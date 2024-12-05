Бытовая техника
Опубликовано 05 декабря 2024, 10:53
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Надёжный китайский вертикальный пылесос с возможностью влажной уборки

Dreame Trouver S3 Detect Aqua
Trouver — дочерний бренд компании Dreame. Так-то у Dreame техника обычно дорогая (хотя, если сравнивать с Самсунгами какими-нибудь, то всё равно стоит каждого рубля), но Trouver — что-то вроде Redmi для Xiaomi или Narzo для Realme, в общем, бюдженый бренд. И под этим брендом компания представляет «обычный» ручной пылесос с возможностью влажной уборки. Звучит здорово? В целом да, но нюансов мы откопали целый ворох. И важно знать о них до того, как вы нажмёте «Купить».
Надёжный китайский вертикальный пылесос с возможностью влажной уборки
© Ferra.ru
6.5
/10
Оценка по версии Ferra
Dreame Trouver S3 Detect Aqua

Внешний вид

К сожалению, бюджетность пылесоса (при том, что цена у него не такая уж низкая) очевидна с первых минут распаковки: на пластике тут сэкономили. Не знаю, как объяснить, но если вы когда-нибудь смотрели на пластиковое изделение и говорили себе: «Какой-то дешёвый тут пластик» — вы понимаете, о чём я.

Полный комплект пылесоса Dreame Trouver S3 Detect Aqua

Полный комплект пылесоса Dreame Trouver S3 Detect Aqua

© Ferra.ru

Далее: пылесос у нас вертикальный, но никакой стойки-подставки здесь нет. Есть лишь максимально простенькое крепление на стену, под сверление, но без контактов для зарядки. Т.е. заряжать пылесос всё равно придётся подключая блок питания напрямую.

Единственный способ подключения заряки

Единственный способ подключения заряки

© Ferra.ru

При этом и настенный держатель имеет такую форму, что при желании пылесос можно «протащить» сквозь эти «лапки». В общем, держит, а главное — смотрится это тоже совсем бюджетно.

Крепление пылесоса. Да, оно держит пылесос только за счёт силы трения

Крепление пылесоса. Да, оно держит пылесос только за счёт силы трения

© Ferra.ru

Функции

В отличие от большинства устройств под брендом Dreame, Trouver S3 не подключается к смартфону и не имеет практически никаких «умных» функций. Это просто пылесос с разными насадками.

Все насадки

Все насадки

© Ferra.ru

Стандартная турбощётка, узкая клиновидная насадка, щётка для мебели, ну и странная насадка с вращающимися щётками. Все насадки можно подключать как через удлинительную трубу, так и напрямую к пылесосу.

Насадка с щётками выглядит интересно и напоминает ретрофутурузим в духе игр Fallout.

Насадка для влажной уборки

Насадка для влажной уборки

© Ferra.ru

Сверху у этой насадки — ёмкость для воды под прозрачным пластиком.

Насадка для влажной уборки плюс сменные щётки

Насадка для влажной уборки плюс сменные щётки

© Ferra.ru

Снизу — вращающиеся круглые щётки. Такой механизм уборки позаимствован из роботов-пылесосов Dreame. Норм, хотя это и далеко не самый эффективный способ — у тех же роботов он вполне подходит для смачивания полов и вытирания пыли, но для въевшихся, даже свежих пятен — нет.

Ожидаемо, с пылесосом Trouver S3 получилось примерно так же. Можно, конечно, вытереть грязь от ботинок в прихожей, ну и собрать пыль — всё. При этом, стоит иметь ввиду, что в Trouver S3 нет функции мойки или сушки щёток, разве что в комплекте предлагаются сменные щётки — как раз пока сушите одни, можете пользоваться другими.

В целом, влажная уборка с помощью Trouver S3 показалась мне довольно хлопотной. Ну смотрите — пылесос стоит 27 тысяч рублей, но вам нужно вручную доливать воду (сразу много воды в эту ёмкость вы не нальёте), вручную стирать и сушить щётки. В процессе уборки грязных полов щётки будут довольно быстро пачкаться, и спустя минут 5 вы, по сути, будете размазывать грязь, а не убирать её.

Залив воды в насадку для влажной уборки

Залив воды в насадку для влажной уборки

© Ferra.ru

За 24 тысячи рублей в том же DNS можно приобрести моющий пылесос Dreame H12 Core, который будет сам промывать вращающийся валик, да и качество влажной уборки там в разы выше. Разве что сушить этот валик уже придётся самостоятельно, ну и обычный пылесос H12 Core не заменит.

