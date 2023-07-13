Хороший вертикальный пылесос — это не только раскрученные «китайцы». Есть альтернативы

Вам может показаться, что Greenworks — это какой-то новый бренд, пытающийся занять нишу после ухода некоторых крупных западных. Но на самом деле, сам бренд Greenworks существует аж с 2000 года, а компания, которая его придумала — с 1980. Более того, заядлые садоводы и дачники наверняка давно и хорошо знакомы с Greenworks — под этим брендом уже давно выпускаются различные садовые инструменты, преимущественно на аккумуляторах.

Собственно, аккумуляторы — это основной профиль компании Globe Tools Group. Ну а от садовых воздуходувов до пылесосов — рукой подать.

Так что, сегодня у меня на обзоре пылесос Greenworks Stick Vac, работающий на фирменном аккумуляторе 24V.

Внешний вид

Сам пылесос представляет собой модный нынче тип беспроводных пылесосов, вытесняющих (или, скорее, уже вытеснивших, если только вы не заядлый ретроград) традиционные «обычные» пылесосы. Те самые, которые вы держите дома даже имея самый навороченный робот-пылесос, хотя бы на случай ручной уборки в щелях и там, где пылесос не достанет: под шкафом, над шкафом, в самом шкафу, и т.д.