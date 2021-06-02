Та самая техника, с которой вы полюбите уборку квартиры, даже если раньше это занятие ненавиделиНемецкая поломоечная машина — друг человека
Внешний вид
Karcher FC7 поставляется в довольно внушительной коробке, внутри которой сама электрошвабра сложена вдвое.
Этот момент, кстати, немного спорный — пока я разбирался, как её собрать и закрепить, чуть не повредил оплётку проложенного внутри кабеля. Дело в том, что кабель болтается слишком свободно, а корпус — металлический. Так что, на этом этапе нужно быть максимально аккуратным. Но это нужно сделать только один раз.
В установленном виде электрошвабра имеет высоту 115 см, а будучи установленной на подставку — 132 см.
Подставка, кстати, очень удобная — она заодно является и ящиком для хранения. Помните все эти “ящики для запчастей от пылесоса”? Тут они не нужны! Сама подставка — и есть ящик. Только зарядку некуда деть (я бы не стал класть её вместе с валиками, которые после мойки и сушки всё-таки могут быть слегка влажными).
Управление поломоечной машиной осуществляется кнопками на рукоятке в верхней части. Там же имеется несколько индикаторов — закончилась вода, переполнен бак для грязной воды, турбо-режим и т.п.
В большинстве случаев достаточно нажать одну кнопку чтобы начать уборку, и её же — чтобы закончить.
Функции
Когда я распаковал Karcher FC7, то первой мыслью было — ну вот, теперь неделю со всем этим разбираться, как это работает. Но на деле разобрался я минуты за 3 — схемы в инструкции довольно точные, и даже не требуют словесного пояснения.
Так что в этом обзоре я поступлю точно так же — просто опишу уборки, т.к. если просто расписывать функции каждой детали — может получиться громоздко и непонятно.
Итак, первым делом нужно нацепить валики — их в комплекте два вида. Те, что помягче — обычные, для любых поверхностей. Те, что с острыми пупырышками — для каменных поверхностей (я не стал пробовать их на ламинате и плитке).
Установили валики, теперь крепим поддон для грязной воды снизу. Достаточно просто поставить его на пол и “надеть” сверху швабру до щелчка.
Ну и последнее — наливаем воду в специальную ёмкость. В воду можно добавлять моющее средство из комплекта, а можно не добавлять. Можно и специальный шампунь использовать (в комплекте есть бутылочка), но, опять же, для влажной уборки достаточно и просто обычной воды. Т.е. тратиться ли на спецсредства — дело ваше, смотря что вы хотите (нужна ли вам дезинфекция, например, или вдруг аромат какой-то желаете).
Собственно, это всё. Если поломоечная машина заряжена — то просто нажимаем кнопку включения на ручке, и начинаем мыть полы.
В процессе мойки валики орошаются водой из ёмкости и крутятся, засасывая грязь внутрь поломоечной машины, при этом за счёт щёток на контейнере для грязной воды — вся грязь с них в итоге попадает в этот контейнер. Karcher FC7 при этом может легко скользить, будто камень в кёрлинге. Т.е. чтобы двигать электрошвабру нужно прикладывать минимум усилий.
Вьевшуюся грязь, таким образом, можно вообще не тереть (и уж тем более не надо придавливать швабру к полу) — достаточно просто подержать её над грязью, рано или поздно грязь отойдёт. Но я по привычке всё равно иногда вожу шваброй туда-сюда (в конце-концов, это очень легко).
Если всё совсем плохо, можно включить турбо-режим — но он значительно ускоряет расход воды в баке. Т.е. если в обычном режиме уборки с одним баком можно вымыть полы в двухкомнатной квартире, включая кухню, коридор, туалет и ванную, то с турбо режимом вода уходит за считанные минуты.
Дополнительно в передней части электрошвабры включается подсветка — она помогает находить пыль, а также "заглядывать" под диваны. По уровню шума Karcher FC7 тише любого пылесоса, однако спящего в той же комнате человека поломоечная машина, скорее всего, разбудит.
Когда уборка завершена или когда загорелся индикатор заполнения бака для грязной воды, нужно отщёлкнуть этот бак и аккуратно отнести в туалет, чтобы вылить всю воду. Говорю “аккуратно”, потому что две части бака не особо плотно друг ко другу прилегают и можно легко расплескать эту воду.
В баке также может оказаться и мелкая грязь (а то и не очень мелкая). Её электрошвабра тоже без проблем убирает.
Отсюда, кстати, вытекает ещё одно колоссальное преимущество Karcher FC7 — предварительная сухая уборка не требуется. То есть, вам лучше убрать разные валяющиеся предметы или провода, но подметать или пылесосить совсем необязательно. Фактически, поломоечная машина очищает квартиру, в том числе, и от пыли, при этом не создавая воздушных потоков, которые эту пыль могут поднимать в воздух (бывает такое, что пылесосишь, только закончил, и прям видишь, как пыль снова оседает).
Конечно, валики электрошвабры крутятся, но они крутятся внутрь, да и не так уж быстро. Вся грязь — и мелкая, и крупная, остаётся на валиках, и соскабливается щётками на внутреннем контейнере.
Автономность
Karcher FC7 работает до 45 минут (в обычном режиме), этого времени хватит, чтобы убрать и 4-комнатную квартиру с кухней, коридором, туалетом и ванной, даже если там где-то есть въевшаяся застарелая грязь. Большинство уборочных сессий будут гораздо короче — и ещё раз отмечу, при этом не требуется предварительная сухая уборка. В среднем, за 15-20 минут можно отмыть среднестатистическую современную квартиру.
Заряжается поломоечная машина 4 часа и вот тут я отмечу ещё один недостаток — см. фото:
К сожалению, несмотря на крайне удачный формат хранения Karcher FC7, производитель так и не придумал какой-то более изящный способ зарядки, чем просто воткнуть кабель в бок. Кабель, кстати, не такой уж длинный — всего полтора метра, при этом он не стандартный и его сложно заменить.
Итого
Поломоечная машина Karcher FC7 — первое подобное устройство из всех, что я тестировал, и, надо сказать, в первую очередь лично меня впечатлил нестандартный подход производителя к решению проблемы уборки. Я перетестировал множество пылесосов, в том числе роботов, и работал также с теми моделями, которые имели влажную уборку. Но, разумеется, влажная уборка там была лишь дополнительной опцией, сделанной “чтоб было” — серьёзную грязь такие устройства отмыть не могли. Тестировал я и специальный робот-полотёр, который моет полы сам, но перед этим надо было пылесосить, иначе всю грязь он просто размажет по полу. Т.е. большинство производителей домашней уборочной техники либо отталкиваются от сухой уборки, либо воспринимают влажную уборку как самоцель, но удачного совмещения лично я раньше не видел.
Karcher FC7 решает проблему комплексно. Да, не без недостатков: придётся повозиться с выливанием грязной воды, очищением валиков (их можно мыть в стиральной машине, впрочем, но я за свою стиралку немного переживаю — валики во время стирки шумно перекатываются в барабане), да и зарядка сделана неудобно, но зато уборка квартиры занимает сильно меньше времени, чем с пылесосом и обычной шваброй, при этом эффект гораздо лучше. Правда, и стоит это весьма недёшево, но и конкурентов, по сути, нет.
- Одно устройство для сухой и влажной уборки
- В процессе работы швабра легко управляется и перемещается
- Автономности достаточно для тщательной уборки в большой квартире
- Подсветка
- Удобное хранение
- Неудобная зарядка
- Много возни с очисткой