Ну или за 20 тысяч рублей на Озоне можно купить Futula Wet and Dry Vacuum Cleaner H12 — моющий пылесос от российского бренда, где у вас будет ещё и сушка. Лично я этот пылесос не тестировал, но отзывы в среднем неплохие.

Но главное, что я хочу сказать: конкретно ради влажной уборки брать Trouver S3 лучше не надо.

Моторный блок

© Ferra.ru

Но в остальном это просто обычный недорогой пылесос с буквально тремя насадками (хорошо, одна из них, по сути, двойная). Из плюсов: турбощётка имеет подсветку, причём цвет этой подсветки довольно необычный и выбран таким неслучайно — с ним любая грязь и пыль становится реально очень хорошо заметной.

Подсветка, в лучах которой хорошо видно любую пыль

Подсветка, в лучах которой хорошо видно любую пыль

© Ferra.ru

С точки зрения управления пылесос максимально прост. Есть выбор из трёх режимов ползунком, нажимаем «спусковой крючок» (это не курок!) — пылесос включается, отпускаем — выключается. Если нужно, чтобы он продолжал работать даже когда палец не держит триггер — нажимаем кнопку с замочком. Вот, собственно, и всё. Контейнер для пыли легко очищается отщёлкиванием замка — и всю пыль можно сбросить в мусорное ведро.

Переключение режимов

© Ferra.ru

Автономность

В зависимости от режима уборки пылесос может проработать от 8 до 60 минут. 8 минут — это постоянный турбо-режим. В сбалансированном режиме можно рассчитывать где-то на полчаса уборки. Время полной зарядки при этом составляет 210 минут.

Конкуренты

Dreame Trouver S3 Detect AquaMijia Vacuum Cleaner 2 Slim C201Dreame Trouver K10 Pro
Мощность всасывания120 аВт150 аВт80 аВт
Сила всасывания20 кПа20 кПа15 кПа
Уровень шума84 дБ75 дБ78 дБ
Время работыдо 60 минутдо 45 минутдо 30 минут
Масса1,64 кг кг2,93 кг3,8 кг
Ценаот 27 тысяч рублейот 10 тысяч рублейот 23 тысяч рублей

Mijia Vacuum Cleaner 2 Slim C201

Mijia Vacuum Cleaner 2 Slim C201

Mijia Vacuum Cleaner 2 Slim C201

© Xiaomi

За всего 10 тысяч рублей можно купить пылесос от дочернего бренда Xiaomi — Mijia, который, по «паспорту» будет иметь ту же силу всасывания 20 кПа, что и Trouver S3, и те же основные функции, а если приобрести специальную насадку — будет поддерживать и влажную уборку. Но как и в случае с Trouver насадка эта, поверьте, вам не нужна, для влажной уборки лучше выбирать среди других пылесосов.

Из минусов — батарейки хватает максимум на 45 минут, а у Trouver — на 60.

Dreame Trouver K10 Pro

Dreame Trouver K10 Pro

Dreame Trouver K10 Pro

© Dreame

Если же вам очень нужна именно влажная уборка, то за 23 тысячи рублей Dreame под тем же брендом Trouver продаёт моющий пылесос K10 Pro с возможностью самоочистки валика, вам лишь останется его просушить. К сожалению, пылесосы с сушкой стоят уже значительно дороже.

Итого

Trouver S3 Detect Aqua — слишком дорогая модель для бюджетного пылесоса при том, что если исключить довольно криво реализованную влажную уборку, это обычный, ничем не примечательный пылесос. Разве что подсветка пола реально хорошая и удобная, но это буквально единственное преимущество. Больше всего расстраивает непродуманная система хранения, как у самых дешёвых моделей: крепление на стену хлипкое, даже без контактов для зарядки. Конечно, в роли «просто пылесоса» без влажной уборки он надёжный, мощный и конструктивно нормально реализован. Просто стандартный вертикальный пылесос без влажной уборки сегодня можно найти и за 15 тысяч рублей, а не только за 25-27.

6.5
/10
Оценка по версии Ferra
Dreame Trouver S3 Detect Aqua
Плюсы
  • Мощная подсветка, в которой видно всю пыль и грязь
  • Хорошая сила всасывания
Минусы
  • Завышенная цена
  • В комплекте только крепление на стену, которое требует сверления
  • Крепление на стену хлипкое и не имеет контактов для зарядки
  • Влажная уборка не эффективна
  • Мало насадок в комплекте и отсутствуют гибкие колена