Самый современный китайский фен. С функцией... лечения волос

А еще этим феном можно придавать волосам определенный аромат. Точнее, специальной магнитной насадкой, которая поставляется в комплекте. Картриджи в этой насадке сменные, за это плюс.

Только приобрести эти картриджи в фирменном онлайн-магазине не выйдет. На данный момент они там попросту отсутствуют. И нет, отсутствуют не на складе — на сайте нет карточки такого товара.

Это не совсем удобно, если рассматривать фен в качестве подарка. Подарок есть, а использовать его не с чем. Просто представьте, что бы вы почувствовали, если вам на ближайший праздник вручили бы консоль без гипотетической возможности купить хоть какую-то игру для нее. Такое себе.

Конкуренты

Если вы решили найти фен в подарочной версии на отечественных маркетплейсах, то доброго вам здоровьечка и не менее крепких зубов. Вам, все-таки, придется ими скрипеть в процессе поиска, ведь там, то и дело, будут попадаться и подделки и пародии на Dyson и просто какие-то откровенно сомнительные модели с очень странными названиями. Например, вот такам наркомания, как на скриншоте ниже.