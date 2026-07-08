Бытовая техника
Опубликовано 08 июля 2026, 08:40
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Недорогой беспроводной пылесос с подсветкой и хорошим запасом мощности

Trouver G70 Detect
Идея создать универсальный пылесос, который бы идеально подходил и для влажной, и для сухой уборки, всё ещё не покидает умы инженеров из Dreame и Trouver. Однако хотя Trouver G70 Detect и заявлялся производителем как пылесос, способный мыть полы, всё-таки про влажную уборку в данном случае лучше забыть.
Недорогой беспроводной пылесос с подсветкой и хорошим запасом мощности
© Ferra.ru

Для начала давайте поговорим — а в чём собственно проблема. Думаю, что такое обычный пылесос для сухой уборки объяснять не надо: мотор создаёт обратную тягу, пыль засасывается в пылесборник, для бОльшей эффективности сбора пыли применяется вращающаяся турбощётка, которая одновременно и поднимает пыль с пола, и помогает ей улететь в трубу к пылесборнику.

Но что если мы хотим одновременно мыть пол? Как, например, давно уже делают роботы-пылесосы. Что ж, моющие пылесосы — это тоже далеко не новость. У тех же Dreame есть целая линейка прекрасных моющих пылесосов: заливаешь чистую воду, вода автоматически подаётся на вращающийся валик, который увлажняется, собирает пыль и грязь, ну и потом всё это, опять же благодаря мотору, создающему обратное давление, устремляется в пылесборник — в этот раз вместе с грязной водой. Быстро, эффективно, чисто.

Проблемы возникают, когда нам нужно убираться где-то там, где нельзя ничего увлажнять. Например, мы хотим пропылесосить ковёр — моющие пылесосы на коврах бесполезны. Или мы хотим сменить насадку и пропылесосить диван, шкаф, или салон автомобиля. Короче говоря, нам нужно иногда убирать влажную уборку, не теряя её эффективности тогда, когда она всё-таки нужна.

Инженеры пытались решить эту проблему по-разному. В Dreame H14 Dual мотор можно было снять и переставить на другой пылесборник. Этакий пылесос-трансформер. Только по факту это два пылесоса, разве что, мотор у них один. Ну и как-то так получилось, что мощность второго, сухого пылесоса, по факту оказывалась крайне невысокой — из-за особенностей конструкции.

Второй путь: а давайте возьмём обычный пылесос для сухой уборки и приделаем к нему насадку с контейнером для воды. В Dreame Z20 AquaCycle сделали именно так, но получилась обратная проблема: всё, что связано с влажной уборкой там максимально некомфортно, и не особо-то эффективно. Мойки и сушки тряпок не предусмотрено, обслуживать насадку с водой неудобно.

К сожалению, вариант, который решили использовать в Trouver G70 Detect спустя год после выпуска Dreame Z20 AquaCycle оказался ещё хуже. Но обо всём по порядку.

Внешний вид и комплектация

Trouver G70 Detect поставляется в комплекте с типичной насадкой для турбощётки, небольшой моторизированной щёткой для чистки мебели, щелевой насадкой, комбинированной мягкой насадкой…

Недорогой беспроводной пылесос с подсветкой и хорошим запасом мощности
© Ferra.ru

…Модуль для мытья полов я даже не сразу нашёл в комплекте. Сложилось ощущение, что его или решили добавить в последний момент, или компания планирует также выпускать точно такие же пылесосы без него.

Недорогой беспроводной пылесос с подсветкой и хорошим запасом мощности
© Ferra.ru

Этот модуль опционально пристыковывается к основной насадке. Как всё это работает поговорим чуть ниже.

Ещё в комплекте есть настенная база, к которой можно прикрепить держатель насадок. Вертикальной стойки для пылесоса не предусмотрено, так что, настенную базу придётся крепить к стене. В комплекте поставляются дюбели и винты.

© Ferra.ru

Зарядное устройство можно подключать как напрямую к батарее пылесоса, так и в настенную базу. У неё есть контакты для зарядки пылесоса. Так что, для зарядки можно просто вешать пылесос на базу.

Недорогой беспроводной пылесос с подсветкой и хорошим запасом мощности
© Ferra.ru

Для основной насадки предусмотрена сменная турбощётка, но она отличается от той, что установлена по умолчанию. Первая — с мягким покрытием, вторая — только с щётками.

