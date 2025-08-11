Стоит ли переплачивать за самоочистку в вертикальном пылесосе?Dreame Z20 Aquacycle Station
|Dreame Z20 Aquacycle Station
|Мощность всасывания
|250 аВт
|Скорость мотора
|140 000 об/мин
|Автономность (сухая, эко-режим)
|До 90 мин
|Автономность (влажная)
|Около 40 мин
|Ёмкость пылесборника
|0.6 л (мешок на 3 литра в док-станции)
|Фильтр
|HEPA H14
|Вес (без насадок)
|2.2 кг
|Время зарядки
|4 ч
|Резервуар для чистой воды
|400 мл
|Резервуар для грязной воды
|390 мл
|Стоимость
|50000 рублей на маркетплейсах, 68000 рублей в фирменном магазине/крупных ретейлерах
Вертикальные пылесосы становятся всё более популярными благодаря своей компактности и универсальности, особенно когда речь идёт о комбинированной сухой и влажной уборке. Мы уже обозревали стандартный Dreame Z20 AquaCycle этой весной, но теперь к нам заехала версия с док-станцией для самоочистки пылесоса. Давайте посмотрим что там такого интересного подвезли и стоит ли переплачивать несколько десятков тысяч рублей за улучшенную версию?
Внешний вид и комплектация
Dreame Z20 AquaCycle Station сочетает в себе функции сухой и влажной уборки, оснащён станцией самоочистки и цветным дисплеем, показывающим режимы и уровень заряда. По меркам пылесосостроения он достаточно лёгкий (всего 2.2 кг без насадок) и манёвренный, с мощным мотором (140 000 об/мин) и фильтрацией по стандарту HEPA H14.
Вы точно сможете очистить с ним ламинат или плитку в вашей квартире, но вот для какого-нибудь толстого большого ковра после пролитого на него стакана томатного сока и рассыпанной пачки чипсов может потребоваться дополнительная ручная чистка.
Выглядит он и правда фантастически и современно. Мне нравится сочетание чёрного, тёмно-серого и медного цветов в дизайне корпуса. Все детали отлиты без заломов или ломающихся краёв, поэтому в 2025 с уверенностью можно сказать о том, что китайские производители уже давно сравнялись с популярными у домохозяек брендами вроде Дайсона как минимум в дизайне и качестве сборки.
А что там по комплектации?
Dreame Z20 AquaCycle Station поставляется с очень уж богатым комплектом, который помимо самого пылесоса и док-станции включет в себя:
- Классическую длинную пылесосную «трубу».
- Щётку для пола с подсветкой.
- Электрическую мини-щётку.
- Гибкий переходник.
- Гофрированный гибкий удлитель-«трубу».
- Электрическую роликовую щётку для влажной уборки.
- Крепление для насадок.
- Вращающуюся мягкую щётку для пыли.
- Комбинированную насадку.
- Запасной мешок для мусора.
Фух, надеюсь ничего не забыл. Кстати, насадка для влажной уборки имеет отдельные резервуары: 400 мл для чистой воды и 390 мл для грязной. Dreame обещают, что специальный поддон предотвратит намокание пола.
Вообще, возможностей использования пылика настолько много, что даже и не знаешь с чего начать в первый раз. Да и в последующие тоже, потому что обычный сценарии уборки у большинства людей — туда-сюда поводить пылесосом на длинной насадке и забыть про него на пару дней.
В целом же дополнительные насадки тоже оставили крайне приятное впечатление. Точно уж нет никакой «китайщины» или запаха от дешёвого пластика или резины, внимание к деталям уж очень радует.
Но вот что я предложил бы доработать — крепление под насадки. Всё небольшое помещается на специальной «вешалке», которая без проблем встаёт в полку в шкафу. Сам пылесос фиксируется на док-станции, а вот насадка для влажной уборки ни туда и ни суда. Либо мы чего-то не поняли, либо под неё нужно резервировать отдельное место. Было бы круто усовершенствовать комплектную «вешалку» (например, чтобы в основании был отдельный отсек) или всё это дело как-то интегрировать вместе с док-станцией.
Сухая и влажная уборка
Согласно официальным данным, Dreame Z20 оснащён бесщёточным мотором со скоростью 140 000 об/мин, обеспечивающим мощность всасывания до 250 аВт (25-26 кПа). Потребляемая мощность — 855 Вт. Мы это проверить не можем, поэтому доверимся цифрам из презентации. А вот что затестить удалось, так это работу аккумулятора ёмкостью 2850 мАч, который даёт до 90 минут работы в эко-режиме, а для влажной уборки — около 40 минут. Время зарядки — 4 часа.
Пылесборник самого пылесоса объёмом 0,6 литра, его легко очистить одним нажатием кнопки. Dreame Z20 предлагает три режима: эко, авто и турбо. Авто-режим регулирует мощность по уровню загрязнения благодаря инфракрасным сенсорам, что удобно для автоматической уборки и для экономии батарейки.
Для влажной уборки используется специальная насадка с моторизованным валиком, резервуаром для чистой воды (400 мл) и отдельным контейнером для грязной (390 мл). Насадка эффективно собирает пролитые жидкости, оставляя пол почти сухим, но после использования её нужно разбирать и мыть вручную, что может быть неудобно.
Сам валик вращается со скоростью 580 об/мин, омываясь чистой водой. Но при сильных загрязнениях (кофе, грязь) могут оставаться следы, требующие дополнительной чистки.
Отдельно хочу отметить интерфейсы на дисплее. Они и пару лет назад были неплохими, но сейчас стали ещё лучше. Радует, что Dreame не экономят на экранах и чёрный это чёрный, а не какой-нибудь грязно-серый на котором видна граница между декоративным стеклом и корпусом. Всякие красивые циферки и иконки появляются «из ниоткуда», а дополняющие их плавные анимации не забывают напоминать о том, что в руках у вас не просто пылесос, а полноценный гаджет.
