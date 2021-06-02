В процессе мойки валики орошаются водой из ёмкости и крутятся, засасывая грязь внутрь поломоечной машины, при этом за счёт щёток на контейнере для грязной воды — вся грязь с них в итоге попадает в этот контейнер. Karcher FC7 при этом может легко скользить, будто камень в кёрлинге. Т.е. чтобы двигать электрошвабру нужно прикладывать минимум усилий.

Вьевшуюся грязь, таким образом, можно вообще не тереть (и уж тем более не надо придавливать швабру к полу) — достаточно просто подержать её над грязью, рано или поздно грязь отойдёт. Но я по привычке всё равно иногда вожу шваброй туда-сюда (в конце-концов, это очень легко).

Если всё совсем плохо, можно включить турбо-режим — но он значительно ускоряет расход воды в баке. Т.е. если в обычном режиме уборки с одним баком можно вымыть полы в двухкомнатной квартире, включая кухню, коридор, туалет и ванную, то с турбо режимом вода уходит за считанные минуты.

Дополнительно в передней части электрошвабры включается подсветка — она помогает находить пыль, а также "заглядывать" под диваны. По уровню шума Karcher FC7 тише любого пылесоса, однако спящего в той же комнате человека поломоечная машина, скорее всего, разбудит.