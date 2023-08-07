Если надумаете переходить с напольного пылесоса на вертикальный беспроводной, есть хороший вариант

Если надумаете переходить с напольного пылесоса на вертикальный беспроводной, есть хороший вариантDreame R10 Pro
Вертикальные пылесосы давно перестали быть техникой из разряда «да что этот новый русский себе позволяет». Сегодня это огромный класс устройств, где можно найти и бюджетные варианты по четыре тысячи рублей за штуку, и настоящие флагманы, цена которых сопоставима с ценой не менее флагманских смартфонов (угу, под соточку тысяч деревянных). Но на этот раз у нас на обзоре нечто среднее — Dreame R10 Pro. Никаких дисплеев и подключений к смартфону, но зато есть крутой дизайн и куча насадок в комплекте.
Технические характеристики
|Dreame R10 Pro
|Сбор пыли
|Циклонный
|Складная конструкция
|Нет
|Время работы
|10 минут / 35 минут / 65 минут
|Емкость пылесборника
|0,6 л
|Мощность всасывания
|до 150 Вт
|Потребляемая мощность
|до 425 Вт
|Количество щеток
|5
|Вес
|1,6 кг
|Цена
|26 тысяч рублей
Внешний вид
Если еще три года назад я писал о том, как дизайн вертикальных пылесосов стал ну уж очень сильно походить на внешний вид космических бластеров, то сегодня сходство только усилилось. Курок для набора движком оборотов видели на ручке своего домашнего пылесоса? Ну вот и я не особо встречал до этого. Сложно сказать, насколько это удобно и надёжно в долгосрочной перспективе, но выглядит всяко интереснее, чем обычные кнопки подачи питания.
Но это только с одной стороны пылесос выглядит как бластер. С другой — это дизайн... кофеварки. Просто взгляните на этот перпендикулярно расположенный вертикальный пылесборник.
Ну ладно, если перестать валять дурака с ассоциациями, перед нами довольно продуманное устройство. Соприкосновение с пылью из контейнера свели к минимуму, он освобождается одной кнопкой: открывается крышка снизу пылесборника, а все содержимое отправляется под силой гравитации вниз. Главное тут — не нажать случайно на эту кнопку, пока вы стоите посреди чистой комнаты.
Для большего контроля над качеством уборки, а также для большего вау-эффекта, в основную моторизованную щётку добавили два светодиода. Начинают работать они сразу после нажатия на курок, выглядит всё это действо круто. Пыль действительно подсвечивает, поэтому да — это не бутафория, а вполне работающая «в полях» функция.
И если с продуманностью самого пылесоса всё неплохо, то с комплектным настенным креплением у него явно есть проблемы. Это не док-станция, в которой пылесос может висеть и заряжаться, не-а. Это просто кусок пластикового профиля с силиконовыми вставками, которые защищают пылесос от падений. И да, для этого придётся сверлить стену. Ну либо лепить этот крепёж прямиком на ваши обои.
Как это всё заряжать? А очень просто — по проводу. Аккумулятор, как и положено, съёмный, но кроме контактных площадок для более крутых док-станций есть на корпусе Dreame R10 Pro и самый настоящий цилиндрический разъем для подачи питания (прямо как в ноутбуках и прочей технике).
Радует, что в коробку положили второй аккумулятор, который позволяет пылесосу работать ровно в два раза дольше. В самсунговских пылесосах, один из которых я тестировал в эпоху пандемии, я такого не встречал. А что у Dreame, кстати, с автономностью?
Автономная работа
Убрать двухкомнатную квартиру на одном заряде можно, заряда хватит. Но только на минимальной и средней мощностях. На максимальной пылесос работает не особо долго — всего 10 минут.
Звучит, конечно, напрягающе, если вы всю жизнь пользовались обычным проводным пылесосом. Но если взглянуть в недалекое прошлое, то окажется, что недавно даже более дорогие модели вертикальных пылесосов работали на максимальных оборотах в два раза меньше по времени. Так что здесь ещё прогресс и более-менее показатели.
Насадки и мощность
В комплекте с Dreame R10 Pro поставляются аж пять штук насадок, при этом моторизованные из них три (очень хорошая комплектация). На снимке ниже можете взглянуть на то, как выглядит весь этот набор.
Две большие пригодятся для уборки твердых и мягких напольных покрытий, третья служит для обработки мебели и может использоваться в качестве отличного инструмента для удаления шерсти животных.
У меня животных нет, поэтому проверять пришлось на диване и пыли. Проверил — чистит хорошо. Во многом за счет резиновых полосок на валике, которые и вытягивают с тканевых поверхностей загрязнения. Найти какие-то другие области применения для этой насадки сложно, потому что её движения ограничены лишь одной осью.
А ещё этим пылесосом можно пылесосить ноутбуки, клавиатуры и прочую электронику, которая обитает вокруг вашего рабочего стола. Надели насадку с круглой щеткой, и вперёд — высасывать все крошки из-под клавиш! Ну а учитывая, что эту же насадку можно надеть и на удлинительный переходник, из пылесоса может выйти отличный чистильщик карнизов от пыли. И всё это без опасных акробатических трюков на табурете.