Док-станция
Собственно, главное отличие Dreame Z20 Aquacycle Station от обычной версии Z20 Aquacycle заключается, внезапно, в этой самой док-станции! Она не автоматизирует весь процесс по уходу за пылесосом, но заряжает его, автоматически опустошает пылесборник в мешок объёмом 3 литра и имеет ультра-режим с антибактериальной обработкой, полезный для аллергиков и владельцев животных.
По заявлениям производителя, менять мешок с пылью можно менять раз в 100 дней при трёх уборках квартиры в неделю. Хотя вот у меня например собака в квартире и шерсти от неё нереально много. Сомневаюсь, что три литра смогут вмещать всё это добро в течение трёх месяцев или даже чуть больше.
Если вы думали что насадка для влажной уборки моется вручную, а тут-то всё будет автоматизировано.... нет! Док-станция не участвует в очистке влажной насадки и её всё ещё нужно прочищать самостоятельно. Вес станции — 5 кг, она вертикальная, с магнитной дверью для доступа к пылесборнику и HEPA-фильтрацией внутри.
Конкуренты
Roborock Dyad Pro Combo
Конкурентов Dreame Z20 Aquacycle Station искать ну совсем непросто. Пылесос должен быть лёгким, с кучей насадок и поддерживать сухую и влажную уборку. Одним из таких вариантов является Roborock Dyad Pro Combo — практически прямой конкурент нашему пылесосу. Разве что за исключением веса, ведь весит он аж целых 4,8 кг с насадками, что тяжелее 3-килограммового Dreame Z20 Aquacycle Station.
Он предлагает схожую мощность всасывания (до 260 аВт против 250 аВт у Dreame). Его аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает до 60 минут работы в эко-режиме и около 30 минут при влажной уборке, что короче, чем 90 минут у Dreame. Правда вот пылесборник объёмом 0,85 л больше, чем у Z20 Aquacycle Station (0,6 л), а резервуары для воды — 900 мл (чистая) и 770 мл (грязная) — превосходят 400 мл и 390 мл у Dreame, что делает его удобнее для больших помещений.
Док-станция Roborock автоматически очищает валики, в отличие от Dreame, где требуется ручная мойка. А вот чему проигрывает док-станция от Roborock — она не может в антибактериальную обработку как Dreame, что может быть минусом для аллергиков. Вес устройства — 4,8 кг с насадками, что тяжелее Dreame (3 кг с насадками).
Цена на официальном сайте Roborock около 60 тысяч рублей, что будет дешевле Z20. Учитывая, что это тоже китайцы, то ценник на маркетплейсах или у серых продавцов упадёт ещё ниже. Поэтому решать стоит ли покупать Dyad Pro Combo решать скорее вам, ведь цена немного приятнее, но сам он тяжелее (а это очень важно если вы, например, покупаете девайс для бабушки или мамы!), батарейка менее ёмкая и нет антибактериальной обработки от пыли и шерсти.
Tefal X-Force Flex 15.60 Aqua TY99F1WO
Tefal X-Force Flex 15.60 Aqua сопоставим с Dreame Z20 AquaCycle Station по мощности (до 250 аВт), но форм-фактор немного другой. Главное отличие — отсутствие док-станции с автоматическим опустошением, что делает обслуживание менее удобным по сравнению с Dreame, где мусор автоматически перемещается в мешок.
Аккумулятор Tefal X-Force Flex 15.60 обеспечивает до 80 минут работы в эко-режиме и 35 минут при влажной уборке, что чуть меньше, чем у Dreame. Зато Tefal оснащён гибкой трубкой Flex, упрощающей уборку под мебелью, чего нет у Dreame. Влажная уборка требует ручной очистки насадки, как и у Z20, но процесс чуть проще благодаря конструкции.
Вес — около 3 кг с насадками, сравним с Dreame. Шум — до 82 дБ, что выше, чем у Z20 (80 дБ). В комплекте: насадка Aqua, мини-щётка, щелевая насадка и зарядная база. При такой же цене (48000 тысяч рублей на момент написания обзора на Яндекс.Маркете) Tefal уступает Dreame в автоматизации из-за отсутствия станции с опустошением, но выигрывает в гибкости трубки для уборки в труднодоступных местах.
Выводы
Dreame Z20 AquaCycle Station — это солидный вертикальный пылесос для повседневной уборки, особенно для семей с детьми или питомцами. Он эффективен для сухой уборки и справляется с пролитыми жидкостями, но для интенсивной влажной уборки может потребоваться дополнительное усилие из-за ручного обслуживания.
Если вы ищете устройство за разумные деньги (50-70 тысяч рублей) с функцией комбинированной уборки, то это хороший выбор. Особенно учитывайте то, что это китайцы и цена на один и тот же пылесос может очень сильно отличаться в зависимости от площадки продажи и акций. Например, на Ozon с пометкой «Оригинал» прямо сейчас его можно взять за 50 тысяч рублей, а вот на официальном сайте или в DNS за него просят аж 68 тысяч и это... немного жестокая цена, не?
Но тем, кто ценит автоматизацию и готов заплатить за это 50-60 тысяч рублей, я бы советовал модели с самоочисткой. Например, Dreame H14 Dual или подобные.
- Высокая мощность всасывания
- Долгая автономность (до 90 мин в эко-режиме).
- Лёгкий пылесос (2,2 кг)
- Док-станция для опустошения пылесоса
- Валик для влажной уборки чистится вручную
- Не все насадки вмещаются в станцию
- В оф.рознице дороговат (а вот на маркетплейсах цена ok)