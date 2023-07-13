Хороший вертикальный пылесос — это не только раскрученные «китайцы». Есть альтернативы

Хороший вертикальный пылесос — это не только раскрученные «китайцы». Есть альтернативыGreenworks Stick Vac 24V
Каким должен быть нормальный домашний пылесос? Как мне кажется — стильным, мощным, функциональным. И относительно недорогим. Всё это есть у Greenworks Stick Vac, о котором вы даже вряд ли слышали до сегодняшнего дня.
Вам может показаться, что Greenworks — это какой-то новый бренд, пытающийся занять нишу после ухода некоторых крупных западных. Но на самом деле, сам бренд Greenworks существует аж с 2000 года, а компания, которая его придумала — с 1980. Более того, заядлые садоводы и дачники наверняка давно и хорошо знакомы с Greenworks — под этим брендом уже давно выпускаются различные садовые инструменты, преимущественно на аккумуляторах.
Собственно, аккумуляторы — это основной профиль компании Globe Tools Group. Ну а от садовых воздуходувов до пылесосов — рукой подать.
Так что, сегодня у меня на обзоре пылесос Greenworks Stick Vac, работающий на фирменном аккумуляторе 24V.
Внешний вид
Сам пылесос представляет собой модный нынче тип беспроводных пылесосов, вытесняющих (или, скорее, уже вытеснивших, если только вы не заядлый ретроград) традиционные «обычные» пылесосы. Те самые, которые вы держите дома даже имея самый навороченный робот-пылесос, хотя бы на случай ручной уборки в щелях и там, где пылесос не достанет: под шкафом, над шкафом, в самом шкафу, и т.д.
Комплект пылесоса просто максимально насыщенный — здесь есть насадки буквально на все случаи жизни, всего их 6 штук. Я обозреваю пылесосы уже лет 10, и не смог сходу придумать каждой насадке предназначение — пришлось гуглить.
Всё дело в том, что многие насадки тут как бы дублируют друг друга: можно использовать эту, а можно эту — какая вам больше нравится. В конце-концов, большинство насадок тут — просто кусок пластика, а он нынче дешёвый.
При этом, как уже давно заведено, все насадки могут крепиться напрямую к блоку пылесоса, а могут — через удлинительную трубу. Труба, к сожалению, не умеет ни гнуться, ни вытягиваться, но в остальном к ней никаких претензий.
Также в комплекте есть подставка, на которую всё это добро можно вешать. То есть, и пылесос, и насадки. В комплекте прилагается три крепления на каждое из которых можно повесить по две насадки. Крепления легко устанавливаются в любом месте на трубе стойки, но на практике больше четырёх самых компактных насадок хранить таким образом неудобно. Впрочем, это всё равно больше, чем у тех же Samsung — там на базе можно хранить только две дополнительные насадки.
Но лично я считаю минусом, что провод для зарядки тянется аж на самый верх — к зарядной базе. Почему нельзя было пропустить чего через подставку, чтобы подключение к розетке было снизу, не понятно. У Samsung сделано лучше, но, с другой стороны, последний протестированный мной Dyson имел такую же проблему: провод для зарядки шёл наверх.
Зато пылесос с абсолютно любой насадкой полностью висит на базе не касаясь пола. Я сначала посчитал это непрактичным (подставка и так слегка гнётся под весом пылесоса), но жена сказала, что так лучше: и удобнее брать/ставить (не надо контролировать насадку — изогнулась она там или нет), и за пределы окружности базы ничто не выступает. Так что, даже если вы прикрепили длинную узкую насадку через удлинитель — она всё равно не будет касаться пола.
Ещё на базе есть место для дополнительных аккумуляторов. Сама база, правда, сделана из не особо качественного пластика, но зато там зачем-то есть выходы USB-A и USB-C — для зарядки каких-то других гаджетов. Вряд ли вам будет удобно заряжать смартфон от высокой базы пылесоса, но мало ли…
Ещё заряжать что-то можно и от самой батареи пылесоса. Она довольно большая и тяжёлая, но опять же — мало ли… Более того! Саму батарею можно зачем-то заряжать через USB-C, в том числе с двух сторон (одновременно!). Наверное, это сделано на случай, когда у вас дома нет света, пылесос сел, а срочно надо что-то пропылесосить. Заряжается аккумулятор от пауэр-банка — и готово. Поддерживается зарядка по протоколу Power Delivery.
Впрочем, батарея пылесоса — это стандартная 24-вольтовая батарея от Greenworks. Т.е. она может использоваться и с другой техникой компании, поддерживающей именно 24-вольтовые батареи.
Управление, функции
Управление пылесосом максимально простое: нажимаем триггер (вы же в курсе, что это не “курок”?) — пылесос включается, снова нажимаем — выключается.
Во время работы на дисплее отображается оставшееся время работы в минутах и текущий режим из трёх: одна палочка — самый слабый, три — самый сильный. Менять режим работы надо нажимая сенсорную кнопку “+”, которая, кстати, срабатывает не всегда.
