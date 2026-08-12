Как проветрить квартиру и не впустить уличную пыль

Ballu ONEAIR ASP-100 — пример современного приточного очистителя воздуха для квартиры, который обеспечивает подачу чистого свежего воздуха после многоступенчатой фильтрации. Компактная конструкция, управление по Wi-Fi, подогрев входящего воздуха и дополнительные функции позволяют адаптировать работу устройства под разные сценарии использования.

Ballu — один из ключевых брендов торгово-производственного холдинга «Русклимат». С 2003 года компания разрабатывает и выпускает климатическую технику бытового, полупромышленного и промышленного назначения. Ежегодный объем производства превышает 7 млн единиц оборудования.

Компактный корпус и гибкие варианты установки

Одна из особенностей Ballu ONEAIR ASP-100 — компактные размеры. Корпус устройства имеет габариты всего 264 × 352 × 160 мм, поэтому приточный очиститель воздуха можно установить даже в помещениях с ограниченным свободным пространством. Производитель предусмотрел два варианта монтажа — вертикальный и горизонтальный, а направление воздушного потока можно выбрать с учетом планировки комнаты.