянно информирует владельца о том, что происходит с феном. Однако мне информативности немного не хватило.
Я бы не отказался от отображения температурных показателей или таймера, например. Дополнительный датчик и пара дней работы программиста в масштабах общей стоимости фена вряд ли ощутимы, зато сколько интерактивности они смогли бы привнести. Да и интерфейс от этого вряд ли бы пострадал — в своей текущей версии он какой-то безмолвный и почти никак не взаимодействует с пользователем. В тех же пылесосах Dreame интерфейсы чуть более живые: есть даже графики уровня пыли, которые пылесос выстраивает в процессе своей работы.
Что еще хотелось бы увидеть? Петлю на проводе, за которую фен можно подвесить на крючок во время пауз в использовании. Вряд ли это критичный недостаток, однако знать про отсутствие петельки стоит.
Мощность и обороты
Бесщеточный тип двигателей — лучший вариант для подобной техники. Они довольно тихие даже на максимальных оборотах, не искрят, как коллекторные моторы, а еще работают гораздо дольше своих собратьев, у которых эти самые щетки внутри есть. Но главная их фишка заключается в разительно большей мощности при меньших размерах.
При помощи мотора, выдающего 130 000 оборотов в минуту, Dreame Miracle может разогнать воздух до 70 метров в секунду. У новых Dyson Supersonic R скорость работы двигателя меньше примерно на 20 тысяч оборотов, поэтому и скорость воздушного потока тоже ощутимо меньше — 40 м/с.
Уход за волосами при помощи фена. Что?!
Современные фены для укладки разучились портить волосы, да. Некоторые модели сегодня — это настоящие ионные пушки, которые «расстреливают» ваши волосы отрицательно заряженными частицами для снятия статического напряжения и придания гладкости локонам. Ионизатор в Dreame Miracle, разумеется, есть. Он мощный — объем выходящих из фена ионов — 600 мл/см³. Однако на нем инновации не закончились.
Для большей защиты волос в фен встроили датчик перегрева NTC, который совершает 500 проверок в секунду для поддержания температуры на безопасной отметке. Вместе с вогнутой насадкой-диффузором и режимом Hair Care можно добиться максимально щадящего воздушного потока, который быстро высушит даже густые волосы. И все это без печальных последствий в виде секущихся концов или повышенной ломкости.
А еще этим феном можно придавать волосам определенный аромат. Точнее, специальной магнитной насадкой, которая поставляется в комплекте. Картриджи в этой насадке сменные, за это плюс.
Только приобрести эти картриджи в фирменном онлайн-магазине не выйдет. На данный момент они там попросту отсутствуют. И нет, отсутствуют не на складе — на сайте нет карточки такого товара.
Это не совсем удобно, если рассматривать фен в качестве подарка. Подарок есть, а использовать его не с чем. Просто представьте, что бы вы почувствовали, если вам на ближайший праздник вручили бы консоль без гипотетической возможности купить хоть какую-то игру для нее. Такое себе.
Конкуренты
Если вы решили найти фен в подарочной версии на отечественных маркетплейсах, то доброго вам здоровьечка и не менее крепких зубов. Вам, все-таки, придется ими скрипеть в процессе поиска, ведь там, то и дело, будут попадаться и подделки и пародии на Dyson и просто какие-то откровенно сомнительные модели с очень странными названиями. Например, вот такам наркомания, как на скриншоте ниже.
Затем вы долистаете до настоящих «дайсонов» и удивитесь их цене. За устаревшие базовые модели в подарочной упаковке до сих пор просят столько денег, что на них дешевле собрать настольный компьютер и сушить волосы возле вентиляционных отверстий в корпусе. А если выбирать что-то в той же категории, в которой находится Dreame Miracle, то выбор невелик. Но есть и достойные модели:
|Dreame Miracle
|BaByliss PRO FX
|Xiaomi Mijia High Speed Hair Dryer
|Мощность
|1600 Вт
|2200 Вт
|1200 Вт
|Дисплей
|есть
|нет
|есть
|Скорость мотора
|130000 об/мин
|23500 об/мин
|102000 об/мин
|Ионизация
|есть
|есть
|есть
|Длина провода
|1,8 м
|2,7 м
|1,7 м
|Скорость воздушного потока
|70 м/с
|50 м/с
|70 м/с
|Количество насадок
|5
|4
|2
|Количество режимов
|4
|4
|6
|Вес
|550 г
|420 г
|425 г
|Цена
|28 тысяч рублей
|19 тысяч рублей
|14 тысяч рублей
BaByliss Pro FX
Французская компания BaByliss больше полувека выпускает профессиональное оборудование для всех, чья работа связана с волосами. Эти фены надежные, крепкие и мощные. Внешне выглядит, будто его из бабушкиного шкафа вытащили, однако покупают фены этого бренда вообще не за внешность.
В этой модели, например, установлен двигатель, в котором задействованы технологии итальянской Ferrari. Мощности хоть отбавляй — 2200 Вт. Герой обзора, кстати, слабее этого BaByliss Pro FX на 600 Вт. Только последний еще и стоит почти на десять тысяч дешевле.
Xiaomi Mijia High Speed Hair Dryer
При менее производительном моторе фен от Xiaomi может предложить всю ту же высокую скорость воздушного потока — 70 м/с. Скорость фен выводит на встроенный экран, и этого, пожалуй, не хватило в Dreame Miracle. Анимации — здорово, но хочется технологий!
Фен дает их на все деньги. У него есть мощный ионизатор, крутой футуристично-минималистичный дизайн и более привлекательная цена. Насадок в комплекте предательски мало, и это стоит учитывать. На том же AliExpress я не смог найти какие-то комплекты из диффузоров и прочих насадок для укладки.
Итого
Dreame Miracle чем-то похож на навороченный современный китайский автомобиль. Казалось бы, тут можно было обойтись и без кожи, но нет, клиента решили брать на живца.
Сложно отказать этому фену, если от вида «dorogo kapeс aesthetics» у вас захватывает дух и вы вряд ли можете представить свой быт в типичном пластиковом мире Летова. А тут и не такие скучные текстуры, да и пользоваться этими материалами приятнее.
Правда, не совсем понятно, сколько продержится такое покрытие, ведь рядом однозначно будут проливаться и распыляться самые разные средства для ухода, укладки и прочая парикмахерская химия. А в остальном, это отличный вариант, если хочется получить мощный фен со всеми возможными насадками. Целых пять штук в комплекте, и даже у флагманских моделей Xiaomi такое не встречается.