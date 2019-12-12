Моющий робот-пылесос — это не роскошь. Мы нашли хорошую недорогую модель
Внешний вид
Как и большинство роботов-пылесосов, iLife V55 Pro имеет круглую форму (приплюснутый цилиндр) диаметром 35 см. Высота пылесоса - 9,2 см.
Вращающиеся щётки выступают как раз на столько, чтобы вымести пыль из углов комнаты.
Всасывание в iLife V55 Pro происходит без участия дополнительной турбощётки, что исключает спутывание волос и каких-нибудь ниток.
Колёса робота позволяют заезжать на ковры толщиной до 1,3 см, однако при этом сам ковёр должен быть достаточно большим, чтобы не сдвигаться. Например, с небольшими детскими ковриками может быть проблема - пылесос их сминает и заехать на них не может. К недостаткам, впрочем, я бы это относить не стал - сложно найти такой робот-пылесос, который справится в данной ситуации. Проходимость V55 Pro в любом случае выше среднего.
Доступ к пылесборнику осуществляется сверху - это удобно. Нажимаем на крышку, она поднимается - и достаём пылесборник.
В передней части робота расположены сенсорные кнопки и простой LED-дисплей.
Снизу, под "тряпкой", находится ёмкость для воды (робот умеет делать влажную уборку!). Чтобы получить к ней доступ, нужно перевернуть пылесос.
В комплекте с роботом даже поставляется пульт дистанционного управления, база, зарядник, две сменных щётки с усиками, сменный фильтр, щётка для фильтра, “тряпка” для влажной уборки, и виртуальная стена. Для пульта и стены также поставляются батарейки.
На корпусе пылесоса можно найти кнопку ON/OFF (полностью выключает устройство) и разъём питания - в случае необходимости зарядить пылесос можно и без участия базы.
Возможности
По набору возможностей iLife V55 Pro относится к наиболее функциональным роботам-пылесосам, тем более, что он умеет делать и влажную уборку.
Прежде всего, входящая в комплект виртуальная стена поможет оградить часть помещения, если вы не хотите, чтобы робот туда заезжал. Полезно для квартир-студий - например, вы готовите в зоне кухни, а робота включили для уборки в жилой зоне. Чтобы робот вам не мешал - достаточно выставить виртуальную стену на воображаемой прямой, разделяющей зоны.
Пульт дистанционного управления позволяет управлять роботом, в том числе, напрямую - с помощью стрелок. В большинстве случаев я просто нажимал кнопку “уборка” (её иконка похожа на “воспроизведение/пауза”, как у плееров).
Схем движения у робота несколько. Стандартная (по умолчанию) - типичная для похожих роботов хаотичная схема, когда пылесос движется примерно как шарик в игре Arkanoid, как бы отталкиваясь от стен. Уточню - да, робот именно касается стен, и даже слегка о них ударяется, но не врезается на полном ходу, а заранее тормозит. Так что, вряд ли V55 Pro может что-то сломать, помять или поцарапать. Во всяком случае, у меня таких случаев не было.
При таком движении робот покрывает всю поверхность пола помещения, причём, несколько раз.
Вторая схема - зигзаги. Здесь тоже робот покрывает всё помещение, но один раз. Если в комнате присутстувуют стулья и прочая мебель (в общем, если это не пустая прямоугольная комната), я бы не рекомендовал использовать эту схему.
И третья схема - спиральное движение от точки. Полезно для локальной уборки - например, если вы что-то просыпали.
Также роботому можно приказать следовать к базе. Обычно в процессе уборки он сам начинает искать базу если уже закончил или садится батарея. Однако иногда требуется и вот такой ручной вариант. Тут можно к недостаткам отнести, что ищет базу робот довольно долго - может искать даже несколько минут. Опять же, это не выбивается из возможностей среднестатистических роботов-пылесосов, однако бывают модели (существенно дороже), которые почти из любой точки комнаты к базе едут целенаправленно.
Ну и, наконец, влажная уборка. Тут всё просто - наливаем стакан воды в резервуар, крепим “тряпку”, запускаем робота.
Отдельно стоит отметить возможность запланировать уборку. Функции отображения часов у робота нет, но отсчитывать минуты он умеет. Поэтому выставляем время как разницу между текущим временем и планируемой уборкой. Например, если в 10:05 утра поставить 04:30, то каждый день в 14:35 робот будет автоматически запускать цикл уборки и потом сам же возвращаться на базу - пока вы не отмените план.
В качестве небольшого недостатка я бы отметил, что выключение робота кнопкой ON/OFF на его корпусе (сбоку), также сбрасывает и настроенный план. Другого способа сбросить расписание нет, только перенастроить его на другое время.
Качество уборки
Пыль, шерсть животного, и прочую мелкую грязь робот засасывает без проблем. Даже если какие-то более крупные частицы попадаются - например, сухой корм (но не очень крупный). Прохождение всего помещения несколько раз исключает шанс, что какая-то пыль просто отскочит в сторону и останется на полу. Углы робот тоже прорабатывает хорошо - после уборки грязи я в них не обнаруживал.
Что касается влажной уборки - то, конечно, нужно понимать, что какие-то застарелые пятна робот оттирать не будет. Но если ваша цель - именно чистовая влажная уборка, то с ней V55 Pro справляется прекрасно. Воды выделяется ровно сколько нужно, что полезно, если у вас чувствительное к влаге напольное покрытие (т.е. почти любое).
Итого
Официальная цена робота-пылесоса iLife V55 Pro - 16 тысяч рублей, что для его функций и возможностей абсолютно адекватно. Однако на момент написания статьи на Tmall проходит акция, и устройство отдают за 10 тысяч рублей - это уже очень выгодная покупка.
Каких-то существенных объективных недостатков я у модели не выявил. Можно пожаловаться на маркий корпус, который легко заляпывается руками - но всё-таки роботы-пылесосы больше рассчитаны на автономную работу, и вам вряд ли придётся его часто трогать.
Конечно, есть модели с большей проходимостью и большей мощностью всасывания, но они и стоят дороже - причём, раза в два.