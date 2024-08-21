Бытовая техника
Опубликовано 21 августа 2024, 18:17
7 мин.

Робот-пылесос с огромным запасом мощности всасывания и шваброй для влажной уборки

Dreame X40 Ultra Complete
Чем удивить человека, который уже знаком с современными умными роботами-пылесосами? Dreame нашла пару козырей в рукаве. Модель Dreame X40 Ultra Complete порадовала не только новыми функциями, но и комплектацией.
Робот-пылесос с огромным запасом мощности всасывания и шваброй для влажной уборки
© Ferra.ru
10
/10
Оценка по версии Ferra
Dreame X40 Ultra Complete

Внешний вид

Внешне Dreame X40 Ultra Complete напоминает предыдущие модели, например, L10s Pro Ultra. База у такого робота более компактная, чем, скажем, у L20/L30 Ultra — соответственно, и баки для чистой и грязной воды здесь меньше (но такие же, как у того же L10s Pro Ultra).

Внешний вид Dreame X40 Ultra Complete

Внешний вид Dreame X40 Ultra Complete

© Ferra.ru

О новых функциях поговорим в следующем параграфе, а здесь ещё стоит обсудить комплектацию — потому что в этом Dreame X40 Ultra Complete меня прям поразил.

Коробка справа — особенность комплектации Complete

Коробка справа — особенность комплектации Complete

© Ferra.ru

Во-первых, с роботом поставляется прямо таки «неприличное» количество круглых тряпок-насадок. Если честно — даже не совсем понимаю, зачем, учитывая, что их можно стирать в стиральной машине. Но пусть будут — надолго хватит.

Дополнительные тряпки в комплекте

Дополнительные тряпки в комплекте

© Ferra.ru

Во-вторых, в коробках я нашёл аж три сменных мешка для пыли, при том, что в базе уже установлен один. Обычно у Dreame всего два мешка в комплекте, а тут четыре получается.

В-третьих, есть аж две сменных вращающихся щётки с тремя усиками.

Ну и, в-четвёртых, сменнная силиконовая центральная щётка, и сменный HEPA-фильтр.

Помимо Dreame X40 Ultra Complete есть и стандартная комплектация Dreame X40 Ultra — там «вкусностей» намного меньше — только самое необходимое.

Ëмкость для моющего средства

Ëмкость для моющего средства

© Ferra.ru

Как и у L10s Pro Ultra, у X40 Ultra есть ёмкость для моющего средства вместо картриджа как у L20/L30 Ultra. К слову, недавно Dreame открыли в Москве свой первый фирменный магазин, но вот картриджей с моющим средством там нет, тогда как такие бутылочки, как в комплекте, можно найти много где. У картриджа есть только одно преимущество — в приложении можно видеть, сколько моющего средства осталось, тогда как у таких ёмкостей, как на фото выше, подобного индикатора нет, и видно только само наличие: есть средство или нет.

Что такое современный робот-пылесос

Если вы читали хоть один обзор «умного» робота-пылесоса (Dreame, Roborock) на нашем сайте, можете пропустить этот параграф и переходить к следующему. Здесь я расскажу базовые вещи для тех, кто вообще не знает, что умеют современные роботы-пылесосы кроме того как кататься от стенки к стенке и собирать пыль.

Итак, ваш робот-пылесос стоит себе припаркованный на базе, в которую вы заливаете чистую воду (в специальный бак — светлый обычно) и моющее средство в специальный контейнер, если он есть (у X40 Ultra есть). Робот с помощью мобильного приложения подключается к вашей домашней Wi-Fi сети (подключение выполняется один раз) и в дальнейшем управление им осуществляется из приложения, хотя кнопками на корпусе можно дать основные команды: вернуться на базу, убраться везде, выключить.

Робот на базе

Робот на базе

© Ferra.ru

В приложении у вас после первого «прогона» построена карта вашего помещения и размечены комнаты с различными условиями пола (можно редактировать). Вы выбираете комнату/комнаты или зону/зоны уборки, либо просто жмёте «начать уборку» (тогда она будет выполняться везде) — и робот «поехал». Он сам нальёт в себя чистую воду, сам будет возвращаться за «доливом», а заодно выжимать тряпки и сгружать пыль. Уборку он выполняет не хаотично, а последовательно, собирая пыль, а также протирая полы увлажнёнными тряпками. А когда закончит уборку — сам встанет на зарядку, промоет тряпки, и начнёт их сушить. Вам останется только насладиться результатом уборки лично или через приложение (там вся статистика, включая площадь помытой поверхности), ну и слить грязную воду.

