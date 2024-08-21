Робот-пылесос с огромным запасом мощности всасывания и шваброй для влажной уборки

Робот-пылесос с огромным запасом мощности всасывания и шваброй для влажной уборкиDreame X40 Ultra Complete
Внешний вид
Внешне Dreame X40 Ultra Complete напоминает предыдущие модели, например, L10s Pro Ultra. База у такого робота более компактная, чем, скажем, у L20/L30 Ultra — соответственно, и баки для чистой и грязной воды здесь меньше (но такие же, как у того же L10s Pro Ultra).
О новых функциях поговорим в следующем параграфе, а здесь ещё стоит обсудить комплектацию — потому что в этом Dreame X40 Ultra Complete меня прям поразил.
Во-первых, с роботом поставляется прямо таки «неприличное» количество круглых тряпок-насадок. Если честно — даже не совсем понимаю, зачем, учитывая, что их можно стирать в стиральной машине. Но пусть будут — надолго хватит.
Во-вторых, в коробках я нашёл аж три сменных мешка для пыли, при том, что в базе уже установлен один. Обычно у Dreame всего два мешка в комплекте, а тут четыре получается.
В-третьих, есть аж две сменных вращающихся щётки с тремя усиками.
Ну и, в-четвёртых, сменнная силиконовая центральная щётка, и сменный HEPA-фильтр.
Помимо Dreame X40 Ultra Complete есть и стандартная комплектация Dreame X40 Ultra — там «вкусностей» намного меньше — только самое необходимое.
Как и у L10s Pro Ultra, у X40 Ultra есть ёмкость для моющего средства вместо картриджа как у L20/L30 Ultra. К слову, недавно Dreame открыли в Москве свой первый фирменный магазин, но вот картриджей с моющим средством там нет, тогда как такие бутылочки, как в комплекте, можно найти много где. У картриджа есть только одно преимущество — в приложении можно видеть, сколько моющего средства осталось, тогда как у таких ёмкостей, как на фото выше, подобного индикатора нет, и видно только само наличие: есть средство или нет.
Что такое современный робот-пылесос
Если вы читали хоть один обзор «умного» робота-пылесоса (Dreame, Roborock) на нашем сайте, можете пропустить этот параграф и переходить к следующему. Здесь я расскажу базовые вещи для тех, кто вообще не знает, что умеют современные роботы-пылесосы кроме того как кататься от стенки к стенке и собирать пыль.
Итак, ваш робот-пылесос стоит себе припаркованный на базе, в которую вы заливаете чистую воду (в специальный бак — светлый обычно) и моющее средство в специальный контейнер, если он есть (у X40 Ultra есть). Робот с помощью мобильного приложения подключается к вашей домашней Wi-Fi сети (подключение выполняется один раз) и в дальнейшем управление им осуществляется из приложения, хотя кнопками на корпусе можно дать основные команды: вернуться на базу, убраться везде, выключить.
В приложении у вас после первого «прогона» построена карта вашего помещения и размечены комнаты с различными условиями пола (можно редактировать). Вы выбираете комнату/комнаты или зону/зоны уборки, либо просто жмёте «начать уборку» (тогда она будет выполняться везде) — и робот «поехал». Он сам нальёт в себя чистую воду, сам будет возвращаться за «доливом», а заодно выжимать тряпки и сгружать пыль. Уборку он выполняет не хаотично, а последовательно, собирая пыль, а также протирая полы увлажнёнными тряпками. А когда закончит уборку — сам встанет на зарядку, промоет тряпки, и начнёт их сушить. Вам останется только насладиться результатом уборки лично или через приложение (там вся статистика, включая площадь помытой поверхности), ну и слить грязную воду.
Если во время уборки робот обнаружит ковёр — то приподнимет щётки (чтобы не мыть его, а только пылесосить) или вообще оставит щётки на базе (у X40 Ultra есть такая функция). А в случае обнаружения отходов жизнедеятельности домашних животных — аккуратно их объедет.
Короче говоря, вы просто заливаете чистую воду и выливаете грязную. Ну и раз в два-три месяца меняете большой пылесборник в базе. При этом, большинство таких роботов-пылесосов позволяют докупить комплект подключения к водопроводу — даже не придётся воду заливать и сливать, но для установки такой конструкции лучше планировать ремонт с учётом модели робота.
Практически всё описанное выше делают большинство современных роботов-пылесосов от Dreame, Roborock, Xiaomi, но давайте теперь посмотрим, чем хорош именно X40 Ultra Complete.
Функции Dreame X40 Ultra Complete
По сравнению с предыдущими моделями Dreame, у X40 Ultra Complete есть несколько ключевых «фишек». Во-первых, мощность всасывания (выраженная через обратное давление) здесь составляет 12000 Па. До этого самым мощным роботом-пылесосом у Dreame был L30 Ultra, где было 7300 Па, а прошлогодний L10s Ultra создавал обратное давление всего 5300 Па. Как вам прирост, впечатляет, да?
Второй момент: ещё у прошлогодних моделей одна из щёток для влажной уборки умела «отъезжать» в сторону на ножке, чтобы тщательнее мыть полы вдоль стен (технология Mop Extend). Теперь и щётка с тремя усиками, собирающая пыль, тоже умеет выдвигаться, чтобы выметать пыль из углов.