Недорогой беспроводной пылесос с подсветкой и хорошим запасом мощности
© Ferra.ru

Пылесборник, мотор и батарея представляют собой единый блок. Чтобы открыть пылесборник или снять его — надо потянуть за рычажок. Случайно это сделать почти невозможно.

© Ferra.ru

Для управления пылесосом предусмотрены две кнопки, а также монохромный ЖК-дисплей. Правая кнопка включает/выключает пылесос, левая — переключает мощность всасывания (если её удерживать — пылесос перейдёт в автоматически, интеллектуальный режим).

Недорогой беспроводной пылесос с подсветкой и хорошим запасом мощности
© Ferra.ru

На дисплее отображается текущий режим и заряд батареи пылесоса.

Сухая уборка

Если смотреть на Trouver G70 Detect как на инструмент для ежедневной сухой уборки, то его сильная сторона — сочетание достаточной мощности и автоматизации. Все необходимые насадки тут имеются, а сам пылесос достаточно «умный», чтобы определять требуемую в данный момент мощность всасывания. Это, впрочем, не мешает вам вручную устанавливать мощность, но, как мне кажется, автоматика пылесоса и сама отлично справляется.

Trouver G70 Detect делает упор на интеллектуальное определение загрязнения. Это значит, что пылесос способен усиливать тягу на более грязных участках и снижать её там, где это не требуется.

Недорогой беспроводной пылесос с подсветкой и хорошим запасом мощности
© Ferra.ru

Дополнительно у основной насадки есть зелёная подсветка. Такая подсветка идеально высвечивает пыль на любой поверхности. Сколько раз во время тестирования я думал, что пол достаточно чистый, и нет смысла пылесосить, но стоило включить подсветку…

Ну и про остальное, думаю, рассказывать смысла нет. Я опробовал все насадки, в том числе для чистки мебели, и ни к одной из них у меня претензий не возникло. Впрочем, у меня ощущение, что эти насадки у пылесосов Dreame и Trouver можно свободно тасовать между пылесосами — и они будут хорошо держаться и плюс-минус одинаково работать.

Так что, давайте перейдём к самому интересному — к влажной уборке.

Влажная уборка

Если напрямую сравнить Trouver G70 Detect с Dreame Z20 AquaCycle, то единственное преимущество первого: возиться придётся лишь с небольшим внешним блоком для основной насадки, а не менять всю насадку. Отсоединил, налил воды, или слил потом излишки воды… Ну или если не нужна насадка и требуется только сухая уборка — достаточно убрать внешний модуль.

© Ferra.ru

В остальном тут одни минусы. Во-первых, никаких вращающихся щёток, как у Dreame Z20 AquaCycle, и в помине нет. Здесь просто тряпка: она не вибрирует, у неё нет приводов, чтобы дополнительно прижиматься к полу. Просто тряпка на липучках, которую вы, после уборки, самостоятельно открепите, постираете и высушите.

Кстати, увлажняется эта тряпка тоже вручную. Вам нужно давить ногой на красную кнопку. Видите, что после прохождения пылесосом пол перестал увлажняться? Просто надавите на кнопку.

Недорогой беспроводной пылесос с подсветкой и хорошим запасом мощности
© Ferra.ru

Короче говоря, Trouver G70 Detect может подойти если вам нужно просто увлажнять полы. Ну, чтобы в квартире легче дышалось, чтобы пыль, оседая, не взлетала обратно в воздух. Но именно мыть полы тут не получится: ведь, такая тряпка будет лишь растирать грязь, а не собирать её. И если во время мытья пола обычной шваброй вы можете регулярно и без особых проблем смачивать тряпку, стряхивая с неё грязь в ведро, то здесь это просто бессмысленно.

Фактически, как я уже говорил в параграфе «внешний вид», я предлагаю просто забыть о насадке для мойки пола и пользоваться Trouver G70 Detect как обычным пылесосом для сухой уборки. Точно также, как в обзоре Dreame H14 Dual я предлагал забыть о сухой уборке.