Если во время уборки робот обнаружит ковёр — то приподнимет щётки (чтобы не мыть его, а только пылесосить) или вообще оставит щётки на базе (у X40 Ultra есть такая функция). А в случае обнаружения отходов жизнедеятельности домашних животных — аккуратно их объедет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Интерфейс фирменного приложения Dreame: обзор квартиры после последней уборки

© Ferra.ru

Короче говоря, вы просто заливаете чистую воду и выливаете грязную. Ну и раз в два-три месяца меняете большой пылесборник в базе. При этом, большинство таких роботов-пылесосов позволяют докупить комплект подключения к водопроводу — даже не придётся воду заливать и сливать, но для установки такой конструкции лучше планировать ремонт с учётом модели робота.

Практически всё описанное выше делают большинство современных роботов-пылесосов от Dreame, Roborock, Xiaomi, но давайте теперь посмотрим, чем хорош именно X40 Ultra Complete.

Функции Dreame X40 Ultra Complete

По сравнению с предыдущими моделями Dreame, у X40 Ultra Complete есть несколько ключевых «фишек». Во-первых, мощность всасывания (выраженная через обратное давление) здесь составляет 12000 Па. До этого самым мощным роботом-пылесосом у Dreame был L30 Ultra, где было 7300 Па, а прошлогодний L10s Ultra создавал обратное давление всего 5300 Па. Как вам прирост, впечатляет, да?

Второй момент: ещё у прошлогодних моделей одна из щёток для влажной уборки умела «отъезжать» в сторону на ножке, чтобы тщательнее мыть полы вдоль стен (технология Mop Extend). Теперь и щётка с тремя усиками, собирающая пыль, тоже умеет выдвигаться, чтобы выметать пыль из углов.

Третье: место «парковки» влажных щёток оборудовано дополнительной системой очистки дна. У предыдущих пылесосов постоянной проблемой было то, что после мойки щёток остаётся очень много грязи, и где-то раз в пару месяцев приходилось это всё промывать, а то пылесос мог уехать на «задание» с уже грязными щётками. Теперь эту проблему устранили: дно «парковки» промывается, и грязь остаётся только на раме посередине, которую можно снять и промыть под краном. Тогда как раньше всё это место приходилось мыть тряпкой, потому что базу под воду попробуй ещё поставь, да и залить можно случайно не то, что надо.

Внутри базы теперь есть дополнительные автоматические щётки для очистки поддона

Внутри базы теперь есть дополнительные автоматические щётки для очистки поддона

© Ferra.ru

Наконец, увеличилась температура промывки швабр — теперь она составляет 70 градусов, а не 58, как было ранее. Выше температура — больше микробов погибает, а грязь отмывается легче.

Кроме того, я заметил, что Dreame X40 Ultra Complete расходует меньше жидкости из бака с чистой водой по сравнению с L10s Pro Ultra и аналогичен L30 Ultra. Не знаю, с чем связана такая разница, учитывая, что оказалось у этих моделей абсолютно одинаковый объём баков — 4,5 литра для чистой воды и 4,0 литров для грязной. В общем, если у L10s Pro Ultra чистой воды хватало на 2,5 уборки, то у L30 Ultra/X40 Ultra хватает на 3-4. Конечно, и L10s Pro Ultra можно заставить быть более экономичным просто поправив расход воды, но X40 Ultra в обычном режиме уборки сам определяет, где сколько воды нужно тратить.

Да, фактически, робот-пылесос Dreame стал не только более функциональным, но и более «умным», хотя у последнего есть и обратный эффект. Я протестировал уже штук 6 роботов Dreame, все они работают с одним и тем же мобильным приложением, но интерфейс под каждую новую модель чуть-чуть да отличается. Не настолько, чтобы быть совсем другим, но настолько, чтобы с каждой новой моделью искать, где там настраивается количество уборок, например.

