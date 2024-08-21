Робот-пылесос с огромным запасом мощности всасывания и шваброй для влажной уборки

Во-вторых, в коробках я нашёл аж три сменных мешка для пыли, при том, что в базе уже установлен один. Обычно у Dreame всего два мешка в комплекте, а тут четыре получается.

В-третьих, есть аж две сменных вращающихся щётки с тремя усиками.

Ну и, в-четвёртых, сменнная силиконовая центральная щётка, и сменный HEPA-фильтр.

Помимо Dreame X40 Ultra Complete есть и стандартная комплектация Dreame X40 Ultra — там «вкусностей» намного меньше — только самое необходимое.