Мы уже знаем, что китайцы научились делать классные смартфоны. А пылесосы?
Технические характеристики
|Ecovacs Deebot OZMO 950
|Тип уборки
|Сухая, влажная
|Мощность
|50 Вт
|Сбор пыли
|Плавающая основная и 2 боковые щетки
|Пылесборник
|430 мл
|Контейнер для воды
|240 мл
|Фильтры
|HEPA-фильтр, микрофильтр
|Ориентация и перемещение
|Датчик препятствий, LiDAR, лазерный, оптический и инфракрасные датчики (картирование местности, возможность добавления до трех карт)
|Поддержка голосовых помощников
|Google Assistant и Amazon Alexa
|Аккумулятор
|5200 мАч, 200 минут непрерывной работы, полная зарядка за 5 часов
|Размеры
|350х350х93 мм
|Вес
|4,4 кг
|Цена
|35-42 тысячи рублей
Зачем нужны эти ваши роботы, если мне от деда в наследство достался пылесос и он нормально пылесосит?
Понимаете, какое дело — технический прогресс трогает технику за разные места не только ради моды (как думают юные покупатели iPhone), но и для того, чтобы эта техника требовала меньше вмешательства человека в своей работе. Например, когда-то нужно было уметь разжигать печь в избах, а сейчас повернул регулятор на конфорке — и плита с автоподжигом уже разогревает тебе борщец. Или, например, «не умеешь настраивать карбюратор — не мужик!», в чём были уверены деды на древних «Волгах». А сегодня от водителя дешёвых иномарок никаких умений, кроме долива масла не требуется (всё равно двигатель развалится или потребует гильзовки после пробега в 200 тысяч км).
Вот и умные пылесосы появились для того, чтобы минимизировать вмешательство человека в процесс поддержания чистоты в доме. Ну и сделать даже это минимальное вмешательство максимально удобным. Цели у людей, которые покупают такую технику, разные, но общие требования к ней можно свести к одному знаменателю — чтобы пылесос занимался своей работой самостоятельно и очень редко просил обслуживания.
Прихожане секты «а мне и так нормалёк, даром не нужна эта ваша автоматика!» никогда не согласятся, но удобства в умных пылесосах и вправду больше, чем в обычных. Синхронизировал пылесос с Google-ассистентом накануне приезда гостей, включил уборку со смартфона, и мама с порога видит, что сын не засранец, а «не жалея спины» поддерживает чистоту в квартире. Даже если сын всё это время на самом деле не поднимал пятой точки с дивана и смотрел всякую чушь в TikTok.
Нужен ли робот-пылесос в реалиях малогабаритных хрущёвок и другой родной сердцу советской архитектуры? Тут можно спорить, но, если вам по-настоящему лень и тошно затевать уборку в доме своими конечностями, смысл потратить деньги на робота-пылесоса всё равно есть. И всё-таки лучше всего покупать такую бытовую технику для больших помещений, где польза и количество потраченных денег будут хоть как-то соотноситься между собой. Если вы снимаете дешёвую квартиру, а по ней будет ездить робот, который стоит столько же, сколько аренда этой квартиры (если не дороже), это будет глупое решение. Да и мама не поймёт.
Где брать расходники на такую штуковину?
Во-первых, в куче картона, инструкций и прочей макулатуры, которую никто не читает, уже есть комплектация на все случаи жизни. Это одна из мелочей, которые отличают дешёвые пылесосы «вот круглая фигня, которая ездит и набор для первого запуска, а потом доукомплектовывай её сам» от флагманских. Кроме стандартных вращающихся щеток и фильтра, в наборе есть многоразовая тканевая салфетка и пять одноразовых салфеток для влажной уборки. Леший его знает, зачем их столько — наверное, для каких-то совсем форс-мажорных ситуаций, когда не хочется портить многоразовую «тряпку».
Для первого времени этого хватит, но что делать, когда салфетки закончатся, а фильтры перестанут справляться с пылью? В китайских интернет-магазинах продают комплект с основной и шестью боковыми щетками, сменными фильтрами и дополнительными тканевыми тряпочками за 1000-1200 рублей. По секрету говорю — это довольно дёшево в сравнении с пылесосами какого-нибудь Самсунга, где в стоимость расходников входит наценка за «премиальный пользовательский опыт» и улыбающиеся морды на уличных рекламных стендах. Да и хватит такого набора надолго.
