Недорогой беспроводной пылесос с подсветкой и хорошим запасом мощности

Недорогой беспроводной пылесос с подсветкой и хорошим запасом мощностиTrouver G70 Detect
Для начала давайте поговорим — а в чём собственно проблема. Думаю, что такое обычный пылесос для сухой уборки объяснять не надо: мотор создаёт обратную тягу, пыль засасывается в пылесборник, для бОльшей эффективности сбора пыли применяется вращающаяся турбощётка, которая одновременно и поднимает пыль с пола, и помогает ей улететь в трубу к пылесборнику.
Но что если мы хотим одновременно мыть пол? Как, например, давно уже делают роботы-пылесосы. Что ж, моющие пылесосы — это тоже далеко не новость. У тех же Dreame есть целая линейка прекрасных моющих пылесосов: заливаешь чистую воду, вода автоматически подаётся на вращающийся валик, который увлажняется, собирает пыль и грязь, ну и потом всё это, опять же благодаря мотору, создающему обратное давление, устремляется в пылесборник — в этот раз вместе с грязной водой. Быстро, эффективно, чисто.
Проблемы возникают, когда нам нужно убираться где-то там, где нельзя ничего увлажнять. Например, мы хотим пропылесосить ковёр — моющие пылесосы на коврах бесполезны. Или мы хотим сменить насадку и пропылесосить диван, шкаф, или салон автомобиля. Короче говоря, нам нужно иногда убирать влажную уборку, не теряя её эффективности тогда, когда она всё-таки нужна.
Инженеры пытались решить эту проблему по-разному. В Dreame H14 Dual мотор можно было снять и переставить на другой пылесборник. Этакий пылесос-трансформер. Только по факту это два пылесоса, разве что, мотор у них один. Ну и как-то так получилось, что мощность второго, сухого пылесоса, по факту оказывалась крайне невысокой — из-за особенностей конструкции.
Второй путь: а давайте возьмём обычный пылесос для сухой уборки и приделаем к нему насадку с контейнером для воды. В Dreame Z20 AquaCycle сделали именно так, но получилась обратная проблема: всё, что связано с влажной уборкой там максимально некомфортно, и не особо-то эффективно. Мойки и сушки тряпок не предусмотрено, обслуживать насадку с водой неудобно.
К сожалению, вариант, который решили использовать в Trouver G70 Detect спустя год после выпуска Dreame Z20 AquaCycle оказался ещё хуже. Но обо всём по порядку.
Внешний вид и комплектация
Trouver G70 Detect поставляется в комплекте с типичной насадкой для турбощётки, небольшой моторизированной щёткой для чистки мебели, щелевой насадкой, комбинированной мягкой насадкой…
…Модуль для мытья полов я даже не сразу нашёл в комплекте. Сложилось ощущение, что его или решили добавить в последний момент, или компания планирует также выпускать точно такие же пылесосы без него.
Этот модуль опционально пристыковывается к основной насадке. Как всё это работает поговорим чуть ниже.
Ещё в комплекте есть настенная база, к которой можно прикрепить держатель насадок. Вертикальной стойки для пылесоса не предусмотрено, так что, настенную базу придётся крепить к стене. В комплекте поставляются дюбели и винты.
Зарядное устройство можно подключать как напрямую к батарее пылесоса, так и в настенную базу. У неё есть контакты для зарядки пылесоса. Так что, для зарядки можно просто вешать пылесос на базу.
Для основной насадки предусмотрена сменная турбощётка, но она отличается от той, что установлена по умолчанию. Первая — с мягким покрытием, вторая — только с щётками.
Пылесборник, мотор и батарея представляют собой единый блок. Чтобы открыть пылесборник или снять его — надо потянуть за рычажок. Случайно это сделать почти невозможно.
Для управления пылесосом предусмотрены две кнопки, а также монохромный ЖК-дисплей. Правая кнопка включает/выключает пылесос, левая — переключает мощность всасывания (если её удерживать — пылесос перейдёт в автоматически, интеллектуальный режим).
На дисплее отображается текущий режим и заряд батареи пылесоса.
Сухая уборка
Если смотреть на Trouver G70 Detect как на инструмент для ежедневной сухой уборки, то его сильная сторона — сочетание достаточной мощности и автоматизации. Все необходимые насадки тут имеются, а сам пылесос достаточно «умный», чтобы определять требуемую в данный момент мощность всасывания. Это, впрочем, не мешает вам вручную устанавливать мощность, но, как мне кажется, автоматика пылесоса и сама отлично справляется.
Trouver G70 Detect делает упор на интеллектуальное определение загрязнения. Это значит, что пылесос способен усиливать тягу на более грязных участках и снижать её там, где это не требуется.
Дополнительно у основной насадки есть зелёная подсветка. Такая подсветка идеально высвечивает пыль на любой поверхности. Сколько раз во время тестирования я думал, что пол достаточно чистый, и нет смысла пылесосить, но стоило включить подсветку…
Ну и про остальное, думаю, рассказывать смысла нет. Я опробовал все насадки, в том числе для чистки мебели, и ни к одной из них у меня претензий не возникло. Впрочем, у меня ощущение, что эти насадки у пылесосов Dreame и Trouver можно свободно тасовать между пылесосами — и они будут хорошо держаться и плюс-минус одинаково работать.
Так что, давайте перейдём к самому интересному — к влажной уборке.
Влажная уборка
Если напрямую сравнить Trouver G70 Detect с Dreame Z20 AquaCycle, то единственное преимущество первого: возиться придётся лишь с небольшим внешним блоком для основной насадки, а не менять всю насадку. Отсоединил, налил воды, или слил потом излишки воды… Ну или если не нужна насадка и требуется только сухая уборка — достаточно убрать внешний модуль.
