Надёжный китайский вертикальный пылесос с возможностью влажной уборки

Ожидаемо, с пылесосом Trouver S3 получилось примерно так же. Можно, конечно, вытереть грязь от ботинок в прихожей, ну и собрать пыль — всё. При этом, стоит иметь ввиду, что в Trouver S3 нет функции мойки или сушки щёток, разве что в комплекте предлагаются сменные щётки — как раз пока сушите одни, можете пользоваться другими.

В целом, влажная уборка с помощью Trouver S3 показалась мне довольно хлопотной. Ну смотрите — пылесос стоит 27 тысяч рублей, но вам нужно вручную доливать воду (сразу много воды в эту ёмкость вы не нальёте), вручную стирать и сушить щётки. В процессе уборки грязных полов щётки будут довольно быстро пачкаться, и спустя минут 5 вы, по сути, будете размазывать грязь, а не убирать её.