Конкуренты

Как-то так получилось, что если тебе нужен мощный вертикальный беспроводной пылесос для сухой уборки — его можно взять недорого, тысяч за 20. Это, например, Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max, с мощностью всасывания 25 кПа (обратное давление). Конечно, Trouver G70 Detect мощнее — 32 кПа, но именно максимальная мощность при уборке требуется не часто.

Но если вы хотите, чтобы пылесос ещё и полы мыл — то это прям другая категория цен. И вот именно тут Trouver G70 Detect и вырывается вперёд. Потому, что его можно купить за 33 тысячи рублей... Точнее, можно было. Сейчас я вообще вижу цену в 17 тысяч рублей на одном известном жёлто-красном маркетплейсе.

Trouver G70 DetectDreame Z30 Aqua CycleDyson V15s Detect Submarine
Мощность всасывания225 аВт310 аВт240 аВт
Сила всасывания32 кПа28 кПа
Уровень шума82 дБ86 дБ89 дБ
Ёмкость пылесборника0,5 л0,6 л0,76 л
Ёмкость для воды0,41 л0,4 л0,3 л
Фильтр HEPAHEPA14HEPA14HEPA13
Время работы90 мин90 мин60 мин
Масса3,3 кг3,11 кг3,8 кг
Цена33 тысячи рублей (по скидке - 17 тысяч)67 тысяч рублей64 тысячи рублей

Dreame Z30 Aqua Cycle

Dreame Z30 Aqua Cycle

Dreame Z30 Aqua Cycle

© Dreame

Конкретно эту модель я не тестировал, только предыдущую, Dreame Z20 Aqua Cycle. Впрочем, конструкционно там особо ничего не поменялось, и щётки для влажной уборки всё ещё нужно мыть и сушить вручную. Однако в целом влажная уборка у этого пылесоса будет в разы лучше, удобнее и эффективнее, чем у Trouver G70 Detect. Но при цене в 67 тысяч рублей я вам бы рекомендовал купить какой-нибудь Dreame H13 Pro (33 тысячи рублей в DNS) — да, этой модели уже два года, но она всё ещё продаётся и всё ещё отлично моет полы. И сама чистит и сушит валик. А для сухой уборки можете взять или этот же Trouver G70 Detect.

Dyson V15s Detect Submarine

Dyson V15s Detect Submarine

Dyson V15s Detect Submarine

© Dyson

Как и айфоны, когда-то пылесосы Dyson были эталоном. Сейчас это скорее оверпрайс, где все характеристики хуже, чем у Dreame/Trouver/Roborock. Ниже мощность всасывания, выше уровень шума, более тяжёлая конструкция, хуже HEPA-фильтр… Кстати, о последнем. Официально класс HEPA-фильтра у Dyson V15s Detect Submarine не указывается, а в сети данные разнятся. Где-то пишут, что фильтр этого пылесоса задерживает до 99,97% частиц, а где-то — что до 99,99% частиц, правда в последнем случае указано, что размер этих частиц — до 0,3 мкм. Но судя по всему там всё-таки HEPA13, а не HEPA14.

Итого

Честно признаюсь — с обзором я слегка затянул. Вместо обычных пары недель писал чуть больше месяца, а Trouver G70 Detect вышел аж в марте. С другой стороны — не так уж много времени прошло, но модель почти нигде уже не купишь... Т.е. вот Dreame H13 Pro от 2024 года до сих пор продаётся, а Trouver G70 Detect от марта 2026 — пойди поищи. Что случилось? Честно — не знаю. Спрашивал у ИИ, он говорит — модель очень популярная оказалась. Что ж, я сильно сомневаюсь, что на очень популярную модель за три месяца цена упала аж вдвое. При стартовой цене в 33 тысячи рублей падение до 17 тысяч — это прям чересчур.

За время тестирования каких-то существенных проблем с пылесосом я не выявил. Ну кроме того, что для влажной уборки он совершенно бесполезен, а из-за отсутствия базы-подставки (которую не надо было бы вешать на стену) ещё и неудобен.

Однако, если говорить о сухой уборке, это хороший и мощный пылесос: удобный, с подсветкой, со всеми необходимыми насадками. А за 17 тысяч — это просто подарок. Хотя и за 33 тысячи ему не так-то просто найти замену.

Автор:Денис Русаков
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