Внешний вид
Когда мне говорят, что все смартфоны нынче на одно лицо, я возмущаюсь — мол, вы ослепли там совсем? Как можно не отличать iPhone от Samsung, Xiaomi и Huawei? Но вот сейчас нужно что-то написать о дизайне пылесоса и... блин, не могу на «серьёзных щах» что-то рассказывать о значительных дизайнерских отличиях этого робота-пылесоса от любого другого. Во всяком случае, стилистику НЛО, спортивной машины или какой-нибудь, я не знаю, панды, ему придавать не стали. Черный пластик, стандартный цилиндрический корпус и выступающая «танковая башня» с сенсорами для ориентации в пространстве. Это всё, что
останется после меня видно на первый взгляд, когда устройство находится на полу. Остальные элементы скрыты под большой пластиковой крышкой. Повторюсь, я не мастак рассуждать о дизайне пылесосов, но китайцы из Ecovacs докладывают, что за дизайн этой модели им дали награду Reddot Design Award. В английском языке слово «дизайн» — это не только «внешка», но и «конструктивные особенности», поэтому я склонен полагать, что жюри из Западной Германии хвалило скорее ремонтопригодность и/или надёжность, чем особую форму овальных овалов.
Клавиша, которую видно на внешней стороне корпуса, сделана для включения/выключения режима уборки и отправки пылесоса к зарядной станции, если вы расхотели, чтобы он занимался полной уборкой от и до. Основная кнопка расположена под пластиковой крышкой, с её помощью можно отключать питание и присоединять устройство к домашней сети Wi-Fi. Рядом с кнопкой находится ёмкость для пыли и мусора. Ёмкость вместительная, удалять содержимое можно раз в несколько дней.
Под этой же крышкой, в специальной выемке, находится небольшая щётка с лезвием для очистки вращающихся деталей от ниток, волос и прочих загрязнений.
Учитывая, что пылесос умеет мыть полы (ещё бы робот за 45 тысяч рублей не умел этого делать), где-то должна быть и емкость для воды? Да, вот она — почти не заметна и находится на боковой поверхности корпуса. Нажали на кнопку, извлекли емкость, заполнили водой и вставили обратно. Переворачивать устройство при этом не нужно.
Уборка
Первое и главное, чем этот пылесос крут — супер-тихая работа: прокатился по квартире, где-то внутри себя отжужжал положенное, припарковался на станции подзарядки. В отличие от дешёвых конкурентов, в процессе его работы нет ощущения, что по квартире скачет кофемолка, блендер или электрическая зубная щётка, и это радует. Правда, если вся механика работает почти что бесшумно, то голосовое оповещение слишком громкое. В один из первых дней тестирования я разместил пылесос вместе со станцией на кухне. Не самое привычное место, да. И чуть не подпрыгнул от испуга, когда во время похода в туалет пылесос командирским женским голосом из темноты доложил о статусе работы.
Перед первым запуском, фирменное приложение предложит вам указать план квартиры, зоны уборки и расписание. Сначала даже кажется, что приложение слишком простое и рассчитано на тех людей, у которых техника должна работать сразу «из коробки». Но на самом деле стоит чуть продвинуться в настройки, как перед глазами сразу появляется и мощность всасывания, и куча других полезных функций. Есть даже пункты с расчетом износа расходных материалов. Это и удобно, и делает пылесос понятным для использования устройством, а не непонятной «вещью в себе», как у менее компьютеризированных моделей, где для вас есть только три понятных состояния пылесоса — «работает», «что-то произошло» и «кажется, пора вытряхнуть пыль».
Сухую уборку китайский робот-флагман проводит быстро и уверенно. Если не жаль электроэнергию, лучше перевести его в режим Max+, в котором сила втягивания воздуха заметно возрастает. В этом режиме пылесос намного эффективнее работает и меньше разъезжает по маршруту.
По «бездорожью» (коврам и другим препятствиям он ползает тоже очень бодро. За счет скошенных снизу углов спокойно забирается на небольшие выступы. Если выступ большой, пылесос может немного приподнять себя (как Range Rover, да), проехать препятствие и продолжить движение без вашего вмешательства и каких-либо просьб о помощи.