В остальном тут одни минусы. Во-первых, никаких вращающихся щёток, как у Dreame Z20 AquaCycle, и в помине нет. Здесь просто тряпка: она не вибрирует, у неё нет приводов, чтобы дополнительно прижиматься к полу. Просто тряпка на липучках, которую вы, после уборки, самостоятельно открепите, постираете и высушите.
Кстати, увлажняется эта тряпка тоже вручную. Вам нужно давить ногой на красную кнопку. Видите, что после прохождения пылесосом пол перестал увлажняться? Просто надавите на кнопку.
Короче говоря, Trouver G70 Detect может подойти если вам нужно просто увлажнять полы. Ну, чтобы в квартире легче дышалось, чтобы пыль, оседая, не взлетала обратно в воздух. Но именно мыть полы тут не получится: ведь, такая тряпка будет лишь растирать грязь, а не собирать её. И если во время мытья пола обычной шваброй вы можете регулярно и без особых проблем смачивать тряпку, стряхивая с неё грязь в ведро, то здесь это просто бессмысленно.
Фактически, как я уже говорил в параграфе «внешний вид», я предлагаю просто забыть о насадке для мойки пола и пользоваться Trouver G70 Detect как обычным пылесосом для сухой уборки. Точно также, как в обзоре Dreame H14 Dual я предлагал забыть о сухой уборке.
Конкуренты
Как-то так получилось, что если тебе нужен мощный вертикальный беспроводной пылесос для сухой уборки — его можно взять недорого, тысяч за 20. Это, например, Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max, с мощностью всасывания 25 кПа (обратное давление). Конечно, Trouver G70 Detect мощнее — 32 кПа, но именно максимальная мощность при уборке требуется не часто.
Но если вы хотите, чтобы пылесос ещё и полы мыл — то это прям другая категория цен. И вот именно тут Trouver G70 Detect и вырывается вперёд. Потому, что его можно купить за 33 тысячи рублей... Точнее, можно было. Сейчас я вообще вижу цену в 17 тысяч рублей на одном известном жёлто-красном маркетплейсе.
|Trouver G70 Detect
|Dreame Z30 Aqua Cycle
|Dyson V15s Detect Submarine
|Мощность всасывания
|225 аВт
|310 аВт
|240 аВт
|Сила всасывания
|32 кПа
|28 кПа
|Уровень шума
|82 дБ
|86 дБ
|89 дБ
|Ёмкость пылесборника
|0,5 л
|0,6 л
|0,76 л
|Ёмкость для воды
|0,41 л
|0,4 л
|0,3 л
|Фильтр HEPA
|HEPA14
|HEPA14
|HEPA13
|Время работы
|90 мин
|90 мин
|60 мин
|Масса
|3,3 кг
|3,11 кг
|3,8 кг
|Цена
|33 тысячи рублей (по скидке - 17 тысяч)
|67 тысяч рублей
|64 тысячи рублей
Dreame Z30 Aqua Cycle
Конкретно эту модель я не тестировал, только предыдущую, Dreame Z20 Aqua Cycle. Впрочем, конструкционно там особо ничего не поменялось, и щётки для влажной уборки всё ещё нужно мыть и сушить вручную. Однако в целом влажная уборка у этого пылесоса будет в разы лучше, удобнее и эффективнее, чем у Trouver G70 Detect. Но при цене в 67 тысяч рублей я вам бы рекомендовал купить какой-нибудь Dreame H13 Pro (33 тысячи рублей в DNS) — да, этой модели уже два года, но она всё ещё продаётся и всё ещё отлично моет полы. И сама чистит и сушит валик. А для сухой уборки можете взять или этот же Trouver G70 Detect.
Dyson V15s Detect Submarine
Как и айфоны, когда-то пылесосы Dyson были эталоном. Сейчас это скорее оверпрайс, где все характеристики хуже, чем у Dreame/Trouver/Roborock. Ниже мощность всасывания, выше уровень шума, более тяжёлая конструкция, хуже HEPA-фильтр… Кстати, о последнем. Официально класс HEPA-фильтра у Dyson V15s Detect Submarine не указывается, а в сети данные разнятся. Где-то пишут, что фильтр этого пылесоса задерживает до 99,97% частиц, а где-то — что до 99,99% частиц, правда в последнем случае указано, что размер этих частиц — до 0,3 мкм. Но судя по всему там всё-таки HEPA13, а не HEPA14.
Итого
Честно признаюсь — с обзором я слегка затянул. Вместо обычных пары недель писал чуть больше месяца, а Trouver G70 Detect вышел аж в марте. С другой стороны — не так уж много времени прошло, но модель почти нигде уже не купишь... Т.е. вот Dreame H13 Pro от 2024 года до сих пор продаётся, а Trouver G70 Detect от марта 2026 — пойди поищи. Что случилось? Честно — не знаю. Спрашивал у ИИ, он говорит — модель очень популярная оказалась. Что ж, я сильно сомневаюсь, что на очень популярную модель за три месяца цена упала аж вдвое. При стартовой цене в 33 тысячи рублей падение до 17 тысяч — это прям чересчур.
За время тестирования каких-то существенных проблем с пылесосом я не выявил. Ну кроме того, что для влажной уборки он совершенно бесполезен, а из-за отсутствия базы-подставки (которую не надо было бы вешать на стену) ещё и неудобен.
Однако, если говорить о сухой уборке, это хороший и мощный пылесос: удобный, с подсветкой, со всеми необходимыми насадками. А за 17 тысяч — это просто подарок. Хотя и за 33 тысячи ему не так-то просто найти замену.