IFA 2019: Samsung и очень много умной техники

Да, прорыв с модульными смартфонами ни у кого не получилось осуществить, но зато у нас есть холодильники, которые можно укомплектовать под себя, настроив количество дверей, секций, выбрав нужный цвет или принт. Отказ от устаревших форм во всей домашней электронике - это новая идея южнокорейцев, которые решили перевернуть игру.

Помимо этого, Samsung показала очиститель воздуха AX9500, получивший первым в мире систему очистки Wind-Freе. Благодаря ей, очиститель не «дует», а просто незаметно пропускает весь воздух через себя. Его конструкция обеспечивает возможность установки в различных помещениях, а система фильтрации из трех уровней снижает присутствие вредных газов, пыли и аллергенов в воздухе.

Заботой о воздухе в помещении компания, судя по всему, решила заняться не только с помощью специальных очистителей. Беспроводной пылесос POWERstick Jet (привет, Dyson!) с продолжительным временем автономной работы и 5-слойной системой фильтрации HEPA, улавливает 99% частиц пыли и аллергенов, предотвращая их попадание обратно в воздух.

AirDresser

Samsung решила забраться к вам не только на кухню и в гостиную, но, видимо, еще и в гардероб. Самой интересной новинкой для дома, помимо холодильников BESPOKE, стал «умный» шкаф для одежды Samsung AirDresser, который приводит одежду в порядок без лишних стирок и вечно утомляющего процесса отглаживания.