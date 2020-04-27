Мы уже знаем, что китайцы научились делать классные смартфоны. А пылесосы?

Для первого времени этого хватит, но что делать, когда салфетки закончатся, а фильтры перестанут справляться с пылью? В китайских интернет-магазинах продают комплект с основной и шестью боковыми щетками, сменными фильтрами и дополнительными тканевыми тряпочками за 1000-1200 рублей. По секрету говорю — это довольно дёшево в сравнении с пылесосами какого-нибудь Самсунга, где в стоимость расходников входит наценка за «премиальный пользовательский опыт» и улыбающиеся морды на уличных рекламных стендах. Да и хватит такого набора надолго.

Внешний вид

Когда мне говорят, что все смартфоны нынче на одно лицо, я возмущаюсь — мол, вы ослепли там совсем? Как можно не отличать iPhone от Samsung, Xiaomi и Huawei? Но вот сейчас нужно что-то написать о дизайне пылесоса и... блин, не могу на «серьёзных щах» что-то рассказывать о значительных дизайнерских отличиях этого робота-пылесоса от любого другого. Во всяком случае, стилистику НЛО, спортивной машины или какой-нибудь, я не знаю, панды, ему придавать не стали. Черный пластик, стандартный цилиндрический корпус и выступающая «танковая башня» с сенсорами для ориентации в пространстве. Это всё, что останется после меня видно на первый взгляд, когда устройство находится на полу. Остальные элементы скрыты под большой пластиковой крышкой. Повторюсь, я не мастак рассуждать о дизайне пылесосов, но китайцы из Ecovacs докладывают, что за дизайн этой модели им дали награду Reddot Design Award. В английском языке слово «дизайн» — это не только «внешка», но и «конструктивные особенности», поэтому я склонен полагать, что жюри из Западной Германии хвалило скорее ремонтопригодность и/или надёжность, чем особую форму овальных овалов.

Клавиша, которую видно на внешней стороне корпуса, сделана для включения/выключения режима уборки и отправки пылесоса к зарядной станции, если вы расхотели, чтобы он занимался полной уборкой от и до. Основная кнопка расположена под пластиковой крышкой, с её помощью можно отключать питание и присоединять устройство к домашней сети Wi-Fi. Рядом с кнопкой находится ёмкость для пыли и мусора. Ёмкость вместительная, удалять содержимое можно раз в несколько дней.

Под этой же крышкой, в специальной выемке, находится небольшая щётка с лезвием для очистки вращающихся деталей от ниток, волос и прочих загрязнений.