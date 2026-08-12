Как проветрить квартиру и не впустить уличную пыль

Как проветрить квартиру и не впустить уличную пыльHEPA-фильтр H13, 125 м³/ч и тишина ночного режима — что умеет Ballu ONEAIR ASP-100
Ballu ONEAIR ASP-100 — пример современного приточного очистителя воздуха для квартиры, который обеспечивает подачу чистого свежего воздуха после многоступенчатой фильтрации. Компактная конструкция, управление по Wi-Fi, подогрев входящего воздуха и дополнительные функции позволяют адаптировать работу устройства под разные сценарии использования.
Ballu — один из ключевых брендов торгово-производственного холдинга «Русклимат». С 2003 года компания разрабатывает и выпускает климатическую технику бытового, полупромышленного и промышленного назначения. Ежегодный объем производства превышает 7 млн единиц оборудования.
Компактный корпус и гибкие варианты установки
Одна из особенностей Ballu ONEAIR ASP-100 — компактные размеры. Корпус устройства имеет габариты всего 264 × 352 × 160 мм, поэтому приточный очиститель воздуха можно установить даже в помещениях с ограниченным свободным пространством. Производитель предусмотрел два варианта монтажа — вертикальный и горизонтальный, а направление воздушного потока можно выбрать с учетом планировки комнаты.
Устройство подходит для установки как во время ремонта, так и в уже готовом интерьере. Для монтажа специалист выполняет одно отверстие в наружной стене с помощью технологии алмазного бурения. Такой способ позволяет провести монтаж аккуратно, с минимальным количеством строительной пыли, поэтому устройство можно установить даже после завершения ремонта.
Корпус получил текстильную отделку, которая отличается от привычного дизайна климатической техники. Благодаря тканевому корпусу устройство легче вписывается в современный интерьер и не привлекает лишнего внимания.
HEPA H13 и многоступенчатая очистка воздуха
Главная задача приточного очистителя воздуха — подготовить наружный воздух перед подачей в помещение: удалить основные загрязнения и снизить количество частиц, которые могут попадать в квартиру с улицы.
В Ballu ONEAIR ASP-100 используется система фильтрации из нескольких этапов:
- Pre Filter задерживает крупные частицы пыли, пух и насекомых;
- HEPA H13 обеспечивает тонкую очистку воздуха и задерживает до 99,95% частиц размером от 0,3 мкм;
Вместо стандартного HEPA-фильтра можно установить комбинированный фильтр HEPA H13-CARBON. Он дополняет систему очистки слоем активированного угля, благодаря чему приточный очиститель обеспечивает трехступенчатую очистку воздуха и помогает снизить концентрацию посторонних запахов.
Такая схема очистки помогает снизить количество уличных загрязнений, которые могут попадать в квартиру вместе с приточным воздухом. Предварительный фильтр можно очищать самостоятельно, а основной фильтрующий элемент требует периодической замены.
Управление через приложение и автоматические режимы
Ballu ONEAIR ASP-100 оснащен встроенным Wi-Fi-модулем, поэтому управлять устройством можно не только с корпуса, но и дистанционно. Пользователь может подключить приточный очиститель воздуха к фирменному приложению экосистемы умного дома Hommyn, а также использовать голосовых помощников. Через приложение доступны настройка скорости воздушного потока, создание расписаний и контроль основных параметров устройства. Это позволяет заранее настроить работу прибора под индивидуальные сценарии использования.
Для быстрого управления на корпусе предусмотрены сенсорные кнопки. С их помощью можно выбрать скорость вентилятора, активировать ночной режим или включить турборежим для ускоренного обновления воздуха в помещении. Возможности Ballu ONEAIR ASP-100 можно расширить с помощью дополнительных модулей. Устройство поддерживает установку датчика углекислого газа и системы подогрева поступающего воздуха. После подключения дополнительных опций прибор может автоматически учитывать уровень CO₂ и температуру воздушного потока при выборе режима работы.
Работа в разных климатических условиях
Ballu ONEAIR ASP-100 рассчитан на эксплуатацию при наружной температуре от −40 до +50 °C. При работе в холодное время года устройство помогает поддерживать комфортную температуру поступающего воздуха, снижая влияние перепада температур между улицей и помещением.
Производительность модели достигает 125 м³/ч, что позволяет использовать приточный очиститель воздуха в помещениях площадью до 40 м². Уровень шума заявлен от 19 дБ, поэтому устройство подходит для комнат, где важна тихая работа климатической техники.
Почему приточный очиститель воздуха удобнее обычного проветривания
Открытое окно остается самым простым способом обновить воздух в квартире, но такой вариант зависит от внешних условий: температуры, уровня шума и качества воздуха на улице. Приточный очиститель воздуха позволяет отказаться от этого компромисса, обеспечивая подачу подготовленного воздуха независимо от ситуации за окном.
Ballu ONEAIR ASP-100 объединяет в одном корпусе несколько функций, важных для городской квартиры: подачу воздуха с улицы, многоступенчатую очистку, тихую работу и управление через смартфон. Благодаря компактной конструкции устройство можно адаптировать под разные условия установки и использовать как современное решение для поддержания комфортного микроклимата.
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