Зато вы точно будете знать, сколько у вас времени. В том числе уборка с этим пылесосом помогла мне понять, как мало я трачу времени на уборку…
Самый главный недостаток пылесоса — шум. Если вам больше нравятся тихие модели, то Greenworks Stick Vac вам не подойдёт. Зато самый главный плюс — сила всасывания. Серьёзно, даже какие-нибудь ковры, к которым не притрагивались год, очищаются этим пылесосом в считанные секунды. Считаю, что это достойная плата за шум. Тем более, что это далеко не самый громкий пылесос — у Dyson и погромче имеются.
Заявленная электрическая Greenworks Stick Vac — 500 Вт, а мощность всасывания — 170 Вт. Но, вообще говоря, это цифры ни о чём, самое главное — это отрицательное давление, создаваемое пылесосом, а его производитель не сообщает (впрочем, она всё равно будет меняться от насадки к насадке). Но, к слову, у того самого Samsung Powerstick Jet VS900, который я выше хвалил за продуманную базу, мощность всасывания была 200 Вт, а всасывал он хуже, чем Greenworks Stick Vac.
И ещё у Samsung нет подсветки на «главной» турбощётке, а у Greenworks — есть, да ещё какая!
Пылесборник Greenworks Stick Vac оборудован фильтром HEPA 13, который задерживает до 99,95% частиц размером около 0,3 мкм. Фильтры получше в природе имеются, но и это уже достаточный уровень. Так что, во время уборки вы не будете дышать той пылью, от которой пытаетесь очистить квартиру.
После уборки можно легко очистить пылесборник, откинув нижнюю крышку — можно даже не снимать блок пылесборника с пылесоса. Если же снять, то уже получится основательно всё вытряхнуть.
В том числе можно достать внутренний металлический фильтр и промыть его под водой.
Ну а сам пылесос надо поставить на зарядку. Здесь есть один минус: во время зарядки база может слегка шуметь (скорее «издавать звук», скажем так — спящего человека этот звук не разбудит). Сначала я принял этот высокочастотный нарастающий шум за электрический, и подумал, что с батарейкой что-то не так. Но инженеры компании объяснили мне, что так работает вентилятор охлаждения. И действительно: в нижней часты базы есть щели, через которые во время зарядки чувствуется выдуваемый воздух. Сама батарея при этом особо не нагревается, а это главное.
Во время зарядки на LED-дисплее отображается заряд батареи, так что, вы сразу можете видеть, насколько пылесос заряжен. Правда, у моего экземпляра заряд батареи всегда показывается 99%, хотя время до конца уборки определяется плюс-минус правильно. Видимо, какой-то технический брак.
Конкуренты
Dreame T30
Аналогичный пылесос от Dreame предлагает меньший выбор насадок, а у крепления на стену есть слоты для двух из них. Стойки, впрочем, в комплекте нет, так что без сверления стены не обойтись. Ещё у Dreame имеется «колено» для удлинительной трубы, и выше заявленная мощность всасывания на 20 Вт (190 Вт против 170 Вт у Greenworks), но, как я уже сказал, это цифры ни о чём. А вот HEPA-фильтр там чуть хуже: HEPA12 против HEPA13 у Greenworks.
Dyson V12 (SV30)
Как вариант, можно рассмотреть «классику» от Dyson по цене в два раза дороже, чем модель от Greenworks. По функциям (в том числе тем, что дают насадки) будет примерно то же самое. Заявленная мощность всасывания ниже (150 Вт), а потребляемая электрическая мощность выше (545 Вт против 500 Вт). Т.е. «сосёт» он, может, и cравнимо с Greenworks (ещё не факт), но потребляет при этом больше энергии. Кстати, заявленный уровень шума у Dyson тоже выше (89 дБ против 73 дБ у Greenworks), да и вообще они ушли из России — да так, что даже сайт не открывается без VPN. В целом, продукция Dyson хоть и задала многие стандарты в современных ручных пылесосах, при прямом сравнении с конкурентами не всегда выигрывает, а стоит дороже. Прямо как Apple, да.
Выводы
Greenworks Stick Vac — хороший домашний пылесос, который очень хорошо очищает те же ковры, и имеет все необходимые функции, кроме, разве что, изгиба удлинительной трубы. Также расстраивает, что провод из розетки подходит не к низу стойки, а к верху — там, где, собственно, и крепится база для зарядки.
В остальном — пылесос симпатичный, лучше вписывается в интерьер, чем чрезмерно пёстрые Dyson, но уступает скромным и стильным Samsung. По цене выходит чуть дороже, чем конкуренты от Dreame и Xiaomi, что может быть сложновато для относительного нового (в данном конкретном сегменте) бренда. Но если вы уже пользовались, например, садовой техникой Greenworks, вам наверняка понравится идея единой заменяемой батареи.
- Хорошее качество уборки
- Насадки на все случаи жизни
- Много крепежей для насадок на стойку с базой
- Подсветка на главной турбощётке
- Стойка для пылесоса слегка прогибается
- Провод питания подходит не к стойке, снизу, а к базе наверху
- Высокий уровень шума
- Отсутствуют гибкие или складные удлинители