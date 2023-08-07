Если надумаете переходить с напольного пылесоса на вертикальный беспроводной, есть хороший вариант

Для большего контроля над качеством уборки, а также для большего вау-эффекта, в основную моторизованную щётку добавили два светодиода. Начинают работать они сразу после нажатия на курок, выглядит всё это действо круто. Пыль действительно подсвечивает, поэтому да — это не бутафория, а вполне работающая «в полях» функция.

И если с продуманностью самого пылесоса всё неплохо, то с комплектным настенным креплением у него явно есть проблемы. Это не док-станция, в которой пылесос может висеть и заряжаться, не-а. Это просто кусок пластикового профиля с силиконовыми вставками, которые защищают пылесос от падений. И да, для этого придётся сверлить стену. Ну либо лепить этот крепёж прямиком на ваши обои.