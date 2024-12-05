Надёжный китайский вертикальный пылесос с возможностью влажной уборки

Надёжный китайский вертикальный пылесос с возможностью влажной уборкиDreame Trouver S3 Detect Aqua
Внешний вид
К сожалению, бюджетность пылесоса (при том, что цена у него не такая уж низкая) очевидна с первых минут распаковки: на пластике тут сэкономили. Не знаю, как объяснить, но если вы когда-нибудь смотрели на пластиковое изделение и говорили себе: «Какой-то дешёвый тут пластик» — вы понимаете, о чём я.
Далее: пылесос у нас вертикальный, но никакой стойки-подставки здесь нет. Есть лишь максимально простенькое крепление на стену, под сверление, но без контактов для зарядки. Т.е. заряжать пылесос всё равно придётся подключая блок питания напрямую.
При этом и настенный держатель имеет такую форму, что при желании пылесос можно «протащить» сквозь эти «лапки». В общем, держит, а главное — смотрится это тоже совсем бюджетно.
Функции
В отличие от большинства устройств под брендом Dreame, Trouver S3 не подключается к смартфону и не имеет практически никаких «умных» функций. Это просто пылесос с разными насадками.
Стандартная турбощётка, узкая клиновидная насадка, щётка для мебели, ну и странная насадка с вращающимися щётками. Все насадки можно подключать как через удлинительную трубу, так и напрямую к пылесосу.
Насадка с щётками выглядит интересно и напоминает ретрофутурузим в духе игр Fallout.
Сверху у этой насадки — ёмкость для воды под прозрачным пластиком.
Снизу — вращающиеся круглые щётки. Такой механизм уборки позаимствован из роботов-пылесосов Dreame. Норм, хотя это и далеко не самый эффективный способ — у тех же роботов он вполне подходит для смачивания полов и вытирания пыли, но для въевшихся, даже свежих пятен — нет.
Ожидаемо, с пылесосом Trouver S3 получилось примерно так же. Можно, конечно, вытереть грязь от ботинок в прихожей, ну и собрать пыль — всё. При этом, стоит иметь ввиду, что в Trouver S3 нет функции мойки или сушки щёток, разве что в комплекте предлагаются сменные щётки — как раз пока сушите одни, можете пользоваться другими.
В целом, влажная уборка с помощью Trouver S3 показалась мне довольно хлопотной. Ну смотрите — пылесос стоит 27 тысяч рублей, но вам нужно вручную доливать воду (сразу много воды в эту ёмкость вы не нальёте), вручную стирать и сушить щётки. В процессе уборки грязных полов щётки будут довольно быстро пачкаться, и спустя минут 5 вы, по сути, будете размазывать грязь, а не убирать её.
За 24 тысячи рублей в том же DNS можно приобрести моющий пылесос Dreame H12 Core, который будет сам промывать вращающийся валик, да и качество влажной уборки там в разы выше. Разве что сушить этот валик уже придётся самостоятельно, ну и обычный пылесос H12 Core не заменит.
Ну или за 20 тысяч рублей на Озоне можно купить Futula Wet and Dry Vacuum Cleaner H12 — моющий пылесос от российского бренда, где у вас будет ещё и сушка. Лично я этот пылесос не тестировал, но отзывы в среднем неплохие.
Но главное, что я хочу сказать: конкретно ради влажной уборки брать Trouver S3 лучше не надо.
Но в остальном это просто обычный недорогой пылесос с буквально тремя насадками (хорошо, одна из них, по сути, двойная). Из плюсов: турбощётка имеет подсветку, причём цвет этой подсветки довольно необычный и выбран таким неслучайно — с ним любая грязь и пыль становится реально очень хорошо заметной.
С точки зрения управления пылесос максимально прост. Есть выбор из трёх режимов ползунком, нажимаем «спусковой крючок» (это не курок!) — пылесос включается, отпускаем — выключается. Если нужно, чтобы он продолжал работать даже когда палец не держит триггер — нажимаем кнопку с замочком. Вот, собственно, и всё. Контейнер для пыли легко очищается отщёлкиванием замка — и всю пыль можно сбросить в мусорное ведро.
Автономность
В зависимости от режима уборки пылесос может проработать от 8 до 60 минут. 8 минут — это постоянный турбо-режим. В сбалансированном режиме можно рассчитывать где-то на полчаса уборки. Время полной зарядки при этом составляет 210 минут.
Конкуренты
|Dreame Trouver S3 Detect Aqua
|Mijia Vacuum Cleaner 2 Slim C201
|Dreame Trouver K10 Pro
|Мощность всасывания
|120 аВт
|150 аВт
|80 аВт
|Сила всасывания
|20 кПа
|20 кПа
|15 кПа
|Уровень шума
|84 дБ
|75 дБ
|78 дБ
|Время работы
|до 60 минут
|до 45 минут
|до 30 минут
|Масса
|1,64 кг кг
|2,93 кг
|3,8 кг
|Цена
|от 27 тысяч рублей
|от 10 тысяч рублей
|от 23 тысяч рублей
Mijia Vacuum Cleaner 2 Slim C201
За всего 10 тысяч рублей можно купить пылесос от дочернего бренда Xiaomi — Mijia, который, по «паспорту» будет иметь ту же силу всасывания 20 кПа, что и Trouver S3, и те же основные функции, а если приобрести специальную насадку — будет поддерживать и влажную уборку. Но как и в случае с Trouver насадка эта, поверьте, вам не нужна, для влажной уборки лучше выбирать среди других пылесосов.
Из минусов — батарейки хватает максимум на 45 минут, а у Trouver — на 60.
Dreame Trouver K10 Pro
Если же вам очень нужна именно влажная уборка, то за 23 тысячи рублей Dreame под тем же брендом Trouver продаёт моющий пылесос K10 Pro с возможностью самоочистки валика, вам лишь останется его просушить. К сожалению, пылесосы с сушкой стоят уже значительно дороже.
Итого
Trouver S3 Detect Aqua — слишком дорогая модель для бюджетного пылесоса при том, что если исключить довольно криво реализованную влажную уборку, это обычный, ничем не примечательный пылесос. Разве что подсветка пола реально хорошая и удобная, но это буквально единственное преимущество. Больше всего расстраивает непродуманная система хранения, как у самых дешёвых моделей: крепление на стену хлипкое, даже без контактов для зарядки. Конечно, в роли «просто пылесоса» без влажной уборки он надёжный, мощный и конструктивно нормально реализован. Просто стандартный вертикальный пылесос без влажной уборки сегодня можно найти и за 15 тысяч рублей, а не только за 25-27.
- Мощная подсветка, в которой видно всю пыль и грязь
- Хорошая сила всасывания
- Завышенная цена
- В комплекте только крепление на стену, которое требует сверления
- Крепление на стену хлипкое и не имеет контактов для зарядки
- Влажная уборка не эффективна
- Мало насадок в комплекте и отсутствуют гибкие колена