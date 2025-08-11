Стоит ли переплачивать за самоочистку в вертикальном пылесосе?

Конкурентов Dreame Z20 Aquacycle Station искать ну совсем непросто. Пылесос должен быть лёгким, с кучей насадок и поддерживать сухую и влажную уборку. Одним из таких вариантов является Roborock Dyad Pro Combo — практически прямой конкурент нашему пылесосу. Разве что за исключением веса, ведь весит он аж целых 4,8 кг с насадками, что тяжелее 3-килограммового Dreame Z20 Aquacycle Station.

Он предлагает схожую мощность всасывания (до 260 аВт против 250 аВт у Dreame). Его аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает до 60 минут работы в эко-режиме и около 30 минут при влажной уборке, что короче, чем 90 минут у Dreame. Правда вот пылесборник объёмом 0,85 л больше, чем у Z20 Aquacycle Station (0,6 л), а резервуары для воды — 900 мл (чистая) и 770 мл (грязная) — превосходят 400 мл и 390 мл у Dreame, что делает его удобнее для больших помещений.

Док-станция Roborock автоматически очищает валики, в отличие от Dreame, где требуется ручная мойка. А вот чему проигрывает док-станция от Roborock — она не может в антибактериальную обработку как Dreame, что может быть минусом для аллергиков. Вес устройства — 4,8 кг с насадками, что тяжелее Dreame (3 кг с насадками).

Цена на официальном сайте Roborock около 60 тысяч рублей, что будет дешевле Z20. Учитывая, что это тоже китайцы, то ценник на маркетплейсах или у серых продавцов упадёт ещё ниже. Поэтому решать стоит ли покупать Dyad Pro Combo решать скорее вам, ведь цена немного приятнее, но сам он тяжелее (а это очень важно если вы, например, покупаете девайс для бабушки или мамы!), батарейка менее ёмкая и нет антибактериальной обработки от пыли и шерсти.

Tefal X-Force Flex 15.60 Aqua TY99F1WO