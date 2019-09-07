IFA 2019: Samsung и очень много умной техники

“С тех пор, как компания Samsung представила черно-белый телевизор почти 50 лет назад, мы внедряем инновации в потребительской электронике, бытовой технике и мобильном направлении, – Бенджамин Браун, исполнительный директор по маркетингу и вице-президент Samsung Europe. – Samsung продолжит обогащать наследие компании и предлагать нашим клиентам решения, способные изменять жизнь”.
8K-разрешение в массы
Открытие павильона прошло под лозунгом «Designing Your Tomorrow». И лозунг вполне оправдывает ожидания от мероприятия. Не обошлось и без статистики. Представитель компании отчитался со сцены о уверенном росте продаж телевизоров QLED 8K, а общее количество проданных устройств QLED выросло на 200%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поэтому ключевой для компании момент - презентация новых телевизоров, ведь они, судя по заявлениям спикеров, должны стать одной из центральных частей экосистемы, которую выстраивает Samsung вокруг своей техники. Совершенствуя линейку, компания показала 55-дюймовый QLED 8K, который пополнит портфолио уже существующих моделей с диагоналями 65, 75, 82 и 85 дюймов.
И знаете, Samsung довольно уверенно идет в эпоху 8K-изображения, потому что отладить собственное производство и дисплеев, и процессоров для обработки изображения, и сделать ПО на основе AI для этого всего - это дорогого стоит. Ожидаемо, что хороший результат при таком подходе себя не заставит долго ждать.
Помимо новых экранов во всю стену The Wall (исключительно бизнес-продукт), Samsung выпустила второе поколение телевизора The Serif, который ломает представление о том, как выглядят обычные телевизоры. Никаких проводов и черных гробовых рамок вокруг экрана. Теперь телевизор - это элемент дизайна помещения. Дизайна, надо сказать, дорогого, потому что дизайнеры Samsung при разработке сотрудничали с известным бюро Bouroullec.
BESPOKE и другая техника
Состязания между азиатами в том, кто лучше сделает свою кухню будущего, похоже, не утихнут еще долго. Если LG делает какие-то уж слишком футуристичные бытовые приборы (при этом очень и очень красивые), то Samsung нацелена на попадание в самое сердце миллениалов всех сортов. Все просто и со вкусом - модульные холодильники! Нет, не так. Кастомизируемые умные модульные холодильники!
Да, прорыв с модульными смартфонами ни у кого не получилось осуществить, но зато у нас есть холодильники, которые можно укомплектовать под себя, настроив количество дверей, секций, выбрав нужный цвет или принт. Отказ от устаревших форм во всей домашней электронике - это новая идея южнокорейцев, которые решили перевернуть игру.
Помимо этого, Samsung показала очиститель воздуха AX9500, получивший первым в мире систему очистки Wind-Freе. Благодаря ей, очиститель не «дует», а просто незаметно пропускает весь воздух через себя. Его конструкция обеспечивает возможность установки в различных помещениях, а система фильтрации из трех уровней снижает присутствие вредных газов, пыли и аллергенов в воздухе.
Заботой о воздухе в помещении компания, судя по всему, решила заняться не только с помощью специальных очистителей. Беспроводной пылесос POWERstick Jet (привет, Dyson!) с продолжительным временем автономной работы и 5-слойной системой фильтрации HEPA, улавливает 99% частиц пыли и аллергенов, предотвращая их попадание обратно в воздух.
AirDresser
Samsung решила забраться к вам не только на кухню и в гостиную, но, видимо, еще и в гардероб. Самой интересной новинкой для дома, помимо холодильников BESPOKE, стал «умный» шкаф для одежды Samsung AirDresser, который приводит одежду в порядок без лишних стирок и вечно утомляющего процесса отглаживания.
Круто, что в AirDresser достаточно повесить несколько вешалок с одеждой и шкаф начнет сам отпаривать ее, удалять пыль и неприятные запахи. Вмешательство человека в процесс ликвидировано полностью, а все манипуляции с одеждой проводятся за счет использования пара и потоков воздуха.
Сам корпус такого «прибора» - минималистичный небольшой шкаф. Цветов снова очень много, но стоит учесть, что AirDresser будет смотреться как минимум странно в условиях обычной «двушки в Мытищах». Это больше имиджевое устройство, чтобы показывать его гостям и наблюдать за тем, как они будут ловить обмороки от иновационности один за другим. Как вектор развития техники - хорошо. Как готовый продукт, который можно просто пойти взять в магазине и поставить дома - пока на это не похоже. Хотя кто знает, может, благодаря таким штукам, через лет пять, мы уже и не будем в холодном поту пытаться вспомнить, выключили ли мы утюг дома или нет.