Что касается влажной уборки, то здесь все интереснее, потому что просто убирать пыль и мелкий мусор может и любой другой пылесос. А вот DEEBOT Osmo 950 крут тем, что для подачи воды в нём есть система с насосом, чтобы более равномерно мочить ткань. Зачем? Это экономит воду, поэтому вам не придется каждые 15 минут бегать и набирать ее заново. И это при том, что сам бак с водой гораздо вместительнее (на сто миллилитров), чем у ближайших конкурентов в виде популярных Roborock, которые выпускаются под надзором Xiaomi. Такого запаса хватает на 90 квадратных метров площади при том условии, что подача воды будет выставлена на максимальный уровень. Редкий робот-пылесос, в котором влажная уборка не превращается в «геморрой» с необходимостью постоянно подбегать к нему с водичкой.
Итоги
Китайцы делают вещи: Ecovacs Deebot OZMO 950 — это компьютеризированный, настраиваемый и напичканный «самыми-самыми» характеристиками пылесос почти по всем статьям. Понятное дело, что он тише, мощнее и круче дешёвых моделей, но даже в сравнении с «непорочным» (да святится имя его, да прибудет царствие его) Xiaomi Roborock Sweep One за 35-37 тысяч рублей у него лучше автономность, гораздо больше запас воды для влажной уборки и немного выше «проходимость» препятствий. Бренд? Нашему, брату, конечно, всё китайское на одно лицо, но вообще-то Ecovacs основали ещё в 1998 году, и это неплохой «фабричный Китай» (наподобие, ну, я не знаю, BBK, Anker или Haier), который выпускает электронные штуковины-пылесосы для пола или очистки окон, очистители воздуха и болтливых роботов для торговых центров.
Что порадовало лично меня:
Влажная уборка стала максимально простой. Больше никаких грязных тряпок, полосканий в холодной воде и всего того, что вы так не любите в уборке. Сменил ткань, залил воду — пылесос готов. И бегать доливать воду не нужно настолько часто, как в большинстве роботов-пылесосов, потому он умеет её правильно дозировать.
Действительно «умное» приложение, которое на основе ваших предпочтений настраивает работу с устройством. По количеству умных функций это какой-то прибор для построения карт и схем местности, а не пылесос. Захотели — нанесли на карту зоны, в которых нужно убирать в определенное время. Либо вообще избегать их и не давать пылесосу появляться там, где в этом нет необходимости.
(!) 200 минут непрерывной работы от одного заряда. Лично я не представляю, зачем пылесосу столько, но пока дают — лучше не отказываться. Да и как запас на будущее (любой аккумулятор с годами постепенно теряет ёмкость) пригодится. По моим наблюдениям, на уборку двухкомнатной квартиры, пылесос тратит около 30 минут.
Синхронизация с Google Home. Ну, тут без комментариев.
Очень тихая работа.
Недорогие (в отличие от более раскрученных брендов) расходники.
Дорого? Очень. Но даже функционально близкие аналоги от Xiaomi по цене «танцуют» где-то рядом, при этом по чуть-чуть уступают в предельных характеристиках. А у именитых брендов даже ничего похожего нет — какой-нибудь Samsung VR20R7260WC делает только сухую уборку, при этом стоит 50 тысяч рублей, всасывает пыль в 2 с лишним раза слабее и плохо «ориентируется на местности». Karcher и Bosch даже без функции влажной уборки влетят вам в 50-65 (!) тысяч рублей.
Вот мы и пришли к реальности, когда китайское (не важно, Xiaomi или Ecovacs) покупают не по соображениям «тяп-ляп, зато дёшево», а потому что эта техника объективно круче любых аналогов из других стран. И даже у именитых производителей бытовой техники случилась ситуация «Юра, мы всё пролюбили». Так выпьем же за то, чтобы мы в такие ситуации никогда не попадали!
- Удобное расположение бака с водой
- Легкое обслуживание
- Картирование местности без дополнительных приборов — нужен только смартфон
- Тихая работа
- Очень дорогой
- Корпус слишком маркий, собирает пыль