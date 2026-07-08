Недорогой беспроводной пылесос с подсветкой и хорошим запасом мощности

Для начала давайте поговорим — а в чём собственно проблема. Думаю, что такое обычный пылесос для сухой уборки объяснять не надо: мотор создаёт обратную тягу, пыль засасывается в пылесборник, для бОльшей эффективности сбора пыли применяется вращающаяся турбощётка, которая одновременно и поднимает пыль с пола, и помогает ей улететь в трубу к пылесборнику.

Но что если мы хотим одновременно мыть пол? Как, например, давно уже делают роботы-пылесосы. Что ж, моющие пылесосы — это тоже далеко не новость. У тех же Dreame есть целая линейка прекрасных моющих пылесосов: заливаешь чистую воду, вода автоматически подаётся на вращающийся валик, который увлажняется, собирает пыль и грязь, ну и потом всё это, опять же благодаря мотору, создающему обратное давление, устремляется в пылесборник — в этот раз вместе с грязной водой. Быстро, эффективно, чисто.

Проблемы возникают, когда нам нужно убираться где-то там, где нельзя ничего увлажнять. Например, мы хотим пропылесосить ковёр — моющие пылесосы на коврах бесполезны. Или мы хотим сменить насадку и пропылесосить диван, шкаф, или салон автомобиля. Короче говоря, нам нужно иногда убирать влажную уборку, не теряя её эффективности тогда, когда она всё-таки нужна.

Инженеры пытались решить эту проблему по-разному. В Dreame H14 Dual мотор можно было снять и переставить на другой пылесборник. Этакий пылесос-трансформер. Только по факту это два пылесоса, разве что, мотор у них один. Ну и как-то так получилось, что мощность второго, сухого пылесоса, по факту оказывалась крайне невысокой — из-за особенностей конструкции.

Второй путь: а давайте возьмём обычный пылесос для сухой уборки и приделаем к нему насадку с контейнером для воды. В Dreame Z20 AquaCycle сделали именно так, но получилась обратная проблема: всё, что связано с влажной уборкой там максимально некомфортно, и не особо-то эффективно. Мойки и сушки тряпок не предусмотрено, обслуживать насадку с водой неудобно.

К сожалению, вариант, который решили использовать в Trouver G70 Detect спустя год после выпуска Dreame Z20 AquaCycle оказался ещё хуже. Но обо всём по порядку.

Внешний вид и комплектация

Trouver G70 Detect поставляется в комплекте с типичной насадкой для турбощётки, небольшой моторизированной щёткой для чистки мебели, щелевой насадкой, комбинированной мягкой насадкой…