Мощность всасывания у Dreame R10 Pro почти стандартная для всех пылесосов из среднего ценового диапазона — 150 Вт. Бывают у модели и мощнее (об одной из таких расскажу чуть позже), но и полторы сотен Ватт хватает на то, чтобы собирать с пола любой мусор. И это заслуга не только мощности, сколько мудреных насадок и щеток.
Конкуренты
Хоть вы и мало слышали про Dreame, не стоит забывать, что эта компания — «дочка» Xiaomi. А значит, качество выше, чем у «какого-то китайского пылесоса, первый раз эту марку вижу», которыми сейчас загажены Я.Маркет, Ozon и прочие М.Видео. Поэтому не хотелось бы сравнивать их с какими-нибудь моделями совсем уж непонятных производителей, которые фиг знает как будут вести себя во время эксплуатации. Тем более, в России сейчас есть некоторые... сложности с количеством запчастей для импортной техники.
|Dreame R10 Pro
|Dreame V12 Pro
|Samsung Jet 70 complete
|Сбор пыли
|Циклонный
|Циклонный
|Циклонный
|Складная конструкция
|Нет
|Да
|Нет
|Время работы
|10 минут / 35 минут / 65 минут
|9 минут / 40 минут / 85 минут
|5 минут / 20 минут / 40 минут
|Емкость пылесборника
|0,6 л
|0,5 л
|0.5 л
|Мощность всасывания
|до 150 Вт
|до 210 Вт
|до 150 Вт
|Потребляемая мощность
|до 425 Вт
|до 650 Вт
|до 410 Вт
|Количество щеток
|5
|5
|5
|Вес
|1,6 кг
|1,6 кг
|2.6 кг
|Цена
|26 тысяч рублей
|30 тысяч рублей
|25 тысяч рублей (22 тысячи за turbo-версию без дву дополнительных насадок)
Dreame V12 Pro, если нужен пылесос «на все деньги»
Хоть у младшей модели из нашего обзора и есть возможность подобраться к труднодоступным местам при помощи гибкой насадки, в V12 Pro проектировщики Dreame пошли дальше и дали пользователю возможность сгибать пылесос в самом начале удлинительной трубки.
С её помощью можно пробраться и под шкафы, и под диваны, и под вообще любую мебель в доме. Стоит V12 Pro обойдётся вам ощутимо дороже, чем R10 Pro, но в хозяйстве должен проявить себя лучше. Адекватная зарядная док-станция появилась, но без возможности вертикальной парковки пылесоса — вставлять его придётся особым образом. Ещё тут мощность всасывания прокачали. Теперь не 150 Вт, а целых 210 Вт.
Samsung Jet 70 complete, если нужен бренд
На старте продаж его продавали почти за сорок тысяч рублей. Сегодня, спустя три года, в магазинах Jet 70 Complete можно найти по цене меньшей, чем просят за Dreаme R10 Pro. При этом у Самсунга есть нормальная настенная зарядная станция и точно такой же набор насадок. Ну и сила бренда решает, конечно, если вы поклонник южнокорейской техники.
Если необходимости в двух дополнительных моторизованных щетках нет, то можно рассмотреть к покупке и Jet 70 turbo. Он ещё дешевле — 22-23 тысячи рублей. Правда, автономность у этой модели будет ощутимо хуже.
Итого
Мог бы я ради нормальной настенной док-станции отказаться, в теории, от насадки-двух из комплекта? Да, вполне. Потому что ощущения от отсутствия взаимодействия с проводами пылесоса во время уборки, это, пожалуй, главная фишка всех современных вертикальных пылесосов.
Надо быстро пропылесосить квартиру перед приходом гостей? В случае с каким-нибудь Dreame V11 или Samsung Jet 50 можно просто подойти к доку, снять пылесос, убрать им всё, что нужно, и без малейших усилий вернуть его обратно, не думая о том, нормально ты воткнул провод или нет.
Скажете, что это мелочи? А вот и нет — из таких мелочей и состоят «нормальные ощущения от использования», которые в Dreame и пытаются продать за 25 тысяч рублей.
Ну ладно. Допустим, я нашел на пылесосе контактные площадки для док-станции. Но где мне найти сам док? Беглый поиск по отечественным маркетплейсам не дал результатов, нет его и на AliExpress. Задел на будущее? Кто знает.
Но во всём остальном Dreame R10 Pro — это отличный пылесос формата «убрался и забыл». Все нужные насадки есть в комплекте (набор не хуже, чем у Samsung Jet 70 complete), мощность всасывания неплохая, но всё же не как у дорогущих моделей. Осталось только дождаться скидок и распродаж. Сможете урвать его за 20-21 тыс. рублей? Тогда это идеальный вариант для покупки.
- Куча насадок
- Крутой дизайн
- Удобный сброс мусора
- Док-станция и не док-станция вовсе, а обычный крепеж
- Зарядка по проводу