Конкуренты

Dreame X40 Ultra CompleteRoborock S8 MaxV UltraXiaomi Mi Robot Vacuum X20+
Сила всасывания (обратное давление)12000 Па10000 Па6000 Па
База с водой и пылесборникомДаДаДа
Объем резервуара для чистой/грязной воды4,5 л/4,0 л2,7 л/2,7 л4 л/4 л
Габариты базы58,6х42,7х34 см40,9х41,9х47 см58,6х42,7х34 см
Габариты робота-пылесоса35х35х9,7 см35х35,3х10,2 см35х35х9,7 см
Цена140 тысяч рублей140 тысяч рублей50 тысяч рублей

Roborock S8 MaxV Ultra

Roborock S8 MaxV Ultra

Roborock S8 MaxV Ultra

© Roborock

Roborock S8 MaxV Ultra — это топовый флагманский робот-пылесос от прямого конкурента, Roborock. Раньше мы много их продукции тестировали, пока Roborock не решили уйти из России… Но их пылесосы купить у нас всё равно можно. В целом данная модель хороша, но тут всё равно ниже максимальная мощность всасывания (10000 Па), и лично мне кажется, что влажная уборка вращающимися щётками у Dreame лучше, тогда как у Roborock — тряпка с вертикальной вибрацией (якобы за счёт быстрой вибрации хорошо отмывается грязь). Также здесь нет такого богатого комплекта, как у Dreame. Цена — 140 тысяч рублей, то есть как полная версия Dreame X40 Ultra Complete. Получается, тут Dreame за счёт комплекта всё равно выгоднее.

Xiaomi Mi Robot Vacuum X20+

Xiaomi Mi Robot Vacuum X20+

Xiaomi Mi Robot Vacuum X20+

© Xiaomi

Запомните: топовые роботы-пылесосы Xiaomi — это прошлогодние/позапрошлогодние среднебюджетные Dreame. Сила всасывания тут ниже — 6000 Па, нет мойки щёток горячей водой, нет Mop Extend, в общем, базовая такая модель. «Топ за свои деньги» (50 000 рублей), наверное можно сказать, если вас не впечатлили все описанные в обзоре функции Dreame X40 Ultra и вам достаточно просто чтобы робот пылесосил и мыл полы.

Итого

Dreame X40 Ultra Complete стоит дорого. Но удивительно, что при сравнении с прямым конкурентом от Roborock выходит столько же, а комплект у Dreame богаче (при этом, будет и вариант с уменьшенным комплектом — по сути, с таким же, как у Roborock). При этом, по 2 сентября у Dreame ещё и действует промо-цена — 130 тысяч рублей.

Робот-пылесос с огромным запасом мощности всасывания и шваброй для влажной уборки
© Ferra.ru

Конечно, роботы-пылесосы всё ещё не полностью самостоятельны. Один коллега мне пожаловался, что раз в одну-две недели тратит полчаса на то, чтобы нормально отмыть все детали робота-пылесоса и базы от грязи. То ли он педант, то ли я грязнуля, то ли там условия жизни другие (животных много, например), но у меня всё гораздо проще, а в Dreame X40 Ultra ещё и хоть какую-то систему очистки поддона придумали.

Лично я чищу базу от предыдущей модели раз в несколько месяцев, примерно когда выбрасываю пылесборник. Чаще как-то лень — глаз не мозолит.

Подобные регалии всегда звучат очень приторно, но это шедевр. Круче просто не бывает на данный момент.

Подобные регалии всегда звучат очень приторно, но это шедевр. Круче просто не бывает на данный момент.

© ferra.ru

В любом случае, Dreame X40 Ultra Complete — это пока лучшее предложение на рынке, которое в чём-то уступает только L30 Ultra — там были баки для воды побольше, но мощность всасывания была ниже, и щётка с тремя усиками не выдвигалась.

10
/10
Оценка по версии Ferra
Dreame X40 Ultra Complete
Плюсы
  • Самый продвинутый робот-пылесос от Dreame
  • Высоченная мощность всасывания
  • Тщательная мойка щёток и базы
  • Богатый комплект (версия Complete)
  • Можно подключить к водопроводу
Минусы
  • Очень дорого