Третье: место «парковки» влажных щёток оборудовано дополнительной системой очистки дна. У предыдущих пылесосов постоянной проблемой было то, что после мойки щёток остаётся очень много грязи, и где-то раз в пару месяцев приходилось это всё промывать, а то пылесос мог уехать на «задание» с уже грязными щётками. Теперь эту проблему устранили: дно «парковки» промывается, и грязь остаётся только на раме посередине, которую можно снять и промыть под краном. Тогда как раньше всё это место приходилось мыть тряпкой, потому что базу под воду попробуй ещё поставь, да и залить можно случайно не то, что надо.
Наконец, увеличилась температура промывки швабр — теперь она составляет 70 градусов, а не 58, как было ранее. Выше температура — больше микробов погибает, а грязь отмывается легче.
Кроме того, я заметил, что Dreame X40 Ultra Complete расходует меньше жидкости из бака с чистой водой по сравнению с L10s Pro Ultra и аналогичен L30 Ultra. Не знаю, с чем связана такая разница, учитывая, что оказалось у этих моделей абсолютно одинаковый объём баков — 4,5 литра для чистой воды и 4,0 литров для грязной. В общем, если у L10s Pro Ultra чистой воды хватало на 2,5 уборки, то у L30 Ultra/X40 Ultra хватает на 3-4. Конечно, и L10s Pro Ultra можно заставить быть более экономичным просто поправив расход воды, но X40 Ultra в обычном режиме уборки сам определяет, где сколько воды нужно тратить.
Да, фактически, робот-пылесос Dreame стал не только более функциональным, но и более «умным», хотя у последнего есть и обратный эффект. Я протестировал уже штук 6 роботов Dreame, все они работают с одним и тем же мобильным приложением, но интерфейс под каждую новую модель чуть-чуть да отличается. Не настолько, чтобы быть совсем другим, но настолько, чтобы с каждой новой моделью искать, где там настраивается количество уборок, например.
Конкуренты
|Dreame X40 Ultra Complete
|Roborock S8 MaxV Ultra
|Xiaomi Mi Robot Vacuum X20+
|Сила всасывания (обратное давление)
|12000 Па
|10000 Па
|6000 Па
|База с водой и пылесборником
|Да
|Да
|Да
|Объем резервуара для чистой/грязной воды
|4,5 л/4,0 л
|2,7 л/2,7 л
|4 л/4 л
|Габариты базы
|58,6х42,7х34 см
|40,9х41,9х47 см
|58,6х42,7х34 см
|Габариты робота-пылесоса
|35х35х9,7 см
|35х35,3х10,2 см
|35х35х9,7 см
|Цена
|140 тысяч рублей
|140 тысяч рублей
|50 тысяч рублей
Roborock S8 MaxV Ultra
Roborock S8 MaxV Ultra — это топовый флагманский робот-пылесос от прямого конкурента, Roborock. Раньше мы много их продукции тестировали, пока Roborock не решили уйти из России… Но их пылесосы купить у нас всё равно можно. В целом данная модель хороша, но тут всё равно ниже максимальная мощность всасывания (10000 Па), и лично мне кажется, что влажная уборка вращающимися щётками у Dreame лучше, тогда как у Roborock — тряпка с вертикальной вибрацией (якобы за счёт быстрой вибрации хорошо отмывается грязь). Также здесь нет такого богатого комплекта, как у Dreame. Цена — 140 тысяч рублей, то есть как полная версия Dreame X40 Ultra Complete. Получается, тут Dreame за счёт комплекта всё равно выгоднее.
Xiaomi Mi Robot Vacuum X20+
Запомните: топовые роботы-пылесосы Xiaomi — это прошлогодние/позапрошлогодние среднебюджетные Dreame. Сила всасывания тут ниже — 6000 Па, нет мойки щёток горячей водой, нет Mop Extend, в общем, базовая такая модель. «Топ за свои деньги» (50 000 рублей), наверное можно сказать, если вас не впечатлили все описанные в обзоре функции Dreame X40 Ultra и вам достаточно просто чтобы робот пылесосил и мыл полы.
Итого
Dreame X40 Ultra Complete стоит дорого. Но удивительно, что при сравнении с прямым конкурентом от Roborock выходит столько же, а комплект у Dreame богаче (при этом, будет и вариант с уменьшенным комплектом — по сути, с таким же, как у Roborock). При этом, по 2 сентября у Dreame ещё и действует промо-цена — 130 тысяч рублей.
Конечно, роботы-пылесосы всё ещё не полностью самостоятельны. Один коллега мне пожаловался, что раз в одну-две недели тратит полчаса на то, чтобы нормально отмыть все детали робота-пылесоса и базы от грязи. То ли он педант, то ли я грязнуля, то ли там условия жизни другие (животных много, например), но у меня всё гораздо проще, а в Dreame X40 Ultra ещё и хоть какую-то систему очистки поддона придумали.
Лично я чищу базу от предыдущей модели раз в несколько месяцев, примерно когда выбрасываю пылесборник. Чаще как-то лень — глаз не мозолит.
В любом случае, Dreame X40 Ultra Complete — это пока лучшее предложение на рынке, которое в чём-то уступает только L30 Ultra — там были баки для воды побольше, но мощность всасывания была ниже, и щётка с тремя усиками не выдвигалась.
- Самый продвинутый робот-пылесос от Dreame
- Высоченная мощность всасывания
- Тщательная мойка щёток и базы
- Богатый комплект (версия Complete)
- Можно подключить к водопроводу
- Очень дорого