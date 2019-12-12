Моющий робот-пылесос — это не роскошь. Мы нашли хорошую недорогую модель

Пульт дистанционного управления позволяет управлять роботом, в том числе, напрямую - с помощью стрелок. В большинстве случаев я просто нажимал кнопку “уборка” (её иконка похожа на “воспроизведение/пауза”, как у плееров).

Схем движения у робота несколько. Стандартная (по умолчанию) - типичная для похожих роботов хаотичная схема, когда пылесос движется примерно как шарик в игре Arkanoid, как бы отталкиваясь от стен. Уточню - да, робот именно касается стен, и даже слегка о них ударяется, но не врезается на полном ходу, а заранее тормозит. Так что, вряд ли V55 Pro может что-то сломать, помять или поцарапать. Во всяком случае, у меня таких случаев не было.

При таком движении робот покрывает всю поверхность пола помещения, причём, несколько раз.

Вторая схема - зигзаги. Здесь тоже робот покрывает всё помещение, но один раз. Если в комнате присутстувуют стулья и прочая мебель (в общем, если это не пустая прямоугольная комната), я бы не рекомендовал использовать эту схему.

И третья схема - спиральное движение от точки. Полезно для локальной уборки - например, если вы что-то просыпали.

Также роботому можно приказать следовать к базе. Обычно в процессе уборки он сам начинает искать базу если уже закончил или садится батарея. Однако иногда требуется и вот такой ручной вариант. Тут можно к недостаткам отнести, что ищет базу робот довольно долго - может искать даже несколько минут. Опять же, это не выбивается из возможностей среднестатистических роботов-пылесосов, однако бывают модели (существенно дороже), которые почти из любой точки комнаты к базе едут целенаправленно.

Ну и, наконец, влажная уборка. Тут всё просто - наливаем стакан воды в резервуар, крепим “тряпку”, запускаем робота.

Отдельно стоит отметить возможность запланировать уборку. Функции отображения часов у робота нет, но отсчитывать минуты он умеет. Поэтому выставляем время как разницу между текущим временем и планируемой уборкой. Например, если в 10:05 утра поставить 04:30, то каждый день в 14:35 робот будет автоматически запускать цикл уборки и потом сам же возвращаться на базу - пока вы не отмените план.

В качестве небольшого недостатка я бы отметил, что выключение робота кнопкой ON/OFF на его корпусе (сбоку), также сбрасывает и настроенный план. Другого способа сбросить расписание нет, только перенастроить его на другое время.

Качество уборки

Пыль, шерсть животного, и прочую мелкую грязь робот засасывает без проблем. Даже если какие-то более крупные частицы попадаются - например, сухой корм (но не очень крупный). Прохождение всего помещения несколько раз исключает шанс, что какая-то пыль просто отскочит в сторону и останется на полу. Углы робот тоже прорабатывает хорошо - после уборки грязи я в них не обнаруживал.